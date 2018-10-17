Самарское страхование: как местные игроки обыгрывают на рынке федералов
Сила местных и нетипичная «автогражданка»
«Реальное время» завершает обзор страхового рынка в крупнейших регионах Приволжского федерального округа. Напомним, недавно мы рассказывали о ситуации в Татарстане, Башкортостане и Нижегородской области. Ситуация везде схожая, но именно в Самарской области сильны и местные игроки.
Страхование жизни дает премии, а ОСАГО — выплаты
Как следует из данных, полученных аналитической службой «Реального времени», по итогам I полугодия 2018 года объем страховых премий от страховщиков Самарской области вырос на 14% — с 11,35 до 12,96 млрд рублей. Это довольно значительный результат. Сравнивая с другими регионами Приволжского федерального округа, можно отметить, что, к примеру, в Нижегородской области результат составил лишь 9,02 млрд рублей, а в Башкортостане — 9,8 млрд рублей. Из недавно проанализированных регионов премии больше только в Татарстане — 15,1 млрд рублей. Однако самарский рост на 14% сравним только с Башкортостаном, в двух других указанных регионах рост лишь около 10%.
А вот выплаты в Самарской области снизились на одну пятую, до 3,54 млрд рублей. В Нижегородской области, к примеру, выплаты по итогам первого полугодия оказались примерно такими же, но способствовало этому гораздо большее, на 39%, снижение выплат, так что динамика в Самарской области лучше, чем в Нижегородской. В двух крупных национальных республиках, Татарстане и Башкортостане, снижение выплат также оказалось гораздо большим (на 38% и 34%, соответственно). При этом выплаты в Башкортостане в итоге оказались меньше (3,14 млрд рублей), а в Татарстане — несколько больше (4,74 млрд рублей).
Как и в большинстве регионов, сегментом страхования, принесшим больше всего премий страховщикам, стало добровольное страхование жизни — вообще очень популярное в последний год то ли из-за обилия кредитов, то ли из желания населения воспользоваться инвестиционными возможностями этого вида страхования. На страховании жизни компании заработали в регионе сумму в 5,28 млрд рублей — на четверть больше, чем годом ранее. Второе место занимает обязательное имущественное страхование с 2,72 млрд рублей и незначительным ростом на 2% (почти все эти премии, как известно, относятся к ОСАГО). Также крупный сегмент — добровольное страхование имущества (почти две трети его — это каско), где премии практически не изменились — и год назад, и сейчас они составляют примерно 2,4 млрд рублей.
Основным сегментом по выплатам стало обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, или ОСАГО. На него пришлось 1,83 млрд рублей из общих выплат в 3,54 млрд рублей. При этом выплаты по обязательному автострахованию снизились за год на 29% — с 2,58 млрд рублей. Кроме того, крупный сегмент — добровольное страхование средств наземного транспорта (все то же каско) — на него пришлось 776 млн рублей (снижение на 8%) и добровольное медицинское страхование — по нему были выплачены 420 млн рублей (на 2% больше, чем годом ранее).
В целом, как говорит директор филиала «ВТБ Страхование» в Самаре Александр Фролов, страховой рынок области характеризуется высокой конкуренцией: в регионе присутствуют филиалы всех федеральных компаний, а также сильные местные игроки. «Помимо страхования жизни, основные сборы в регионе приходятся на моторное страхование, также развито добровольное медицинское страхование (ДМС). Корпоративное страхование в основном сосредоточено у крупных страховщиков. В нашей компании преобладают компании международного уровня, которые занимаются автомобильным и химическим производством», — рассказывает он.
Все как у всех: группа «РГС-Жизнь» тянет показатели вниз
Крупнейший по премиям сегмент — добровольное страхование жизни — принес страховщикам в Самарской области за первое полугодие около 5,28 млрд рублей. Это на четверть с лишним больше, чем год назад. Тогда показатель составлял лишь 4,2 млрд рублей.
Лидер в этом сегменте за год не изменился — им осталась страховая компания «Сбербанк страхование жизни». Объем премий у компании вырос за год в полтора раза — до 1,73 млрд рублей. Второй по объему премий страховщик — «Сосьете женераль страхование жизни» — сохранил второе место, но отрыв увеличился благодаря меньшему росту, лишь на 18%, у компании 1,21 млрд рублей сборов.
