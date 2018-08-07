Соципотечники вышли с пикетами к кабмину РТ и ГЖФ с требованием достроить дома в «Салават купере»

Соципотечники выходят с пикетами к зданиям Госжилфонда при президенте РТ и кабмина РТ с требованием достроить дома в 11-м квартале «Салават купере». Об этом «Реальному времени» сообщили активисты.

Подрядчиком домов выступает ПСО «Казань».



Ранее директор Госжилфонда при президенте РТ Талгат Абдуллин пообещал, что убытки будущим жильцам 11-го квартала в «Салават купере», которые они понесли из-за затянувшейся стройки, будут возмещены.