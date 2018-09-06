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Компания сына бывшего вице-премьера РТ подала иск о банкротстве фигуранта дела Швецова

11:15, 06.09.2018
Компания сына бывшего вице-премьера РТ подала иск о банкротстве фигуранта дела Швецова
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ООО «Союздорстрой 10», директором которого является сын бывшего вице-премьера, министра транспорта РТ Владимир Швецов, подало в Арбитражный суд РТ иск о банкротстве ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» (ПАК).

Сумма требований составила 63,6 млн рублей. Заявление подано вчера, 5 сентября, следует из картотеки арбитражных дел.

Стоит отметит, что «ПАК» фигурировало в уголовном деле, возбужденном в отношении Швецова.

Ранее директор «Пассажирского автотранспортного комбината» Марат Исламов подал иск о банкротстве сына бывшего вице-премьера, министра транспорта РТ Владимира Швецова. Сумма претензий составляет 1,9 млн рублей.

Бизнес Татарстан
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