На третьем месте оказалось «ВТБ Страхование жизни» с одним из самых больших показателей роста — в 5,5 раза, со 112 до 614 млн рублей. «РГС-Жизнь» благодаря общей тенденции компаний группы «Росгосстраха» опустился на четвертое место, снизив премии на 62%, с 988 до 374 млн рублей. Замыкает пятерку еще одна компания, снизившая показатель — «АльфаСтрахование-Жизнь». Тут премии уменьшились на 38%, до 359 млн рублей.
|1 полугодие 2018
|1 полугодие 2017
|Изменение
|Самарская область
|5 282 662
|4 196 669
|26%
|3692
|ООО СК «Сбербанк страхование жизни»
|1 728 324
|1 143 293
|51%
|4079
|ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни»
|1 212 232
|1 024 176
|18%
|3995
|АО ВТБ Страхование жизни
|613 731
|112 360
|446%
|3984
|ООО «СК „РГС-Жизнь“
|374 138
|987 964
|-62%
|3447
|ООО „АльфаСтрахование-Жизнь“
|358 563
|577 947
|-38%
|4013
|ООО „МАКС-Жизнь“
|274 146
|10 061
|2625%
|4358
|ООО «РСХБ-Страхование жизни»
|252 434
|—
|3866
|ООО „ВСК-Линия жизни“
|136 301
|123 196
|11%
Что касается выплат, то они тоже выросли, но, как и во всех проанализированных регионах, в разы меньше премий. Всего по Самарской области страховщики за полгода выплатили 294 млн рублей — это на 10% больше, чем год назад.
Лидером по-прежнему является «РГС-Жизнь», с сентября сменивший название на «Капитал Life», с 91 млн рублей и ростом на 43%. Обладатель второго места «Сбербанк страхование жизни» увеличил показатель еще больше — на 48%, до 70 млн рублей. Находящееся на третьем месте «АльфаСтрахование-Жизнь», напротив, снизило показатель на 42%, с 99 до 57 млн рублей. «Сосьете женераль страхование жизнь» увеличило выплаты на 19%, до 34 млн рублей, а «ППФ Страхование жизни» — на 40%, до 16 млн рублей.
|1 полугодие 2018
|1 полугодие 2017
|Изменение
|Самарская область
|293 891
|266 289
|10%
|3984
|ООО «СК „РГС-Жизнь“
|91 153
|63 860
|43%
|3692
|ООО СК „Сбербанк страхование жизни“
|70 128
|47 378
|48%
|3447
|ООО „АльфаСтрахование-Жизнь“
|57 381
|98 537
|-42%
|4079
|ООО „СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни“
|33 761
|28 289
|19%
|3609
|ООО „ППФ Страхование жизни“
|16 418
|11 743
|40%
|3995
|АО ВТБ Страхование жизни
|7 533
|97
|7666%
|4179
|ООО „СК“ Райффайзен Лайф»
|5 314
|782
|580%
|3256
|АО «МетЛайф»
|3 520
|8 869
|-60%
ОСАГО — у местных игроков
Второе место по премиям — у обязательного имущественного страхования, основу которого составляет сегмент ОСАГО. Всего страховщики получили тут 2,72 млрд рублей премий, лишь на 2% больше, чем годом ранее.
В лидерах по премиям — две компании с практически равными результатами. Это «ПСА» и «ОСК». Первая из них — «ПСА» (местная компания «Поволжский страховой альянс»). Ее показатель по премиям составил 656 млн рублей — на 35% больше, чем годом ранее. Вторая компания — также самарская «ОСК» («Объединенная страховая компания») — получила премий в размере 565 млн рублей, и рост у нее чуть более заметный — на 40%. Как отмечает Виктор Тягунов, директор филиала Группы «Ренессанс страхование» в Самаре, всего в регионе в топ-20 страховщиков входят три местные компании. При этом результат по премиям в сегменте ОСАГО, по его словам, идет вразрез с общероссийским трендом, показывая рост. В то же время, ОСАГО за последний год показало негативную динамику: регион ухудшил свои позиции в рейтинге проблемных регионов на 9 пунктов, сейчас он находится в пограничной, желтой зоне рейтинга. В результате этот сегмент страхования в регионе имеет долю в общих сборах более 20%, поэтому серьезно влияет на общий результат по рынку.
Более оптимистично ситуацию с ОСАГО в Самарской области оценивает директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев. Он также отмечает слабоположительную динамику по премиям. При этом он отмечает, что регион не входит в число «токсичных», но входит в топ-10 регионов по продажам электронных полисов. Динамика прироста, по словам Княгиничева, по сравнению с показателями 7 месяцев 2017 года, составила 221%.
Крупнейшая из федеральных страховых компаний по премиям в сегменте обязательного имущественного страхования — «АльфаСтрахование» — все еще достаточно сильно отстает от местных игроков, несмотря на очень значительный рост. Всего компания получила 386 млн рублей премий, и это в 3,6 раза больше, чем в прошлом году — тогда показатель равнялся 107,4 млн рублей.
