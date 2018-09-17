Башкиры рода Айле: «волчьи» предки, споры о Кул Гали и первый муфтий Японии

Колонка историка Салавата Хамидуллина о башкирских родах

Фото: вооруженный башкир. Рисунок XIX в.

Уфимский историк и журналист Салават Хамидуллин продолжает в нашей интернет-газете серию колонок о башкирских кланах и племенах. Сегодня колумнист «Реального времени» знакомит читателей с родом Катай, его необычной историей и выдающимися представителями.

Исторически башкирский народ состоял из более 40 территориально-клановых подразделений (родовых волостей), члены каждого из которых, по легенде, восходили к единому предку. Русский лексикограф Владимир Даль писал: «Народ башкурт разделился с незапамятных времен на племена или, как их называют у нас, на волости; у каждой волости свой уран, отклик, рукоприкладный знак, свое дерево и птица, розданные, как верит народ, самим Чингиз-ханом…» Одним из таких родов был Ай или Айле, давший название Айлинским волостям Сибирской и Казанской дорог Башкирии. Селения башкир-айлинцев расположены на территории современных Белокатайского, Кигинского, Туймазинского районов Республики Башкортостан, а также Аргаяшского, Альменевского, Красноармейского, Кусинского, Сосновского Челябинской и Курганской областей.

Потомки волка

Этногенетические мифы интересны науке в том смысле, что в них нередко содержатся намеки на происхождение тех или иных этносов. Почти всем, кто интересуется историей тюркских народов, известен миф о происхождении тюрков (тюркютов), которые считали себя потомками волчицы и гуннского царевича. Аналогичный миф существовал и у другой группировки тюркоязычных кочевников, известных в китайских источниках под названием теле (тйелэ, дили, чилэ) с той лишь разницей, что они, наоборот, себя считали потомками небесного волка и гуннской царевны.

В хронике «Вэй шу» (VI в.) приводится легенда о происхождении телесцев: «Рассказывают, что у хуннуского Шаньюя родились две дочери чрезвычайной красоты. Шаньюй сказал: можно ли таких дочерей выдавать за людей? Я предоставлю их Небу. И так на север от столицы в необитаемом месте построил высокий терем и, поместив в там обеих дочерей, сказал: молю Небо принять их (…). Через год после сего один старый волк стал денно и нощно стеречь терем, производя вой…» Младшая дочь шаньюя решив, что это сверхъестественное существо, ушла к волку. «Потомство от них размножилось и составило государство: посему-то люди здесь любят протяжное пение или воют, подобно волкам». Выдающийся российский историк-тюрколог С.Г. Кляшторный убедительно доказал, что под этим китайским названием скрывались огузы, на языке которых этот сказочный волк получил названием bozkurt («серый волк»).

Происхождение айлинцев

В IV—V веках теле (огузы) расселились по огромной территории от Приаралья и Южного Урала до степей Западной Монголии. Среди десятков огузских племен хроники «Бэй-ши» и «Суй-шу» (VII век) фиксируют предков башкир (ба-шу-ки-ли), вернее, носителей этнонима башҡорт (baş + kurt, «главный волк»), давших начало башкирской народности. Однако айлинцы в состав прабашкир в то время еще не входили, являясь частью других огузских объединений. Персидский историк XIV века зафиксировал структуру деления 24 огузских племен на шесть отделов по названию шести элементов мироздания или имен шести сыновей легендарного Огуз-хана, которых звали Кюн-хан («Солнце»), Ай-хан («Месяц»), Юлдуз-хан («Звезда»), Кӧк-хан («Небо»), Таг-хан («Гора»), Денгиз-хан («Море»). Таким образом, отдел Ай-хана являлся прототипом Айской (Айлинской) тюбы башкирской родовой номенклатуры.

В цикле огузо-туркменских сказаний, записанных хивинским историком XVII века Абу-л-Гази Бахадур-ханом под названием «Родословной туркмен», говорится: «В третьей палатке посадили Йазыра, старшего сына Ай-хана; [ему] дали правый бок [барана]; Йасыр резал его; Кумы держал лошадей…» Таким образом, упомянутый Кумы приходился братом Языру и Ясыру (Япарлы), а также являлся сыном Ай-хана от наложницы и, соответственно, внуком Огуз-хана. Именно поэтому Р.Г. Кузеев пришел к выводу, что башкирский род Кумый в составе племени Айле имеет непосредственное отношение к названному огузско-туркменскому подразделению. В архивных документах среди башкирских волостей XVIII в. упоминается Кумы-Айлинская волость. Между прочим, из рода Кумый-Айле происходил башкирский писатель и богослов Тадж ад-Дин бин Ялчигул (Таджеддин Ялчыгул, — прим. ред.) аль-Башкурди (1768—1838). Приведенные выше этнонимические параллели между родовыми структурами огузов, туркмен и башкир вряд ли являются случайными, что и позволило Р.Г. Кузееву сделать вывод об огузских корнях айлинцев.

