Башкиры рода Катай: корни из Поднебесной, основатели Башреспублики и роль Салавата Юлаева

Колонка историка Салавата Хамидуллина о башкирских родах

Фото: Выезд на соколиную охоту. Балакатайцы

Уфимский историк и журналист Салават Хамидуллин продолжает в нашей интернет-газете серию колонок о башкирских кланах и племенах. Сегодня колумнист «Реального времени» знакомит читателей с родом Катай, его необычной историей и выдающимися представителями.

Исторически башкирский народ состоял из более 40 территориально-клановых подразделений (родовых волостей), члены каждого из которых, по легенде, восходили к единому предку. Русский лексикограф Владимир Даль писал: «Народ башкурт разделился с незапамятных времен на племена или, как их называют у нас, на волости; у каждой волости свой уран, отклик, рукоприкладный знак, свое дерево и птица, розданные, как верит народ, самим Чингиз-ханом…» Одним из таких родов был Катай, давший название Катайским волостям Ногайской и Сибирской дорог Башкирии, селения которых располагались на территории современных Бакалинского, Белакатайского, Белорецкого районов Республики Башкортостан, а также Аргаяшского, Каслинского, Кунашакского, Нязепетровского, Сосновского районов Челябинской области и Альменевского и Сафакулевского районов Курганской области.

Почему Китай именуется Китаем?

Родовое подразделение Катай (Ктай, Кытай) зафиксировано в составе многих тюркских народов — башкир, казахов, ногайцев, каракалпаков, узбеков, кыргызов, крымских татар. Все исследователи соотносят его этноним с известными в истории Азии киданями. Кидань/цидань ( 契丹) — это китайская транскрипция этнонима катай. Экзоним Китай, применяемый тюркскими, монгольскими и славянскими народами по отношению к Поднебесной или Срединному государству (Чжунго), указывает на название народа, некогда повелевавшего этой огромной страной, и не является автонимом (самоназванием) ее населения.

Одним словом, Китай назван Китаем потому, что за ним закрепился этноним племени Катай. Сами китайцы, понятное дело, себя китайцами не именуют, так же как немцы не именуют себя немцами. В странах мусульманского Востока распространено иное название Китая. Арабский экзоним Син (صين) происходит от персидского Чин (چین). Последний термин, попав в европейские языки, трансформировался в China. Персидское название Поднебесной обязано своим происхождением династии Цинь (221—206 годы до н.э.), с которой в свое время установили контакты парфяне и закрепили за всей страной ее имя. Таким образом, персидский экзоним Чин гораздо древнее тюркско-монгольско-славянского экзонима Китай, вошедшего в оборот не ранее X века, когда катаи (кидани) завоевали Поднебесную.

Происхождение и ранняя история катаев

Относительно происхождения катаев (киданей) официальная история династии Ляо «Ляо ши» сообщает следующее: «Дом Кидань есть отрасль Дому Дун-ху. Предки его, пораженные хуннами, осели у Сяньбийских гор. (…) Владение сие лежит за 5000 ли от столицы прямо на северо-восток…» Упомянутое племя дун-ху (букв. «восточные варвары») было китайским обозначением древнемонгольских племен.

Первое упоминание о собственно киданях содержится на страницах хроники «Вэй шу», написанной в 551—554 годах. С начала V века они совершали «набеги и грабительства» на империю Северная Вэй. Как пишет Н.Н. Крадин, с созданием в 552 году Тюркского каганата кидани «потеряли свою международную автономию». После этого киданьский правитель стал носить титул вассального князя сыцзинь, т.е. иркин. В VII веке после образования империи Тан (618—907), поведшей активную завоевательную политику, кидани отложились от тюркского кагана и в 629 году покорились имперцам, а через год распался сам Восточно-Тюркский каганат.

В 696—697 годах кидани восстали, разбили пограничные танские войска и разграбили города Цзиньжоу и Ючжоу, а также округа Таньчжоу и Инчжоу. Плодами их побед воспользовались тюрки, возродившие свой каганат и вновь подчинившие своей власти киданей. В союзе с тюрками они вели успешные войны с империей Тан. После падения II Восточно-Тюркского (Кёк-Тюркского) каганата кидани находились под протекторатом Уйгурского каганата (745—847). Тем не менее они имели собственного кагана, тегина (наследного принца), иркина (заместителя) и тутуков, которые стояли во главе восьми киданьских племен.

Кидани. Фреска из гробницы прицессы Чень



Кидань-Го

В 907 году военный вождь одного из киданьских племен по имени Елюй Амбагай (китайская транскрипция катайского имени Ила Абуги, где Ила — фамилия, а Абуги — личное имя) сверг кагана из ослабевшего рода Яонянь и сам стал каганом. Так к власти пришла знаменитая в истории Азии фамилия Елюй (Ила), создавшая одну из величайших империй Азии. В 916 году Елюй Амбагай, не удовлетворяясь титулом кагана, провозгласил себя на китайский лад хуанди (императором). В указанный период времени на Дальнем Востоке только два человека именовались этим титулом — императоры Поднебесной и Японии.

Появление третьего императора в лице Елюя Амабагая демонстрировало масштаб его геополитических притязаний. С этого момента орда киданей стала официально именоваться Цидань-Го или Кидань-Го, то есть «государство киданей». Централизация власти привела к резкому усилению киданей. В течение последующих лет войска Амбагая покорили соседние племена шивэй, цзубу, кумоси (хи), государство Бохай. Одновременно шло покорение северных провинций империи Поздняя Лян (907—923). Сын и преемник Амбагая император Елюй Яогу (китайское имя — Дэгуан) в 936 году во главе 100-тысячной армии разгромил войска империи Поздняя Тан (923—936), правящая династия которой была низложена.

Поскольку кидане не собирались обосновываться в Поднебесной, новым императором был поставлен полководец Ши Цзин-тан (храмовое имя — Гао-цзу), основавший династию Поздняя Цзинь (936—947). Обе династии — Поздняя Тан и Поздняя Цзинь — были «инородческими». Они были основаны так называемыми тюрками-шато — потомками среднеазиатских гуннов, позднее известными в Монголии и в Башкирии под именем Унгут или Унлар.

Да Ляо («Большое Ляо»)

Еще в 937 году киданьский император Елюй Яогу (Дэгуан) переименовал свое государство, дав ему китайское название Ляо, то есть «Железная»: «…государство назвали Да Ляо [Великое Ляо]. В нем по образцу Китая были поставлены высшие сановники и различные чиновники, а на службе стали использоваться китайцы».

Тем не менее основой могущества киданей было их войско. Каждый киданьский воин был обязан иметь железные латы, состоявшие из девяти предметов, узду, железные или кожаные латы для коня в зависимости от силы животного, четыре лука, 400 стрел, длинное и короткое копье, гудо (оружие, напоминающее по виду булаву), топор, алебарду, небольшой флаг, молоток, шило, огниво, лохань для лошади, один доу (около 10,3 л) сухой пищи, мешок для сухой пищи, крюк, зонт и двести чи (около 64 м) веревки для связывания лошадей. Ордо (гвардия) императора в последний период истории империи Ляо насчитывала до 100 тысяч всадников, а вспомогательные войска из числа «варваров» (кочевых племен) и китайцев могла достигать 1 миллиона воинов.

Мир между Великой Ляо и Поздней Цзинь не мог быть долговечным, и в 944 году разразилась новая война. Дело в том, что под властью киданей находились многочисленные племена тюркских и монгольских кочевников — туюйхуни (тогонцы), туцзюэ (тюрки), хуни (куны), циби (киби) и шато (унгуты). «Страдая от алчности и жестокости киданей», они мечтали о подчинении империи Цзинь. Последняя имела неосторожность принять их под своей протекторат. Началась кровопролитная киданьско-цзиньская война 944—947 годов.

Надо сказать, что упорство цзиньцев, ставшее причиной больших потерь среди киданей, сделало эту войну непопулярной. Старокиданьская партия искренне не понимала, зачем им, кочевникам, нужны земли Цзинь, расположенные в центре Поднебесной. Вдовствующая императрица сказала своему сыну Дэгуану: «Может ли китаец быть императором Ляо?» — «Нет», — ответил император. Вдовствующая императрица вновь спросила: «Тогда почему ты хочешь стать императором китайцев?» Император ответил: «Род Ши (то есть унгутская династия Цзинь, — прим. авт.) проявил неблагодарность, этого нельзя простить». Императрица сказала: «Хотя ты сейчас приобрел китайские земли, жить на них все равно нельзя, к тому же, если, против ожидания, потерпишь неудачу, раскаиваться будет поздно». Дэгуан не прислушался к предостережениям матери, чем предопределил будущее своей империи и своего народа.