Находящаяся на четвертом месте «РЕСО-Гарантия» снизила объем премий на 19%, до 173 млн рублей. Замыкает пятерку «Согаз», чей результат поражает стабильностью — что год назад, что сейчас объем полученных премий составлял около 119 млн рублей.
|1 полугодие 2018
|1 полугодие 2017
|Изменение
|Самарская область
|2 721 866
|2 675 032
|2%
|3568
|ООО «ПСА»
|655 861
|485 955
|35%
|2346
|АО «ОСК»
|564 902
|403 674
|40%
|2239
|АО «АльфаСтрахование»
|386 203
|107 403
|260%
|1209
|СПАО «РЕСО-Гарантия»
|172 522
|213 944
|-19%
|1208
|АО «СОГАЗ»
|119 347
|119 782
|0%
|2619
|АО «СК „Астро-Волга“
|110 042
|174 267
|-37%
|621
|САО „ВСК“
|102 095
|222 734
|-54%
|928
|СПАО „Ингосстрах“
|89 634
|133 541
|-33%
Выплаты, еще год назад совсем немного отстававшие от премий, в этом году значительно снизились — до 1,85 млрд рублей с 2,58 млрд рублей годом ранее. Снижение составило 28%. Лидерами по выплатам стали те же компании, что занимают первые два места по премиям – «ОСК» и «ПСА». «Поволжский страховой альянс» выплатил по итогам первого полугодия самарским страхователям 446 млн рублей, показатель за год вырос на 16%. «Объединенная страховая компания» увеличила показатель на 17%, до 336 млн рублей.
Одним из виновников общего значительного снижения выплат стал прошлогодний лидер — «Росгосстрах». У этой компании показатель, как и во всех проанализированных регионах, обвалился — в случае с Самарской областью сразу на 77%. Разница между прошлогодним и нынешним показателем компании примерно совпадает с общей разницей по выплатам в 2017 и 2018 годах. Сейчас «Росгосстрах» выплатил лишь 168,7 млн рублей, а годом ранее — 727 млн рублей.
Частично компенсирует это падение, помимо роста лидеров, также показатель компании с четвертого места — «АльфаСтрахования». Тут показатель вырос сразу на 92%, с 70 до 134 млн рублей. А вот находящаяся на пятом месте «РЕСО-Гарантия» снизила показатель на 38%, до 128 млн рублей.
|1 полугодие 2018
|1 полугодие 2017
|Изменение
|Самарская область
|1 848 286
|2 582 422
|-28%
|3568
|ООО «ПСА»
|445 542
|384 965
|16%
|2346
|АО «ОСК»
|336 421
|286 561
|17%
|1
|ПАО СК «Росгосстрах»
|168 686
|726 954
|-77%
|2239
|АО «АльфаСтрахование»
|134 258
|69 789
|92%
|1209
|СПАО «РЕСО-Гарантия»
|128 010
|205 271
|-38%
|2619
|АО «СК „Астро-Волга“
|106 086
|143 663
|-26%
|621
|САО „ВСК“
|98 995
|154 930
|-36%
|928
|СПАО „Ингосстрах“
|65 979
|184 788
|-64%
Каско держит премии, но снижает выплаты
Третий по премиям сегмент — добровольное страхование имущества, более чем на две трети состоящий из каско. Общий объем премий в сегменте добровольного имущественного страхования составил 2,41 млрд рублей — годом ранее показатель составлял 2,4 млрд рублей.
Больше всего премий и один из самых значительных показателей роста — у «ВТБ Страхования». Тут премии составили 328 млн рублей — в 2,6 раза больше, чем год назад. Второе место — у упоминавшейся в предыдущей главе «Объединенной страховой компании» с 253,2 млн рублей и незначительным ростом на 3%.
В пятерку входит также «ВСК» с 222 млн рублей и ростом на 16%, обвалившийся на 41% прошлогодний лидер «Росгосстрах» со 183,4 млн рублей и «Согаз», незначительно снизивший показатель на 3%, до 179 млн рублей.
|1 полугодие 2018
|1 полугодие 2017
|Изменение
|Самарская область
|2 413 181
|2 408 462
|0%
|3398
|ООО СК «ВТБ Страхование»
|327 950
|125 256
|162%
|2346
|АО «ОСК»
|253 174
|244 646
|3%
|621
|САО «ВСК»
|222 081
|190 840
|16%
|1
|ПАО СК «Росгосстрах»
|183 440
|310 092
|-41%
|1208
|АО «СОГАЗ»
|178 702
|184 109
|-3%
|928
|СПАО «Ингосстрах»
|158 917
|180 051
|-12%
|2239
|АО «АльфаСтрахование»
|146 519
|87 404
|68%
|177
|САО ЭРГО
|144 154
|131 312
|10%
По выплатам в этом сегменте произошло довольно ощутимое снижение — на 17%, с 1,02 млрд до 848 млн рублей. Причем снижение выплат заметно у трех из пяти крупнейших компаний.