Этнонимические параллели между родовыми структурами огузов, туркмен и башкир вряд ли являются случайными, что и позволило сделать вывод об огузских корнях айлинцев. Фото monarhs.info



Башкиры рода Айле

Башкиры рано отделились от огузского массива. Изменился их язык: волк стал именоваться не kurt, а buri. Ведущий российский лингвист-тюрколог А.В. Дыбо пишет: «Башкирский язык, скорее всего огузский в своей основе, подвергался неоднократной кыпчакизации…» Память о башкурте, вожаке волчьей стаи, приведшем предков башкир на Южный Урал, сохранилась лишь в легендах. В IX веке, как писал арабский историк аль-Мас'уди, они объединились с печенегами (баджанак) и вступили в жестокую войну с огузскими ябгу. Но в конце концов потерпели поражение. Этот исторический эпизод нашел отражение в эпосе «Огуз-наме»: «…Что касается страны Курал и Башгурд, то ее жители были непокорным и коварным народом. В силу своей надменности и гордости они ни перед одним правителем не склоняли своей головы. Тогда Огуз взял в плен их падишаха по имени Карашит (قراشیت). После этого Курал (کرل) и Башгурд (باشغرد) стали илем и согласились платить дань…»

В «Огуз-наме» также говорится, что по повелению Огуз-хана «племя Бузук, составлявшее правое крыло, должно иметь летовки [на землях] от границ Сайрама и гор Башкурда до самого Карабаха». Из сказания следует, что часть огузов поселилась в горах Башкурд (Южный Урал). Историк С.Г. Агаджанов писал: «Огузские племена, жившие на территории нынешнего Западного Казахстана, имели в повседневном быту черты сходства с башкирами и другими народами. В пользу этого обстоятельства говорит инвентарь курганных могильников IX—XIII веков, раскопанных в Южной Башкирии».

Однако вскоре держава сырдарьинских огузов распалась, после чего началась их массовая миграция в Иран, на Ближний Восток и в Анатолию в ходе сельджукского движения, но часть огузских подразделений (Ай, Кумы-Ай, Байат/Байлар) осталась Башкирии. Согласно преданиям, которые зафиксировал башкирский писатель Тадж ад-Дин бин Ялчигул аль-Башкурди, первоначально айлинцы жили в долине реки Миасс и лишь затем некоторая их часть передвинулась к реке Ай. Таким образом, данный гидроним возник от их этнонима, а не наоборот.

В XV—XVI веках многие айлинские тарханы и батыры выезжали на службу к казанским ханам Ибрагиму, Сахиб-Гирею и Сафа-Гирею. Поэтому в Западной Башкирии на реке Ик возникла Айская волость, дубликат Айлинских волостей Восточной Башкирии. В XVIII веке наблюдалась еще одна волна переселенцев на запад, вызванная боевыми действиями во время башкирских восстаний. На Казанской дороге Башкирии образовалось много крупных селений башкир-айлинцев. Это села Балтаево, Нижние и Новые Бишинды, Ермухаметов, Тюпкильды, Урмекеево, Чукадытамак и другие, расположенные в нынешнем Туймазинском районе РБ.

По преданиям, айлинцы входили в число древних башкирских родов. Неслучайно, Тадж ад-Дин бин Ялчигул, написавший сочинение в традиционном жанре «таварих», привел легендарное шежере башкирских племен, согласно которому Айле ( آيلي) приходился сыном Бикатуну (بكاتون) и внуком Иштяку (ايشتاك) — второму эпониму башкирского народа. Его родными братьями объявляются Юрми (يورمي), Байлар (بايلار), Байкы (بايقي), Иректы (ايراكتي), Салжиут (سالجوت).

Согласно легендарной традиции, отраженной в «Рисала-и таварих-и Булгарийа» Хисам ад-Дина ибн Шараф ад-Дина, первыми из башкир, которые стали табигинами – учениками сахабов, якобы, прибывших по повелению пророка Мухаммеда в Урало-Поволжье, были айлинцы: «Первым, кто пришел с западной стороны Урала для обучения у сахабов из племени башкурт, был Аиткул, сын Заита, который пришел из долины реки Ай. [Затем] Кутлубай сын Давлетбая; Эткусты, сын Муйнака; Этимган, сын Кулчума; Уразбаки, сын Бурджана; Таймас, сын Тайсына — все они, придя с реки Ай, получили обучение у сахабов, вернулись в свои юрты, став мусульманами».

Хан Сафа-Гирей. Художник Нияз Хазиахметов

Тадж ад-Дин бин Ялчигул и казус Кул 'Али

Тадж ад-Дин бин Ялчигул аль-Башкурди был сыном суфия-дервиша, который однажды отправился в многолетнее путешествие, взяв с собою своего отпрыска. Молодой Тадж ад-Дин с отцом проживали в Астраханской губернии, Дагестане, в турецком Диярбакыре, Стамбуле. При возвращении из Мекки на родину мулла Ялчигул умирает близ Мамадыша. Выполняя завещание отца, Тадж ад-Дин остается жить в местах его упокоения, чтобы ухаживать за могилой и учительствовать в окрестных аулах.

Как пишет Михаэль Кемпер, «Тадж ад-Дин является автором многочисленных сочинений, посвященных самым различным проблемам исламского права, суфийской морали, истории, медицины, комментариям к Корану». Будучи членом братства Накшбандийа, он написал комментарии к поэме выдающего среднеазиатского суфийского поэта Аллахияра. Будучи приверженцем идейного течения булгаризма, он написал сочинение «Тарих нама-и Булгар», в котором, в частности, именовал себя «булгарским иштяком», а башкирский народ — «иштяк миллети».

Он также положил начало полемике относительно Кул 'Али, который считается автором поэмы «Кысса-и Юсуф». В литературоведении утвердилось мнение, что он жил в XIII веке, о чем есть указание на страницах одной из рукописей. Следует заметить, что Тадж ад-Дин является единственным автором, который приводит сведения об этом человеке. Согласно «Тарих нама-и Булгар», он происходил из башкирского рода Айле, потом жил в Хорезме, а затем поселился в устье реки Зай и умер во времена Тамерлана, то есть в конце XIV века. Несмотря на то, что историчность этого Кул 'Али под большим вопросом, его именем названы улицы в Казани и Заинске. Кроме того, в Казани и Ульяновске ему установлены памятники как «булгарскому поэту» и даже «основоположнику татарской литературы», хотя сочинение «Кысса-и Юсуф», приписываемое некому Кул 'Али, написано на огузском, а отнюдь не булгарском или кыпчакском языке.

Несмотря на то, что историчность этого Кул 'Али под большим вопросом, его именем названы улицы в Казани и Заинске. Фото kuda-kazan.ru



Айлинцы в ходе башкирских восстаний

Башкирские восстания XVII—XVIII веков оставили неизгладимый след не только в истории Башкирии, но и России. Айлинцы были в числе активных участников этих народных движений. В документах, касающихся хода башкирского восстания 1662—1664 годов, шедшего под девизом восстановления чингизидского ханства в Башкирии и Сибири, перечисляются башкирские улусы Сибирской дороги, поддержавшие Кучумовичей в их претензиях на трон: «…стоит де царевич Бугай Салтан (дядя «царевича» Кучуку, провозглашенного башкирским ханом, — прим. ред.) у озера Иреташа за Исетью в степи, а с ним де стоят изменники башкирцы: сынгранцы, бушкурты, сонгуты, терсяки, айлы…»

Во время башкирского восстания 1704—1711 годов, так называемой «Алдаровщины», главным предводителем башкир Сибирской дороги был ага (глава) Айлинской волости Менгли-Ходжа (Менлигуза), который в 1708 году совершил поход в Пермский край. К нему присоединились башкиры Осинской дороги, которые решили: «Будут воевать с двух сторон разными полками, а к бунту де тех башкирцев возмутитель Сибирской дороги башкирец Менлигуза». Вторжение башкирского войска вызвало паническое бегство населения Кунгурского уезда: «…они, жен и детей своих оставя в Кунгуре, от башкирских татар бегут в Кайгородский уезд к свойственникам, и кругом де Кунгура многие села и церкви и деревни вызжены и люди порублены, да и в тех же местах на Сибирской дороге в Уфимском уезде стоят тех башкирских татар с 8 000 и больше и в панцирях и в кольчугах и в уезде же человек по 100 и по 200 и чинят разорение ж».

