Самарское страхование: как местные игроки обыгрывают на рынке федералов

Сила местных и нетипичная «автогражданка»

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» завершает обзор страхового рынка в крупнейших регионах Приволжского федерального округа. Напомним, недавно мы рассказывали о ситуации в Татарстане, Башкортостане и Нижегородской области. Ситуация везде схожая, но именно в Самарской области сильны и местные игроки.

Страхование жизни дает премии, а ОСАГО — выплаты

Как следует из данных, полученных аналитической службой «Реального времени», по итогам I полугодия 2018 года объем страховых премий от страховщиков Самарской области вырос на 14% — с 11,35 до 12,96 млрд рублей. Это довольно значительный результат. Сравнивая с другими регионами Приволжского федерального округа, можно отметить, что, к примеру, в Нижегородской области результат составил лишь 9,02 млрд рублей, а в Башкортостане — 9,8 млрд рублей. Из недавно проанализированных регионов премии больше только в Татарстане — 15,1 млрд рублей. Однако самарский рост на 14% сравним только с Башкортостаном, в двух других указанных регионах рост лишь около 10%.

А вот выплаты в Самарской области снизились на одну пятую, до 3,54 млрд рублей. В Нижегородской области, к примеру, выплаты по итогам первого полугодия оказались примерно такими же, но способствовало этому гораздо большее, на 39%, снижение выплат, так что динамика в Самарской области лучше, чем в Нижегородской. В двух крупных национальных республиках, Татарстане и Башкортостане, снижение выплат также оказалось гораздо большим (на 38% и 34%, соответственно). При этом выплаты в Башкортостане в итоге оказались меньше (3,14 млрд рублей), а в Татарстане — несколько больше (4,74 млрд рублей).

Как и в большинстве регионов, сегментом страхования, принесшим больше всего премий страховщикам, стало добровольное страхование жизни — вообще очень популярное в последний год то ли из-за обилия кредитов, то ли из желания населения воспользоваться инвестиционными возможностями этого вида страхования. На страховании жизни компании заработали в регионе сумму в 5,28 млрд рублей — на четверть больше, чем годом ранее. Второе место занимает обязательное имущественное страхование с 2,72 млрд рублей и незначительным ростом на 2% (почти все эти премии, как известно, относятся к ОСАГО). Также крупный сегмент — добровольное страхование имущества (почти две трети его — это каско), где премии практически не изменились — и год назад, и сейчас они составляют примерно 2,4 млрд рублей.

Основным сегментом по выплатам стало обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Фото blog.osago-kasko-online.ru



Основным сегментом по выплатам стало обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, или ОСАГО. На него пришлось 1,83 млрд рублей из общих выплат в 3,54 млрд рублей. При этом выплаты по обязательному автострахованию снизились за год на 29% — с 2,58 млрд рублей. Кроме того, крупный сегмент — добровольное страхование средств наземного транспорта (все то же каско) — на него пришлось 776 млн рублей (снижение на 8%) и добровольное медицинское страхование — по нему были выплачены 420 млн рублей (на 2% больше, чем годом ранее).

В целом, как говорит директор филиала «ВТБ Страхование» в Самаре Александр Фролов, страховой рынок области характеризуется высокой конкуренцией: в регионе присутствуют филиалы всех федеральных компаний, а также сильные местные игроки. «Помимо страхования жизни, основные сборы в регионе приходятся на моторное страхование, также развито добровольное медицинское страхование (ДМС). Корпоративное страхование в основном сосредоточено у крупных страховщиков. В нашей компании преобладают компании международного уровня, которые занимаются автомобильным и химическим производством», — рассказывает он.

Все как у всех: группа «РГС-Жизнь» тянет показатели вниз

Крупнейший по премиям сегмент — добровольное страхование жизни — принес страховщикам в Самарской области за первое полугодие около 5,28 млрд рублей. Это на четверть с лишним больше, чем год назад. Тогда показатель составлял лишь 4,2 млрд рублей.

Лидер в этом сегменте за год не изменился — им осталась страховая компания «Сбербанк страхование жизни». Объем премий у компании вырос за год в полтора раза — до 1,73 млрд рублей. Второй по объему премий страховщик — «Сосьете женераль страхование жизни» — сохранил второе место, но отрыв увеличился благодаря меньшему росту, лишь на 18%, у компании 1,21 млрд рублей сборов.

На третьем месте оказалось «ВТБ Страхование жизни» с одним из самых больших показателей роста — в 5,5 раза, со 112 до 614 млн рублей. «РГС-Жизнь» благодаря общей тенденции компаний группы «Росгосстраха» опустился на четвертое место, снизив премии на 62%, с 988 до 374 млн рублей. Замыкает пятерку еще одна компания, снизившая показатель — «АльфаСтрахование-Жизнь». Тут премии уменьшились на 38%, до 359 млн рублей.

