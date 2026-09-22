Выручка застройщиков Казани снизилась почти на 8%

Эксперты связывают падение со снижением продаж

Фото: Артем Дергунов

Общая выручка девелоперов жилья в 16 городах-миллионниках и Тюмени по итогам января — августа 2026 года достигла 1,79 трлн рублей. Это на 142,7 млрд рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные при подсчете получила система мониторинга новостроек BnMap.pro, передают «Ведомости».

Снижение произошло в основном за счет Москвы: без учета столицы совокупная выручка девелоперов, наоборот, выросла на 7,8%. Положительная динамика наблюдалась в 11 регионах из 16. В минус, помимо Москвы, ушли Краснодарский и Красноярский края, а также Самарская область.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается Татарстана, то, по данным BnMap.pro, выручка застройщиков Казани за восемь месяцев 2026 года составила 57,02 млрд рублей. Это на 7,5% меньше, чем за тот же период 2025 года (61,67 млрд рублей). В топ-10 городов по объему выручки столица республики заняла шестое место.

В целом по городам-миллионникам сильнее всего поступления сократились в Москве — на 21,7%, до 851,1 млрд рублей. На втором месте Краснодар (-11,8%, до 81,5 млрд рублей), на третьем — Тюмень (-7,5%, до 57 млрд рублей), далее следуют Новосибирск (-4,2%, до 52,2 млрд рублей) и Самара (-5,3%, до 14,8 млрд рублей).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Падение выручки эксперты связывают со снижением продаж. По данным «Циана», в Москве реализация жилья сократилась по итогам восьми месяцев на 40% год к году, в Тюмени — на 12%, в Новосибирске — на 11%, в Краснодаре — на 10%, в Самаре — на 7%. При этом темпы снижения спроса продолжают расти.

Участники рынка отмечают, что на динамику продаж и выручки влияет и объем нового строительства. В столице число стартов проектов заметно сократилось. Аналогичная ситуация в Тюмени, где рынок перегрет: большинство застройщиков продают квартиры по договорам купли-продажи, и к моменту ввода дома в эксплуатацию у них не продано до 30% лотов и более.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ввели в эксплуатацию более 2 миллионов 856 тысяч квадратных метров жилья. Это 90 процентов от годового плана строительства.

Алсу Сабирзанова