Компания сына бывшего вице-премьера РТ подала иск о банкротстве фигуранта дела Швецова
ООО «Союздорстрой 10», директором которого является сын бывшего вице-премьера, министра транспорта РТ Владимир Швецов, подало в Арбитражный суд РТ иск о банкротстве ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» (ПАК).
Сумма требований составила 63,6 млн рублей. Заявление подано вчера, 5 сентября, следует из картотеки арбитражных дел.
Стоит отметит, что «ПАК» фигурировало в уголовном деле, возбужденном в отношении Швецова.
Ранее директор «Пассажирского автотранспортного комбината» Марат Исламов подал иск о банкротстве сына бывшего вице-премьера, министра транспорта РТ Владимира Швецова. Сумма претензий составляет 1,9 млн рублей.Бизнес Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым