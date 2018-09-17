Из жизни банкиров. Россияне заинтересовались валютой, а Сбербанк резко подешевел

Обзор показателей банковского сектора за 7 месяцев 2018 года и главных событий августа

По итогам семи месяцев 2018-го финансовый результат банковского сектора снизился почти на 16%, а население на фоне слабого рубля в последние месяцы проявило интерес к валютным вкладам. Впрочем, сами валютные вклады, возможно, ждет принудительная конвертация из-за санкций. Об этом и другом — в ежемесячном обзоре «Реального времени».

Цифры

В июле в России стало на шесть действующих кредитных организаций меньше — всего на 1 августа таковых оставалось 518. В течение месяца ЦБ оставил без лицензий банк «Таатта» (Якутск), «Газбанк» (Самара), «Южный региональный банк» (Ростов-на-Дону) и «Тагилбанк» (Нижний Тагил). В банковской системе России эти учреждения занимали места в первой—четвертой сотне.

Общие активы банковского сектора к началу августа достигли 86,6 трлн рублей, прибавив 6,6% в годовом выражении. Однако растут они исключительно благодаря рублевой составляющей (+8,2 трлн рублей за год), тогда как активы в иностранной валюте банки неуклонно сокращают (–$63,7 млрд за год). Впрочем, здесь ничего нового — эта тенденция длится уже несколько лет подряд.

Дело в валютных кредитах компаний, говорит в беседе с корреспондентом «Реального времени» главный экономист «Альфа-Банка» Наталия Орлова.

Долг юрлиц в валюте падал до весны этого года, после чего временно стабилизировался. Видимо, компании погасили значительный объем своих обязательств и чувствовали себя комфортно. Но не исключено, что скоро возобновится активное погашение.

Суммарная задолженность организаций (кроме финансовых) и физических лиц перед банками к началу августа приблизилась к 58,5 трлн рублей, за год объем кредитов экономике вырос на 3,9%. Но спрос на деньги предъявляет в основном население — динамика корпоративного кредитования на этом фоне выглядит бледно. Долг физических лиц перед банками за 12 месяцев вырос на 19,7% (до 13,6 трлн рублей), компаний — менее чем на 5% (до 31,6 трлн).

Уровень просроченного долга в корпоративном сегменте в июле вырос до 6,8%, а в розничном сегменте не изменился — 6,1%.

В июле юридические лица сократили объем депозитов на 102 млрд рублей, а объем вкладов населения увеличился на 73 млрд. В годовом выражении прирост был и в том и в другом сегменте: по депозитам юридических лиц — на 7,7%, по вкладам граждан — на 8,9%. Под влиянием слабого рубля население, похоже, несколько увеличило интерес к вкладам в валюте: за июль они приросли на $0,8 млрд. В корпоративном сегменте, впрочем, ситуация обратная: объем валютных депозитов продолжает сокращаться — уже не первый год.

Прибыль

По итогам семи месяцев финансовый результат сектора (разница между прибылью и убытками) составил 776 млрд рублей, что на 15,7% меньше, чем годом ранее. Рост общей прибыли все еще сдерживают банки, которые проходят санацию с участием ФКБС. Если бы ни они, финансовый результат оказался бы на 224 млрд рублей больше, писал ЦБ в последнем ежемесячном обзоре.

Самый большой убыток в январе — июле получил «Автовазбанк» — 222,3 млрд рублей. Убыток банка «Траст» составил 62,2 млрд. «Промсвязьбанк», который тоже находится под управлением ФКБС, отчитался об убытке в размере почти 15 млрд рублей.

В то же время другие санируемые банки закончили полугодие с прибылью: «ФК Открытие» заработал 6,4 млрд рублей, а «Бинбанк» — 64,3 млрд (это третий результат по сектору после Сбербанка и ВТБ).

Большинство из 10 крупнейших банков (за исключением санируемых) улучшили свой финансовый результат. Так, прибыль Сбербанка выросла на 25,8% в годовом выражении, ВТБ — на 22,1%, «Газпромбанка» — на 4,1%. «Альфа-Банк» увеличил прибыль почти в три раза, «Россельхозбанк» — семикратно. Снизили показатели только «Московский кредитный банк» (–32,4%), а также «Юникредит Банк» (–43%).

