«Слова «Земля основана на Быке и Рыбе» могут быть поняты как метафора»

Колонка муфтия РТ Камиля Самигуллина — ответ на критику книги мусульманского классика Таджеддина Ялчигула

Фото: Роман Хасаев

Сегодняшнюю колонку в «Реальном времени» председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан муфтий Камиль Самигуллин посвятил Быку и Рыбе, упомянутым в трактате богослова Таджеддина Ялчыгула аль-Башкорди. Колумнист, отвечая на претензии критиков татарского и башкирского классика, пытается разобраться, что же подразумевается под этими созданиями, на которых «установлена Земля».

В апреле 2014 года в Казани по инициативе ДУМ РТ большим тиражом в свет вышла книга «Рисаля-и Газиза» шейха Таджетдина Ялчыгола. Переиздание этой книги уже само по себе было важным событием в религиозной жизни татарского народа, поскольку мусульманская общественность Татарстана к этому времени успела «изголодаться» по такого рода духовной пище. Но нашлись и те, кто даже в этот, казалось бы, один из самых ярких и основополагающих памятников татарского богословского наследия, несправедливо и кощунственно кинул камень.

От одобрения до критики

Книга известного религиозного деятеля XVIII века Таджуддина Ялчыгола «Рисаля-и Газиза» («Послание Газизе») — это поэтическое сочинение. Автор назвал его в честь своей любимой дочери и обращается к ней с посланием, в котором повествует об основах ислама, воспевает его этические и нравственные ценности, на примере Пророка Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего) рассказывает о добре, благородстве, высших человеческих качествах и призывает читателя следовать за ним.

Получив заслуженное одобрение, переиздание тем не менее вызвало волну негатива среди неподготовленной (или некомпетентной?) публики, и книга, имевшая в свое время широкую популярность в народной среде и до 1917 года неоднократно изданная массовыми тиражами, в XXI веке встретила ряд критических замечаний в свой адрес. Автора называли неграмотным — и это про Таджеддина Ялчыгола! Чей вклад в развитие татарского просвещения признан выдающимся, а научные труды и многогранная деятельность оставили после себя целый фонд духовного наследия!

Ялчыгол был ученым, историком, писателем, педагогом, богословом, шейхом Накшбандийского тариката, посвятившим жизнь служению своему народу. Невзирая даже на эти объективно великие заслуги, отдельные деятели — наши современники — обвинили его в том, что он пересказывает недостоверные предания и хадисы, назвали его «сказочником», который верит в мракобесные и антинаучные представления об устройстве мира.

Могила Ялчыгола в селе Имянлибаш. Фото dumrt.ru



На Быке и Рыбе

Но один эпизод из книги «Рисаля-и Газиза» вызвал больше всего нелестных отзывов. На восьмой странице казанского издания 1897 года говорится: «Всевышний Аллах расположил Землю на Рыбе. Аллах на этой Земле распределил пропитание между потомками Адама. Кому-то Он дал больше, а кому-то меньше». Далее шейх Ялчыгол пишет: «Ибн Аббас говорил, что семь уровней Земли установлены на Быка».

При буквальном прочтении этих строк у несведущих может создаться впечатление, что выдающийся ученый, действительно, верит в то, что Земля в прямом смысле стоит на Рыбе и Быке. Однако из школьной программы все мы знаем, что Земля — это имеющая форму эллипса планета Солнечной системы, вращающаяся вокруг Солнца. Казалось бы, разве можно примирить эти два противоречащих друг другу тезиса? Но Ялчыголу это удалось.

Справедливости ради сразу напомню: получить компетентный комментарий и пояснение в той или иной области знаний и избежать при этом кривотолков, возможно только лишь, обратившись к ученым именно этой области знания. Вопросы по астрономии следует задавать астрономам, об устройстве человеческого тела — специалистам по анатомии, по толкованию Корана — к ученым, изучавшим эту религиозную науку. При этом каждый мусульманин знает: научный факт еще ни разу за всю историю существования ислама не опровергался Кораном или достоверными хадисами не как научная теория или гипотеза. Многие, не различая доказанный факт и гипотезу, находят мнимые «противоречия» между наукой и исламом. В действительности же нет и не может быть противоречия между Кораном и научными фактами!