В ходе башкирского восстания 1735—1740 годов одним из признанных лидеров движения был ага (глава) Айлинской волости Алан-Жиянгул Кутлугузин, который истребил гарнизон Верхояицкой крепости (ныне город Верхнеуральск Челябинской области). В конце января 1736 года, не выдержав тягот осады, солдаты вышли под гарантию безопасности батыра Юсупа Арыкова. Однако Алан-Жиянгул, «не послушав Юсупа, «верх-яицкой гарнизон взял и против многих башкирцов ему пресечения весь оной побил». В годы Пугачевщины в Исетской провинции действовали отряды Байгазы Козямышева (старшина Айлинской волости, живший в дер. Байгазино нынешнего Аргаяшского района Челябинской волости) и Муртазы Юртумова (старшина Айлинской волости; пугачевский полковник), которые вместе с отрядами других башкирских старшин и главного полковника Ивана вели бои против генерала Деколонга. 8 февраля 1774 года они захватили Челябинск. Башкир Айлинской волости Таиш Чаныкаев был ближайшим сподвижником бригадира (бригадного генерала) Салавата Юлаева.

Братья Курбангалиевы



Курбангалиевы

В 1917 году айлинцы Зауралья активно включились в борьбу за национальное самоопределение башкирского народа. Правда, башкиры Челябинского уезда с самого начала разделились на два лагеря: одна часть примкнула к А.-З. Валидову и его соратникам, выступавшим за территориальную автономию в составе демократической федеративной России; другая часть — к семье шейхов Курбангалиевых, которые ратовали за культурно-религиозную автономию башкир в рамках самостоятельного башкирского муфтията, сохранение вотчинного права, незыблемость старых порядков. Курбангалиевы были башкирами Айлинской волости из аула Чардаклы (ныне д. Айбатово Аргаяшского р-на Челябинской области). Они были потомственными муллами и ишанами.

Харун Курбангалиев



Шейх Абдул-Хаким Курбангалиев (1809—1872) был муршидом (наставником) шейха Зайнуллы Расулева, который впоследствии стал духовным отцом сторонников социального прогресса, то есть автономистов. Консерватизм Курбангалиевых основывался не на их ретроградности, а, скорее, неприятии «безбожной» коммунистической идеологии. Однако линия раздела прошла даже по их семье. Харун Курбангалиев служил офицером в Башкирском войске автономистов, а его брат Мухаммед-Абдулхай (1889 г. р.), собрав собственное вооруженное формирование, так называемый «полк пророка Мухаммеда», сражался на стороне Сибирского правительства. После разрыва валидовцев с Колчаком Харун ушел к брату. Несколько тысяч «курбангалиевцев», не пожелавших признавать власть Советов, с боями отступали до Маньчжурии. В 1924 году М.-Г. Курбангалиев обосновался в Японии, построил в Токио мечеть «Исламийа», основал общество мусульман и стал первым муфтием Страны восходящего солнца. 23 августа 1945 г. М.-Г. Курбангалиев, живший после высылки из Японии в доме атамана Г.М. Семенова, был арестован вместе с хозяином в порту Дайрэн (Далянь, Дальний). Атаман был казнен, а М.-Г. Курбангалиева приговорили к 10 годам лишения свободы. В 1956 году, отсидев положенный срок во Владимирской политической тюрьме, он возвратился на родину и служил имам-хатибом Челябинской мечети вплоть до своей смерти в 1972 году.

Имам-хатиб Челябинской мечети М.-Г. Курбангалиев (второй слева), 60-е гг. XX в.



Нуриагзам Тагиров

Политической противоположностью М.-А. Курбангалиева был айлинец Нуриагзам Тагиров, родившийся в 1888 году в ауле Ляваш (Левашева) нынешнего Аргаяшского района Челябинской области. Он включился в башкирское национальное движение весной 1917 года после возвращения из Сибири, куда бежал от преследования властей. Участвовал во всех башкирских съездах (курултаях), занимался организацией Аргаяшского кантона Башкирской республики, который был упразднен лишь в 1934 году в результате присоединения к Челябинской области. В мае 1918 года, когда в Челябинске было восстановлено Башкирское правительство, арестованное до этого оренбургскими большевиками, Н. Тагиров занимался организацией 1-го и 2-го башкирских стрелковых полков из числа аргаяшских башкир. Башкирские части, действуя совместно с чехами, проявили себя с наилучшей стороны, и 28 июля освободили от большевиков Екатеринбург. Осенью 1918 года Н. Тагиров был отправлен на Актюбинский фронт, где исполнял обязанности полкового имама 2-го башкирского полка, так как нужно было умиротворить башкирских солдат, конфликтовавших с оренбургскими казаками.