Сведения о страховых премиях в Самарской области, страхование жизни, тыс.руб.

1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 Изменение Самарская область 5 282 662 4 196 669 26% 3692 ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 1 728 324 1 143 293 51% 4079 ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни» 1 212 232 1 024 176 18% 3995 АО ВТБ Страхование жизни 613 731 112 360 446% 3984 ООО «СК „РГС-Жизнь“ 374 138 987 964 -62% 3447 ООО „АльфаСтрахование-Жизнь“ 358 563 577 947 -38% 4013 ООО „МАКС-Жизнь“ 274 146 10 061 2625% 4358 ООО «РСХБ-Страхование жизни» 252 434 — 3866 ООО „ВСК-Линия жизни“ 136 301 123 196 11%

Что касается выплат, то они тоже выросли, но, как и во всех проанализированных регионах, в разы меньше премий. Всего по Самарской области страховщики за полгода выплатили 294 млн рублей — это на 10% больше, чем год назад.

Лидером по-прежнему является «РГС-Жизнь», с сентября сменивший название на «Капитал Life», с 91 млн рублей и ростом на 43%. Обладатель второго места «Сбербанк страхование жизни» увеличил показатель еще больше — на 48%, до 70 млн рублей. Находящееся на третьем месте «АльфаСтрахование-Жизнь», напротив, снизило показатель на 42%, с 99 до 57 млн рублей. «Сосьете женераль страхование жизнь» увеличило выплаты на 19%, до 34 млн рублей, а «ППФ Страхование жизни» — на 40%, до 16 млн рублей.

Сведения о выплатах в Самарской области, страхование жизни, тыс.руб.

1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 Изменение Самарская область 293 891 266 289 10% 3984 ООО «СК „РГС-Жизнь“ 91 153 63 860 43% 3692 ООО СК „Сбербанк страхование жизни“ 70 128 47 378 48% 3447 ООО „АльфаСтрахование-Жизнь“ 57 381 98 537 -42% 4079 ООО „СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни“ 33 761 28 289 19% 3609 ООО „ППФ Страхование жизни“ 16 418 11 743 40% 3995 АО ВТБ Страхование жизни 7 533 97 7666% 4179 ООО „СК“ Райффайзен Лайф» 5 314 782 580% 3256 АО «МетЛайф» 3 520 8 869 -60%

ОСАГО — у местных игроков

Второе место по премиям — у обязательного имущественного страхования, основу которого составляет сегмент ОСАГО. Всего страховщики получили тут 2,72 млрд рублей премий, лишь на 2% больше, чем годом ранее.

В лидерах по премиям — две компании с практически равными результатами. Это «ПСА» и «ОСК». Первая из них — «ПСА» (местная компания «Поволжский страховой альянс»). Ее показатель по премиям составил 656 млн рублей — на 35% больше, чем годом ранее. Вторая компания — также самарская «ОСК» («Объединенная страховая компания») — получила премий в размере 565 млн рублей, и рост у нее чуть более заметный — на 40%. Как отмечает Виктор Тягунов, директор филиала Группы «Ренессанс страхование» в Самаре, всего в регионе в топ-20 страховщиков входят три местные компании. При этом результат по премиям в сегменте ОСАГО, по его словам, идет вразрез с общероссийским трендом, показывая рост. В то же время, ОСАГО за последний год показало негативную динамику: регион ухудшил свои позиции в рейтинге проблемных регионов на 9 пунктов, сейчас он находится в пограничной, желтой зоне рейтинга. В результате этот сегмент страхования в регионе имеет долю в общих сборах более 20%, поэтому серьезно влияет на общий результат по рынку.

Более оптимистично ситуацию с ОСАГО в Самарской области оценивает директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев. Он также отмечает слабоположительную динамику по премиям. При этом он отмечает, что регион не входит в число «токсичных», но входит в топ-10 регионов по продажам электронных полисов. Динамика прироста, по словам Княгиничева, по сравнению с показателями 7 месяцев 2017 года, составила 221%.

Крупнейшая из федеральных страховых компаний по премиям в сегменте обязательного имущественного страхования — «АльфаСтрахование» — все еще достаточно сильно отстает от местных игроков, несмотря на очень значительный рост. Всего компания получила 386 млн рублей премий, и это в 3,6 раза больше, чем в прошлом году — тогда показатель равнялся 107,4 млн рублей.

