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Соципотечники вышли с пикетами к кабмину РТ и ГЖФ с требованием достроить дома в «Салават купере»

18:17, 07.08.2018 13
Соципотечники вышли с пикетами к кабмину РТ и ГЖФ с требованием достроить дома в «Салават купере»

Соципотечники выходят с пикетами к зданиям Госжилфонда при президенте РТ и кабмина РТ с требованием достроить дома в 11-м квартале «Салават купере». Об этом «Реальному времени» сообщили активисты.

Подрядчиком домов выступает ПСО «Казань».

Ранее директор Госжилфонда при президенте РТ Талгат Абдуллин пообещал, что убытки будущим жильцам 11-го квартала в «Салават купере», которые они понесли из-за затянувшейся стройки, будут возмещены.

Недвижимость Татарстан
комментарии 13

комментарии

  • Анонимно 18:51
    Очень ждём свои квартиры в доме 11-1 ЖК Салават Купере! Уже не знаем к кому и куда обращаться! Достроите наш дом!
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  • Анонимно 18:53
    Когда же услышат будущих жителей дома 11.1 в ЖК Салават купере ?
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  • Анонимно 19:09
    Очень ждем свои квартиры !!!достройте наш дом 11-1.
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  • Анонимно 19:16
    Рустам Нургалиевич, проконтролируйте пожалуйста стройку #СалаватКупере#ПерваяОчередь#дом11.1.
    Почему нерадивый подрядчик в лице #ПСОКазань срывает срок сдачи #дома11.1
    Почему при 100%оплате СМР #ПСОКазаньНеСтроит?
    # МыХотимКСебеДомой
    #ПомогитеБюджетникам
    #ВсяНадеждаНаВас
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  • Анонимно 19:19
    Нам нужны наши квартиры! Проинспектируйте стройку!
    Дом 11.1 СалаватКупере
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  • Анонимно 19:28
    Какие молодцы будущие жители дома 11-1, дай это бог, что бы вас услышали и увидели. А возместят ли ущерб за долгострой, не верю.
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  • Анонимно 19:29
    Что нам делать ! Детей в школу 1 сентября вести надо, понадеялись на свои квартиры , за которые платим своевременно, записали детей в школу Салават Купере, первое сентября на носу , неужели придётся возить с другого конца города, мучая детей. Поверили словам и обещаниям. Как всегда обман.
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  • Анонимно 19:31
    Достройте наш дом 11-1!!!! Ждём уже с 2015 года!!!!
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  • Анонимно 19:34
    Жители САЛАВАТ КУПЕРЕ дома 11/1 очень ждут свои квартиры, а ПСО наш дом не строит совсем.... Уважаемый Рустам Нургалеевич, помогите нам пожалуйста, одна надежда на вас!!!
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  • Анонимно 19:37
    Кайчан безгэ узебезнен квартираларда яшэу насыйп булыр икэн. ..
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  • Анонимно 19:37
    Конечно, у нас уже нет сил ждать!сейчас уже совсем стройка остановилась, возьмитесь за наш дом и достроить до нового года
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  • Анонимно 19:39
    Уважаемый президент и правительство Республики Татарстан помогите будущим жильцам дома 11-1 Салават Купере получить свои долгожданные квартиры.
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  • Анонимно 19:39
    Достройте наконец-то дом 11-1.Сколько ещё можно ждать наш дом.
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