Летом 1919 года началось формирование новой, теперь красной башкирской армии, создаваемой взамен белого Башкирского корпуса. Командир 2-го полка Нигматулла Тагиров по прошествии многих лет вспоминал: «Здесь необходимо отметить, что вчерашний полковой мулла и даже указной мулла сегодня превращался в комиссара или помощника комиссара полка. Валидов всех своих ставленников сделал коммунистами, не только для занятия политических должностей, но и командиров — Исхаков, Юлдашев, Амиров Халим, Тагиров Нуриагзам — все они были коммунистами валидовских дней...» В июне 1919 года четыре полка бригады башкирских войск перебрасывается на Южный фронт против Деникина. По словам командования, «башкирские полки под Харьковом дрались отчаянно, враг видел в них самого дисциплинированного противника. Настроение в полках воинственное (...). Башкирские полки дерутся лихо, просто секимбашка».

Политкомиссар Нуриагзам Тагиров и начальник снабжения Отд. Башкавдивизии Ахмадулла Агишев, 1919 г.



Едва был ликвидирован деникинский фронт, возник новый — Петроградский. На колыбель русской революции с запада наступал генерал Юденич, а с севера нависали войска Финляндии. Для отражения и тех, и других в бывшую столицу империи с Южного фронта была переброшена Башкирская кавалерийская дивизия, а также пехотные части из Башкирии. Всего в Башкирской группе войск было более 8 тыс. солдат и офицеров. Двухполковая группа была отправлена против Юденича, а основная группировка прикрывала Питер со стороны Финляндии. Политкомиссаром Башкавдивизии был все тот же Нуриагзам Тагиров.

Летом 1920 года члены Башревкома в знак протеста против удаления из Башкирии А.-З. Валиди и Хариса Юмагулова покинули свои посты и отправились в Среднюю Азию, чтобы продолжать борьбу с большевиками. Среди ушедших был и Н. Тагиров, который в начале 1921 года поступает под вымышленной фамилией на службу в Наркомпрос Бухарской Народной Советской республики. Он получает от правительства БНСР назначение в г. Кермине (ныне г. Навои Республики Узбекистан) заведующим отделом народного образования. В это время А.-З. Валиди, взявший в руки политическое руководство повстанческим движением, собирает тайное совещание под Бухарой, где ставит задачу организации военных формирований для борьбы с Советской властью.

Не все присутствующие на совещании поддерживают валидовскую идею и высказываются о бесполезности в данный момент военных действий. Несмотря на их возражения, А.-З. Валиди поручает Н. Тагирову, И. Мутину и С. Магазову выехать в Семиречье для установления связей с атаманом Дутовым и организации вооруженного выступления. Однако они все трое единогласно решают поступить по-своему. Н. Тагиров и И. Мутин, считавшие дело проигранным, предпочли вернуться в Башкортостан и сдаться на волю большевиков. Власть Советов в Башкирии была еще шаткой, поэтому Н. Тагирова оставляют в покое. Но в 1929 году на стол начальника Башкирского отдела ОГПУ лег доклад следующего содержания: «За последнее время среди беспартийной башкирской интеллигенции, активно участвовавшей в период «валидовщины», замечается заметное оживление националистической деятельности. Одним из центров, где вырабатывается общественное мнение этого рода, является Тагиров Нури-Агзам, пользующийся среди беспартийных большим авторитетом (...). Полагаю, что будет своевременным приступить к ликвидации этого движения в его зародыше путем оперативных мероприятий (...) и в первую очередь в отношении Тагирова». В результате Н. Тагиров был арестован.

Группа командиров и бойцов Башкирской группы войск Красной Армии в Петрограде (Н. Тагиров в центре), осень 1919 г.



Братья Магазовы

Активными участниками башкирского национального движения также были браться Магазовы — Гимран и Саид-Гирей, происходившие из айлинского аула Аскарово нынешнего Альменевского района Курганской области. Первый, будучи офицером, вместе с ротмистром Амиром Карамышевым в начале 1918 года занимался формированием первого добровольческого башкирского отряда под Баймаком. Однако по приказу председателя оренбургского ревкома С. Цвиллинга был вероломно схвачен и вместе с другими башкирскими и польскими офицерами отряда был расстрелян. Его брат Саид-Гирей был поэтом и секретарем Башкирского военного совета.

После выхода декрета ВЦИК от 19 мая 1920 года, согласно которому Башкирская АССР теряла свою самостоятельность, многие члены Башревкома отправились в Среднюю Азию, чтобы продолжать борьбу там. Среди ушедших был и С.-Г. Магазов. Однако вскоре он пожелал вернуться домой. А.-З. Валиди писал: «Наши интеллигенты Харис Игликов и Саитгарей Магазов, расставшиеся с нами и вернувшиеся на родину, были убиты большевиками, едва ступив на порог отчего дома».

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Салават Хамидуллин