Находящаяся на четвертом месте «РЕСО-Гарантия» снизила объем премий на 19%, до 173 млн рублей. Замыкает пятерку «Согаз», чей результат поражает стабильностью — что год назад, что сейчас объем полученных премий составлял около 119 млн рублей.

Сведения о страховых премиях в Самарской обсласти, обязательное имущественное страхование, тыс.руб.

1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 Изменение Самарская область 2 721 866 2 675 032 2% 3568 ООО «ПСА» 655 861 485 955 35% 2346 АО «ОСК» 564 902 403 674 40% 2239 АО «АльфаСтрахование» 386 203 107 403 260% 1209 СПАО «РЕСО-Гарантия» 172 522 213 944 -19% 1208 АО «СОГАЗ» 119 347 119 782 0% 2619 АО «СК „Астро-Волга“ 110 042 174 267 -37% 621 САО „ВСК“ 102 095 222 734 -54% 928 СПАО „Ингосстрах“ 89 634 133 541 -33%

Выплаты, еще год назад совсем немного отстававшие от премий, в этом году значительно снизились — до 1,85 млрд рублей с 2,58 млрд рублей годом ранее. Снижение составило 28%. Лидерами по выплатам стали те же компании, что занимают первые два места по премиям – «ОСК» и «ПСА». «Поволжский страховой альянс» выплатил по итогам первого полугодия самарским страхователям 446 млн рублей, показатель за год вырос на 16%. «Объединенная страховая компания» увеличила показатель на 17%, до 336 млн рублей.

Одним из виновников общего значительного снижения выплат стал прошлогодний лидер — «Росгосстрах». У этой компании показатель, как и во всех проанализированных регионах, обвалился — в случае с Самарской областью сразу на 77%. Разница между прошлогодним и нынешним показателем компании примерно совпадает с общей разницей по выплатам в 2017 и 2018 годах. Сейчас «Росгосстрах» выплатил лишь 168,7 млн рублей, а годом ранее — 727 млн рублей.

Частично компенсирует это падение, помимо роста лидеров, также показатель компании с четвертого места — «АльфаСтрахования». Тут показатель вырос сразу на 92%, с 70 до 134 млн рублей. А вот находящаяся на пятом месте «РЕСО-Гарантия» снизила показатель на 38%, до 128 млн рублей.

Сведения о выплатах в Самарской области, обязательное имущественное страхование, тыс.руб.

1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 Изменение Самарская область 1 848 286 2 582 422 -28% 3568 ООО «ПСА» 445 542 384 965 16% 2346 АО «ОСК» 336 421 286 561 17% 1 ПАО СК «Росгосстрах» 168 686 726 954 -77% 2239 АО «АльфаСтрахование» 134 258 69 789 92% 1209 СПАО «РЕСО-Гарантия» 128 010 205 271 -38% 2619 АО «СК „Астро-Волга“ 106 086 143 663 -26% 621 САО „ВСК“ 98 995 154 930 -36% 928 СПАО „Ингосстрах“ 65 979 184 788 -64%

Каско держит премии, но снижает выплаты

Третий по премиям сегмент — добровольное страхование имущества, более чем на две трети состоящий из каско. Общий объем премий в сегменте добровольного имущественного страхования составил 2,41 млрд рублей — годом ранее показатель составлял 2,4 млрд рублей.

Больше всего премий и один из самых значительных показателей роста — у «ВТБ Страхования». Тут премии составили 328 млн рублей — в 2,6 раза больше, чем год назад. Второе место — у упоминавшейся в предыдущей главе «Объединенной страховой компании» с 253,2 млн рублей и незначительным ростом на 3%.

В пятерку входит также «ВСК» с 222 млн рублей и ростом на 16%, обвалившийся на 41% прошлогодний лидер «Росгосстрах» со 183,4 млн рублей и «Согаз», незначительно снизивший показатель на 3%, до 179 млн рублей.

Сведения о страховых премиях в Самарской области, имущественное страхование, тыс.руб.

1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 Изменение Самарская область 2 413 181 2 408 462 0% 3398 ООО СК «ВТБ Страхование» 327 950 125 256 162% 2346 АО «ОСК» 253 174 244 646 3% 621 САО «ВСК» 222 081 190 840 16% 1 ПАО СК «Росгосстрах» 183 440 310 092 -41% 1208 АО «СОГАЗ» 178 702 184 109 -3% 928 СПАО «Ингосстрах» 158 917 180 051 -12% 2239 АО «АльфаСтрахование» 146 519 87 404 68% 177 САО ЭРГО 144 154 131 312 10%

По выплатам в этом сегменте произошло довольно ощутимое снижение — на 17%, с 1,02 млрд до 848 млн рублей. Причем снижение выплат заметно у трех из пяти крупнейших компаний.

