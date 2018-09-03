Активисты «Салават купере» сворачивают палаточный лагерь

Фото: Дмитрий Савинчев

Активист жилого комплекса Дмитрий Савинчев рассказал «Реальному времени», что соципотечники убедились в том, что «Строитель+», наконец, зашел на территорию жилого дома 11-1, чтобы завершить объект, начатый еще ПСО «Казань».

— Мы сдерживаем свое обещание, и как только увидели, что пришел «Строитель+», убираем палатки, в которых прожили здесь почти две недели. Видим, что на объекте появились электрики, ПСО «Казань» вывозит свое оставшееся имущество и больше не препятствует, — рассказал Савинчев, заметив, что аналогичный разговор по заходу «Строитель+» на площадку у него состоялся 1 сентября с мэром Казани. В этот день на территории «Салават купере» открылась новая школа.

Активист выражает надежду, что до конца года дом удастся заселить. На момент подготовки материала оперативный комментарий от пресс-службы мэрии Казани и ГЖФ при Президенте РТ не поступил. Руководитель пресс-службы ПСО «Казань» Светлана Брайловская прокомментировала только, что «информация о том, что наша компания чинит препятствия новому застройщику, не соответствует действительности».