Например, у «Объединенной страховой компании» выплаты снизились на 13% — со 138 до 121 млн рублей. Находящийся на втором месте прошлогодний лидер «Росгосстрах» уже привычно снизил показатель в два с лишним раза, с 256 до 119 млн рублей. Страховая компания «Эрго» увеличила выплаты с 86 до 94 млн рублей (на 9%). «ВСК» снизила выплаты на 20%, до 75 млн рублей, а «Ингосстрах» увеличил показатель на 36%, с 55 до 74 млн рублей.
|1 полугодие 2018
|1 полугодие 2017
|Изменение
|Самарская область
|847 841
|1 023 929
|-17%
|2346
|АО «ОСК»
|120 586
|137 929
|-13%
|1
|ПАО СК «Росгосстрах»
|119 232
|256 226
|-53%
|177
|САО ЭРГО
|94 441
|86 344
|9%
|621
|САО «ВСК»
|74 564
|93 639
|-20%
|928
|СПАО «Ингосстрах»
|74 347
|54 628
|36%
|1284
|ООО «Группа Ренессанс Страхование»
|63 521
|64 038
|-1%
|1209
|СПАО «РЕСО-Гарантия»
|53 818
|63 036
|-15%
|3211
|АО «ГСК „Югория“
|42 395
|37 726
|12%
ВТБ стал давать больше на здоровье
По выплатам один из самых значительных показателей, помимо упомянутых выше ОСАГО и каско, — добровольное медицинское страхование. На него пришлось около 80% из более обширного сегмента личного страхования — 420 из 521,5 млн рублей. При этом медицинское страхование выросло на 2%, в то время как в целом личное страхование — на 3%.
Основной компанией, осуществляющей выплаты по добровольному личному страхованию, стал «Согаз». На него приходится почти половина всех выплат страховых Самарской области — 240 млн рублей. Показатель за год вырос на 11%, с 215 млн рублей.
На втором и третьем месте расположились компании с практически равными результатами: у «ВТБ Страхования» показатель составил 68,8 млн рублей, у «АльфаСтрахования» — 62,4 млн рублей. При этом они продемонстрировали очень разную динамику: в то время как «ВТБ Страхование» увеличило выплаты в два раза, «АльфаСтрахование», напротив, уменьшило показатель более чем на четверть.
В пятерку входит также компания «Макс» с 20 млн рублей и ростом на 7% и «Росгосстрах», снизивший выплаты на 31%.
|1 полугодие 2018
|1 полугодие 2017
|Изменение
|Самарская область
|521 485
|505 612
|3%
|1208
|АО «СОГАЗ»
|239 230
|215 201
|11%
|3398
|ООО СК «ВТБ Страхование»
|68 770
|34 292
|101%
|2239
|АО «АльфаСтрахование»
|62 438
|86 935
|-28%
|1427
|АО «МАКС»
|19 943
|18 563
|7%
|1
|ПАО СК «Росгосстрах»
|15 936
|23 101
|-31%
|278
|АО СК «АСКОМЕД»
|15 728
|12 560
|25%
|4079
|ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни»
|12 595
|11 920
|6%
|2346
|АО «ОСК»
|9 855
|7 534
|31%
Объем премий в этом сегменте значительно больше, чем объем выплат. В целом показатель равняется 2,24 млрд рублей – это на 8% больше, чем годом ранее. При этом сегмент – четвертый по премиям после страхования жизни, обязательного и добровольного имущественного страхования.
Наиболее значительные премии получила компания «Согаз» — 619 млн рублей. Это на 6% больше, чем годом ранее. Больший рост — у находящегося на втором месте «Сосьете женераль страхование жизни» — на 14%, а общий объем премий тут составляет 512 млн рублей.
«ВТБ Страхование» получило премий на 306 млн рублей с ростом на 11%. Одним из самых больших показателей роста отметилось расположившееся на четвертом месте «АльфаСтрахование» — тут рост оказался почти двукратным, с 78 до 150 млн рублей. Замыкает пятерку «ВСК» с 63 млн рублей и ростом на 12%.
|1 полугодие 2018
|1 полугодие 2017
|Изменение
|Самарская область
|2 242 262
|2 075 457
|8%
|1208
|АО «СОГАЗ»
|618 760
|586 161
|6%
|4079
|ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни»
|511 741
|449 452
|14%
|3398
|ООО СК «ВТБ Страхование»
|306 098
|275 383
|11%
|2239
|АО «АльфаСтрахование»
|149 761
|77 988
|92%
|621
|САО «ВСК»
|62 975
|56 082
|12%
|4104
|ООО «СК КАРДИФ»
|60 938
|62 579
|-3%
|3692
|ООО СК «Сбербанк страхование жизни»
|57 063
|7 546
|656%
|3568
|ООО «ПСА»
|51 153
|35 632
|44%
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