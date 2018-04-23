Неарест бывшего вице-премьера Татарстана оспорил потерпевший

Завтра Верховный суд Татарстана рассмотрит вопрос о законности неареста бывшего вице-премьера РТ Владимира Швецова. Как выяснило «Реальное время», отказ казанского суда в избрании этому фигуранту меры пресечения оспорил потерпевший.

Апелляционную жалобу подал Марат Исламов, бывший партнер семьи Швецовых и гендиректор ПАО «ПАК». Он признан потерпевшим по делу о делу с залогом «ПАКа», за имущество которого ныне обвиняемые члены семьи Швецовых затребовали, по версии следствия, 60 млн рублей.

Напомним, 14 апреля в Советском райсуде Казани следователи просили заключить Швецова-старшего под стражу, прокуратура ходатайство не поддержала, и суд в избрании меры пресечения отказал. На выходе из суда обвиняемый был задержан уже по новому делу, возбуждение которого в тот же день признала незаконным прокуратура и потребовала освободить Швецова уже из изолятора временного содержания. На выходе из ИВС экс-чиновника задержали вновь и спустя некоторое время «закрыли» в том же изоляторе. Но около двух часов ночи его освободил и.о. прокурора Казани, а уже на следующий день Швецов был госпитализирован в московскую клинику.

Справку из клиники в суд представил адвокат Швецова, придя на заседание по повторному ходатайству следствия об аресте этого фигуранта. Выяснив, что в международный розыск бывший вице-премьер РТ не объявлялся, суд рассматривать заочно вопрос о его аресте не стал.