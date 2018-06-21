В АС РТ поступил иск о банкротстве сына бывшего вице-премьера Татарстана на 1,9 миллиона рублей

В Арбитражный суд РТ поступил иск о банкротстве к Владимиру Швецову, чьи данные совпадают с данными сына бывшего вице-премьера, министра транспорта РТ.



Иск подан 19 июня 2018 года, сумма претензий составляет 1,9 млн рублей. Истцом выступил Марат Исламов, чьи данные совпадают с данными директора АО «Финансовая компания «Дорстройинвест» и директора ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» из Набережных Челнов, сообщает ИА REGNUM.

Финансовая компания также была учредителем ликвидированного в 2017 году ЗАО «Пассажирский автотранспортный комбинат-Казань». ПАО «ПАК» фигурировало в уголовном деле, возбужденном в отношении Владимира Швецова.

Следствие инкриминировало Швецову, руководящему ООО «Союздорстрой 10», что он с нарушением закона вывел из-под обременения имущество ПАО. Уголовное дело по обвинению в мошенничестве возбудили в середине ноября 2017 года, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что челнинская компания подала иск о банкротстве ООО «Союздорстрой 10» на сумму 4,3 млн рублей.