Кидани. Фото wikipedia.org

Гибель «Железной империи»

Перестав быть киданьским каганатом и превратившись в типичную китайскую империю, Ляо утратило способность к сопротивлению, в первую очередь культурной ассимиляции. Историк Е Лун-Ли удивлялся положению дел в империи, в которой царило моральное разложение, а бразды управления государством оказались в руках даосов и буддийских монахов. Удар, сокрушивший империю Ляо, последовал не с юга, где таилась, казалось бы, главная опасность — со стороны сильной и культурной империи Сун, а с севера — со стороны диких чжурчжэней, племени маньчжурского происхождения.

В 1114 году чжурчжэни нанесли несколько поражений киданям, а в 1115 году Агуда, вождь северян, провозгласил империю Цзинь («Золотая»). Причину падения империи Ляо историк Е Лун-Ли видел в разложении правящего класса: «Тай-цзу (то есть Амбагай, первый император, — прим. авт.), возвысившийся в отдаленной стране, как тигр, смотрел на Центральную равнину (Поднебесную, — прим. авт.). Тай-цзун (Дэгуан, второй император киданей, — прим. авт.) обладал огромным великодушием и прирожденными талантами, поэтому земли за заставами и рекой Хуанхэ сложили перед ними в знак приветствия. Как они, [Тай-цзу и Тай-цзун], были велики!»

Что касается их преемников, то они, по мнению Е Лун-Ли, «сняли латы и шлемы в женских покоях, а под боком у них возникли поводы для вражды. Как они были ничтожны! Это связано с их надменностью, несдержанностью в желаниях, любовью к пьянству и женской красоте, страстью к охоте, что ведет к поражениям и гибели…» Следует сказать, что, несмотря на наглядность примера киданей, чжурчжэни затем полностью повторили их судьбу — настолько было велик соблазн богатствами Поднебесной.

Бэй Ляо («Северное Ляо»)

Сопротивление чжурчжэням возглавил принц крови Елюй Даши, который на территории современной Монголии провозгласил империю Бэй Ляо («Северная Ляо»). Затем он собрал курултай в уйгурском городе Бешбалык. Авторитет династии Ляо был настолько велик, что к нему явились губернаторы семи областей, учрежденных киданьским императором, и вожди 18 племен — теленгуты, «желтые шивэй», меркиты, цзубу, тангуты, джаджираты, урянкаи и др. На курултае Елюй Даши выступил с пламенной речью, на которую откликнулись 10 тысяч хорошо вооруженных воинов. Поскольку вокруг него возникла многонациональная конфедерация, Елюй Даши к имевшемуся титулу императора принял еще тюрко-монгольский титул гурхан (гур / баш. ҡор «круг», «союз» + хан). Елюй Даши решил пробиваться на запад, чтобы там основать новое государство.

Дорога на запад была известна киданям давно. Арабский поэт и путешественник X века Абу Дулаф, в 942 году посетивший Восточный Туркестан и первый упомянувший названный народ в мусульманской литературе, среди кыргызов, карлуков и неких хатлахов упоминал племя (ҡабилә) ал-Хатаян (الختيان), то есть «хатайцы». Арабский историк Ибн ал-Асир (1160—1233) сообщал о переселении в 408 году хиджры (1017—1018) огромной массы кочевников: «В этом году вышли тюрки из Сина в большом числе, свыше 300 тысяч кибиток из тюркских родов, среди них хитаи, которые овладели Мавераннахром…» Однако караханидский правитель Туган-хан сумел отбить нашествие «тюрков Сина».