Например, у «Объединенной страховой компании» выплаты снизились на 13% — со 138 до 121 млн рублей. Находящийся на втором месте прошлогодний лидер «Росгосстрах» уже привычно снизил показатель в два с лишним раза, с 256 до 119 млн рублей. Страховая компания «Эрго» увеличила выплаты с 86 до 94 млн рублей (на 9%). «ВСК» снизила выплаты на 20%, до 75 млн рублей, а «Ингосстрах» увеличил показатель на 36%, с 55 до 74 млн рублей.

Сведения о выплатах в Самарской области, страхование имущества, тыс.руб.

1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 Изменение Самарская область 847 841 1 023 929 -17% 2346 АО «ОСК» 120 586 137 929 -13% 1 ПАО СК «Росгосстрах» 119 232 256 226 -53% 177 САО ЭРГО 94 441 86 344 9% 621 САО «ВСК» 74 564 93 639 -20% 928 СПАО «Ингосстрах» 74 347 54 628 36% 1284 ООО «Группа Ренессанс Страхование» 63 521 64 038 -1% 1209 СПАО «РЕСО-Гарантия» 53 818 63 036 -15% 3211 АО «ГСК „Югория“ 42 395 37 726 12%

ВТБ стал давать больше на здоровье

По выплатам один из самых значительных показателей, помимо упомянутых выше ОСАГО и каско, — добровольное медицинское страхование. На него пришлось около 80% из более обширного сегмента личного страхования — 420 из 521,5 млн рублей. При этом медицинское страхование выросло на 2%, в то время как в целом личное страхование — на 3%.

Основной компанией, осуществляющей выплаты по добровольному личному страхованию, стал «Согаз». На него приходится почти половина всех выплат страховых Самарской области — 240 млн рублей. Показатель за год вырос на 11%, с 215 млн рублей.

На втором и третьем месте расположились компании с практически равными результатами: у «ВТБ Страхования» показатель составил 68,8 млн рублей, у «АльфаСтрахования» — 62,4 млн рублей. При этом они продемонстрировали очень разную динамику: в то время как «ВТБ Страхование» увеличило выплаты в два раза, «АльфаСтрахование», напротив, уменьшило показатель более чем на четверть.

В пятерку входит также компания «Макс» с 20 млн рублей и ростом на 7% и «Росгосстрах», снизивший выплаты на 31%.

Сведения о выплатах в Самарской области, личное страхование, тыс.руб.

1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 Изменение Самарская область 521 485 505 612 3% 1208 АО «СОГАЗ» 239 230 215 201 11% 3398 ООО СК «ВТБ Страхование» 68 770 34 292 101% 2239 АО «АльфаСтрахование» 62 438 86 935 -28% 1427 АО «МАКС» 19 943 18 563 7% 1 ПАО СК «Росгосстрах» 15 936 23 101 -31% 278 АО СК «АСКОМЕД» 15 728 12 560 25% 4079 ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни» 12 595 11 920 6% 2346 АО «ОСК» 9 855 7 534 31%

Объем премий в этом сегменте значительно больше, чем объем выплат. В целом показатель равняется 2,24 млрд рублей – это на 8% больше, чем годом ранее. При этом сегмент – четвертый по премиям после страхования жизни, обязательного и добровольного имущественного страхования.

Наиболее значительные премии получила компания «Согаз» — 619 млн рублей. Это на 6% больше, чем годом ранее. Больший рост — у находящегося на втором месте «Сосьете женераль страхование жизни» — на 14%, а общий объем премий тут составляет 512 млн рублей.

«ВТБ Страхование» получило премий на 306 млн рублей с ростом на 11%. Одним из самых больших показателей роста отметилось расположившееся на четвертом месте «АльфаСтрахование» — тут рост оказался почти двукратным, с 78 до 150 млн рублей. Замыкает пятерку «ВСК» с 63 млн рублей и ростом на 12%.

Сведения о страховых премиях в Самарской области, личное страхование (кроме страхования жизни), тыс.руб.

1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 Изменение Самарская область 2 242 262 2 075 457 8% 1208 АО «СОГАЗ» 618 760 586 161 6% 4079 ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни» 511 741 449 452 14% 3398 ООО СК «ВТБ Страхование» 306 098 275 383 11% 2239 АО «АльфаСтрахование» 149 761 77 988 92% 621 САО «ВСК» 62 975 56 082 12% 4104 ООО «СК КАРДИФ» 60 938 62 579 -3% 3692 ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 57 063 7 546 656% 3568 ООО «ПСА» 51 153 35 632 44%