Всего убыточных кредитных организаций было 150, их суммарный отрицательный результат составил 353 млрд рублей. Прибыль в сумме 1,1 трлн рублей получили 356 участников рынка.

Прибыль банков за 7 месяцев 2018 года

№ Наименование банка на 01.08.2018 на 01.08.2017 Изменение 1 Сбербанк России 469.181.176 372.835.218 96.345.958 2 ВТБ 93.557.405 76.607.017 16.950.388 3 Бинбанк 64.295.745 1.957.309 62.338.436 4 Альфа-Банк 61.008.826 21.391.781 39.617.045 5 Газпромбанк 25.427.724 24.433.680 994.044 6 Райффайзенбанк 12.915.165 16.242.792 -3.327.627 7 Совкомбанк 12.844.715 4.605.222 8.239.493 8 ЮниКредит Банк 11.019.813 19.341.685 -8.321.872 9 Тинькофф Банк 9.585.459 10.154.478 -569.019

События августа

Практически все, о чем говорили в августе, так или иначе вертелось вокруг старых и новых санкций. В начале месяца «Коммерсантъ» опубликовал суть законопроекта, внесенного в конгресс США сенаторами Линдси Грэмом и Джоном Маккейном. «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля» предусматривает меры против семи российских госбанков. Законопроект позволяет американскому президенту блокировать их операции, если они связаны с собственностью, которая находится в США или принадлежит гражданину США.

Это обрушило акции Сбербанка. В день, когда была опубликована суть законопроекта, обыкновенные бумаги одной из главных голубых фишек России упали на 4%, а по 12 сентября включительно — почти на 14%.

23 августа экономист Никита Кричевский в Facebook опубликовал, по его выражению, «слушок»: якобы крупнейшие госбанки провели внутренние совещания, в ходе которых обсуждалась технология принудительной конвертации долларовых вкладов в рублевые. Кричевский добавил, что в сентябре ЦБ, по слухам, должен издать соответствующий приказ.

«Реальное время» спросило о таких совещаниях у пяти крупнейших банков, но все они оставили вопрос без ответа. Тем не менее «слушок» с большой вероятностью может оказаться правдой. Дело в том, что законопроект Грэма — Маккейна, как считают некоторые эксперты, способен привести к серьезным затруднениям с любыми долларовыми расчетами подсанкционных банков.

Законопроект Грэма — Маккейна, как считают некоторые эксперты, способен привести к серьезным затруднениям с любыми долларовыми расчетами подсанкционных банков. Фото carnegie.ru



Информацию о конвертации долларовых вкладов частично подтвердил глава ВТБ Андрей Костин. В интервью Bloomberg 12 сентября он заявил, что «мы определенно готовы к любому развитию ситуации». В то же время Business FM глава ВТБ сказал, что при необходимости долларовые депозиты могут выплачиваться в рублях по текущему курсу. Еще один вариант — их перевод в другие, неподсанкционные, банки в рублях и последующая конвертация в доллары. «Все обязательства перед вкладчиками, перед клиентами мы будем выполнять», — пообещал Костин.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в августе предупредило о рисках нового кризиса в банковском секторе. По мнению агентства, привести к нему может то, что банки, столкнувшись с охлаждением в корпоративном кредитовании, сосредоточились на кредитовании населения. При этом обязательства, которые ложатся на граждан, не обеспечены ростом их реальных доходов. В этих условиях, указывали аналитики, стоит ожидать роста дефолтности в розничном кредитовании в 2019—2020 годах.

Российский Forbes признал главу Сбербанка Германа Грефа самым влиятельным человеком в России после Владимира Путина. Журналисты объяснили это тем, что в Сбербанке работают «сотни тысяч сотрудников» (на самом деле около 244 тыс.) и обслуживается 70% населения страны, кроме того, на банк приходится треть кредитов юридическим лицам. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рейтинге журнала удостоилась лишь 7-го места, премьер-министр Дмитрий Медведев — 5-го.