Кибитка монгольского типа. Катайцы. Фото С. И. Руденко



Си Ляо («Западное Ляо») или ханство каракитаев

В 1128 году началось вторжение войск Елюя Даши в пределы государства Караханидов. Его войско резко увеличилось за счет присоединения к нему катаев, которые поселились в Средней Азии ранее. Мусульманские авторы именовали всю эту орду, составленную из собственно катаев, а также различных тюркских и монгольских племен, каракитаями или черными китаями (قرا ختاي). Гурхан, водворившийся в Баласагуне, в 1137 году под Ходжентом разбил войска караханидского кагана Рукн ад-Дина Махмуда. Последний обратился за помощью к своему сюзерену, могущественному сельджукскому султану Санджару.

9 сентября 1141 года в Катванской степи близ Самарканда состоялось кровопролитное сражение, закончившееся новой победой каракитаев и поражением лучших «войск ислама». Ибн ал-Асир писал об этом: «И Гурхан снарядился к войне; при нем были тюркские, синские, хитайские и другие войска. Он устремился на султана Санджара, и два войска встретились, как два мощных потока, в месте, которое называется Катаван…».

После победы на Катванской равнине Елюй Даши захватил Самарканд и Бухару. Резонанс от этой битвы был огромен. Караханидский каганат и Уйгурия стали вассалами каракитайского гурхана, а хорезмшах обязался выплачивать дань. В Западной Европе распространилась легенда о царстве восточных христиан под главенством пресвитера Иоанна, который якобы возглавил крестовый поход против мусульман с целью освобождения Святой земли.

Ханство каракитаев продержалось до нашествия в Среднюю Азию войск Чингиз-хана. Из каракитаев был сформирован отдельный корпус, ставший одной из самых боеспособных частей монгольской армии. Как писал Л.Н. Гумилев, «Кара-китаи (…) были включены в состав народа-войска как отдельный десятитысячный корпус, уравненный в правах с собственно монгольскими частями». Огромную роль в становлении мировой Монгольской империи (Еке Монгол Улус) сыграл советник Чингиз-хана, а затем его сына Угедея, цзиньский чиновник киданьского происхождения из императорской фамилии Ляо — Елюй Чуцай (1189—1243). Получивший классическое китайское образование, являвшийся ученым и писателем, он был организатором административной и налоговой системы Монгольской империи.

В 1230 году часть монгольских нойонов, заявляя, что от китайцев нет никакой пользы, предложила Угедею поголовно их истребить, а освободившиеся земли превратить в пастбища для монгольских коней. Елюй Чуцай резко выступил против этого. Л.Н. Гумилев писал: «С цифрами в руках он показал, какие налоги можно собрать, если предоставить народу право жить и работать. Деньги соблазнили хана, и китайское население было пощажено». За это китайцы до сих пор безмерно ему благодарны: в разных частях Поднебесной были построены храмы в честь него, а в современную эпоху возведены памятники. Именно Елюй Чуцай заявил хану: «Империя была завоевана верхом на коне, но управлять ею с седла невозможно».

Кибитка богатого башкира-катайца



Башкиры рода Катай

В результате разгрома, нанесенного монголами, каракитаи перестали существовать как этническая система. Этнос фрагментировался и его отдельные части вошли в состав уже существовавших в то время народностей (башкиры, кыргызы) и в формирующийся улус Джучи, который в XV веке распался на самостоятельные общности казахов, ногайцев, узбеков, крымских татар. По нашему мнению, первоначальный юрт башкирских катайцев находился в Зауралье на реке Исеть, где позднее был построен Катайский острог (ныне г. Катайск Курганской области).

Как писал Р.Г. Кузеев, «катайские башкиры в сравнении со своими северными соседями — салъютами (т.е. салжиутами, — прим. авт.) и южными соседями — табынцами были малоземельными». Салъюты приобрели свои вотчины, благодаря своему привилегированному положению при княжеской династии сибирских Тайбугидов, а табынцы — благодаря своей службе ханам Шибанидам, контролировавшим степные пространства к югу от Тайбугина Юрта. По причине междоусобных войн, раздиравших Сибирский Юрт, еще в XV веке многие катайцы мигрировали в западном направлении и заняли горнолесные районы в верховьях реки Ак-Идель (Белая) и в долине Инзера, которые ныне входят в состав Белорецкого района Республики Башкортостан. Здесь катайцы разделились на четыре группы — Инзер-Катай, Идель-Катай, Кузгун-Катай, Кошек-Катай.