Итак, передается от сподвижника Пророка Ибн Аббаса, что он говорил: «Аллах расположил Землю на Рыбе». Это сообщение посчитали достоверным многие ученые в области хадиса — среди них имамы аль-Хаким и аз-Захаби. Также имамы аль-Багави, аль-Куртуби и другие авторитетные толкователи Корана приводят сообщения от Каʼба аль-Ахбара: «Аллах создал огромную рыбу по имени Нун и расположил на ней Землю». При этом Имам ибн Касир в «аль-Бидая ва ан-Нихая» и другие авторитетные ученые писали, что подобные сообщения относятся к категории «исраилият» — рассказов, заимствованных у иудеев и христиан. Чаще всего они не имеют основы и не достоверны.

Безусловно, самый простой путь — это признать данные сообщения недостоверными. И у нас есть на это право, ведь об их недостоверности говорили великие ученые ислама. Но даже если допустить, что эти критические высказывания имеют под собой основу, то в этом случае ничто не мешает нам прибегнуть к аллегорическому толкованию представлений о мире.

Фото dumrt.ru



Ангелы и аллегории

Между тем, некоторые ученые, такие, например, как имам аль-Багави в своем тафсире, пишут об огромном ангеле, которого Всевышний Господь уполномочил поддерживать небеса и землю. Другие ученые говорят о четырех ангелах. Есть мнение, что Саур (Бык) и Хут (Рыба) — это имена двух из них. Тогда переданное от сподвижников следует понимать как указание на ангелов, которых Господь миров сделал внешней причиной поддержания порядка во Вселенной. Такое толкование хорошо согласуется с правильными убеждениями суннитов.

Можно также понять высказывание «Земля основана на Быке и Рыбе» метафорически, подобно тому, как мы понимаем, например, известный хадис «Сердце верующего — между двумя пальцами Милостивого». Разумный человек не будет считать, будто у Всевышнего Господа в буквальном смысле есть пальцы или другие части тела. Пречист Аллах от этого! На правильное понимание этих слов указывает продолжение хадиса: «Аллах поворачивает их (сердца) как пожелает». Иными словами, Посланник Аллаха ﷺ вполне мог уподобить сердце (духовное, а не материальное) предмету, который человек легко вертит между пальцами. Также легко Господь поворачивает сердца людей от неверия к вере, от мрака невежества к свету истины — или наоборот. Мы не утверждаем, что таково единственно верное толкование хадиса «О Рыбе и Быке», однако его принимали авторитетные ученые, и оно полностью согласуется с контекстом хадиса, нашими убеждениями и нормами арабского языка.

Аналогичным образом, слова «Земля основана на Быке и Рыбе» могут быть поняты как метафора: основу жизни на Земле составляют вода и почва. Без них живые существа, включая людей, просто не смогли бы существовать. Рыба в этом высказывании символизирует воду, кроме того, она составляет основу рациона живущих на берегах водоемов людей, а Бык — почву, ведь именно на них большинство народов в истории человечества пахали землю, чтобы посеять в нее то, что составит основу пропитания людей и животных.

Помимо этого, возможно еще одно толкование: «Быком» по-арабски называют созвездие Тельца, а «Рыбой» — созвездие Рыб. В этих созвездиях в определенные промежутки времени находится Солнце. Также и Земля в определенные промежутки времени находится точно под ними. Возможно, ответом на вопрос «На чем зиждется Земля?» звучат «на Быке» или «на Рыбе» именно в значении расположения Земли в этих созвездиях. И истину знает лишь Всевышний Аллах.

Памятный знак в честь Таджеддина Ялчыгола в Заинске. Фото dumrt.ru



Как бы то ни было, разумный человек не может отрицать того, о чем не ведает сам. И не следует упрощать то, что нам, представителям современного поколения, кажется сложным. Для воссоздания в исторической памяти татар-мусульман и увековечивания великих имен татарских богословов, необходимо в первую очередь воспитать у представителей нашей уммы любовь и уважение к родному национальному наследию – к трудам авторитетных ученых ахлю-с-сунна валь-джамаʼа. Но разве это невозможно, если не доверять их знаниям? Если они пишут что-то, что нам кажется противоречивым, то, вероятно, мы просто чего-то не знаем или не понимаем. Развенчание авторитетов, непризнание их заслуг — это путь в секту. А ведь наш любимый Пророк ﷺ, говорил: «Помощь Аллаха с большинством (джамаʼа). А кто отойдет от этого пути — попадет в Огонь». Да защитит нас Всевышний от этого!