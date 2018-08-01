Абдуллин пообещал возместить убытки будущим жильцам квартала 11 в «Салават Купере» из-за затянувшейся стройки

Накануне в Госжилфонде при президенте РТ прошел прием будущих жителей дома № 11-5 ЖК «Салават Купере».

На вопросы граждан ответили исполнительный директор Госжилфонда при Президенте РТ Талгат Абдуллин, заместитель исполнительного директора Владимир Никифоров и заместитель исполнительного директора-главный инженер Наиль Каримов, сообщали в группе информационной политики Госжилфонда при президенте РТ.

Абудуллин предложил участникам встречи, у которых решение жилищного вопроса больше не терпит отлагательств, рассмотреть в качестве альтернативы выбор квартиры на общих основаниях в домах высокой готовности этого же ЖК. Кроме того, он выразил готовность возместить будущим новоселам материальные убытки, которые граждане понесли в связи с затянувшимися сроками заселения объектов 11 квартала, на основании решений судов в рамках действующего законодательства.

Ранее пресс-служба мэрии Казани прокомментировала готовность домов 11-го квартала ЖК «Салават купере».