В 1629, 1633, 1647 годах Катайская волость на реке Исети подверглась погромам со стороны Кучумовичей и калмыков. Поэтому в 1635 году стрелецкий голова Федор Каловский получил от царя Михаила Федоровича наказную память: «…с ним, уфинцом, детям боярским и конным стрельцом ехати им по сибирской дороге в Кущинскую и в Балыкатайскую и в Челзоутскую и в Каратабынскую и в Айскую волости на Урал гору и приехав в те волости велети выслать башкирцев по сю сторону Урала…». В результате на западной стороне Уральского хребта возникла отдельная Бала-Катайская волость («Малый Катай»), вотчинные права на земли которой бала-катайцы получили по царскому указу от 3 сентября 1686 года. Ныне это территория Белокатайского района РБ.

Катайцы, оставшиеся в местах прежнего проживания в Зауралье, составили Улу-Катайскую волость («Большой Катай») на территории нынешней Челябинской области. В XVIII веке сформировалась самая восточная группа племен Катай — ялан-катайцы («степные катайцы»), которые, так же как мишари и ичкинские татары нынешних Альменевского и Сафакулевского районов Курганской области, были поселены по указу правительства на нераздельной вотчине башкир Кара-Табынской и Барын-Табынской волостей.

В XVIII века образовалась самая западная группа башкир-катайцев, которая переселилась на Казанскую дорогу Башкирии и обосновалась в вотчинах башкир Кыргызской волости. Таким образом, на территории нынешнего Бакалинского района РБ возникли села Старо- и Ново-Катаево.

Манатов был в числе лиц, которые провозгласили автономию Башкортостана и возглавили Башкирскую Республику



Известные башкиры рода Катай

Башкиры-катайцы были в числе активных участников башкирского национального движения начала XX века. Шариф Ахметович Манатов (1887—1936) родился в ауле Манат (Манатово) Катайской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии (ныне Альменевского района Курганской области). Учился в знаменитом уфимском медресе «Галия». За критические статьи в адрес правительства попал в поле зрения охранки, поэтому уехал в Швейцарию, где познакомился с В.И. Лениным. В январе 1917 года вступил в РСДРП. В ноябре 1917 году был в числе лиц, которые провозгласили автономию Башкортостана и возглавили Башкирскую Республику.

Галимъян (Галимджан, 'Алимжан) Гирфанович Таганов (1892—1948). Родился в ауле Тенгрикуль (Танрыкулово) Катайской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии (ныне Альменевского района Курганской области). Весной 1918 года занимался организацией партизанских отрядов в восточных кантонах Башкирии, сражавшихся против частей Красной Армии и других формирований большевиков. Галимъян Таганов был одним из основателей Башкирского военного совета, который формировал Башкирское войско. Впоследствии стал командиром 3-го башкирского пехотного полка. После перехода Башкирского правительства и Башкирского корпуса Русской (Народной) армии на сторону Советов, Г. Таган остался на стороне белых и вместе с другими башкирскими частями с боями отступал до Маньчжурии. В эмиграции стал известным этнографом, тюркологом. Защитил диссертацию по экономике в Будапеште.

Абдулкадир Инан (Фатхелкадир Мустафаевич Сулейманов) (1889—1976). Родился в ауле Шигай (Сарыкульмяк) современного Кунашакского района Челябинской области. Учился в троицком медресе «Расулийа». В 1918—1920 годах был редактором ряд национальных газет. В 1955—1971 годах работал в Анкарском университете, Институте турецкой культуры, Департаменте по делам религии правительства Турции.

На поприще искусства прославились имена многих башкир-катайцев. Из них следует выделить уроженца села Серменево Белорецкого района РБ композитора, народного артиста СССР Загира Гариповича Исмагилова (1917—2003). Уроженец села Ассы Белорецкого района РБ, актер, режиссер, драматург и народный артист СССР Арслан Котлыахметович Мубаряков (1908—1977), сыгравший главную роль в художественном фильме Якова Протазанова «Салават Юлаев», навсегда стал олицетворением национального героя башкирского народа.

Арслан Мубаряков в роли Салавата Юлаева (худ. фильм «Салават Юлаев», реж. Я. Протазанов, 1940)



Салават Хамидуллин, фото предоставлены автором