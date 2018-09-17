Из жизни банкиров. Россияне заинтересовались валютой, а Сбербанк резко подешевел
Обзор показателей банковского сектора за 7 месяцев 2018 года и главных событий августа
По итогам семи месяцев 2018-го финансовый результат банковского сектора снизился почти на 16%, а население на фоне слабого рубля в последние месяцы проявило интерес к валютным вкладам. Впрочем, сами валютные вклады, возможно, ждет принудительная конвертация из-за санкций. Об этом и другом — в ежемесячном обзоре «Реального времени».
Цифры
В июле в России стало на шесть действующих кредитных организаций меньше — всего на 1 августа таковых оставалось 518. В течение месяца ЦБ оставил без лицензий банк «Таатта» (Якутск), «Газбанк» (Самара), «Южный региональный банк» (Ростов-на-Дону) и «Тагилбанк» (Нижний Тагил). В банковской системе России эти учреждения занимали места в первой—четвертой сотне.
Общие активы банковского сектора к началу августа достигли 86,6 трлн рублей, прибавив 6,6% в годовом выражении. Однако растут они исключительно благодаря рублевой составляющей (+8,2 трлн рублей за год), тогда как активы в иностранной валюте банки неуклонно сокращают (–$63,7 млрд за год). Впрочем, здесь ничего нового — эта тенденция длится уже несколько лет подряд.
Дело в валютных кредитах компаний, говорит в беседе с корреспондентом «Реального времени» главный экономист «Альфа-Банка» Наталия Орлова.
Долг юрлиц в валюте падал до весны этого года, после чего временно стабилизировался. Видимо, компании погасили значительный объем своих обязательств и чувствовали себя комфортно. Но не исключено, что скоро возобновится активное погашение.
Суммарная задолженность организаций (кроме финансовых) и физических лиц перед банками к началу августа приблизилась к 58,5 трлн рублей, за год объем кредитов экономике вырос на 3,9%. Но спрос на деньги предъявляет в основном население — динамика корпоративного кредитования на этом фоне выглядит бледно. Долг физических лиц перед банками за 12 месяцев вырос на 19,7% (до 13,6 трлн рублей), компаний — менее чем на 5% (до 31,6 трлн).
Уровень просроченного долга в корпоративном сегменте в июле вырос до 6,8%, а в розничном сегменте не изменился — 6,1%.
В июле юридические лица сократили объем депозитов на 102 млрд рублей, а объем вкладов населения увеличился на 73 млрд. В годовом выражении прирост был и в том и в другом сегменте: по депозитам юридических лиц — на 7,7%, по вкладам граждан — на 8,9%. Под влиянием слабого рубля население, похоже, несколько увеличило интерес к вкладам в валюте: за июль они приросли на $0,8 млрд. В корпоративном сегменте, впрочем, ситуация обратная: объем валютных депозитов продолжает сокращаться — уже не первый год.
Прибыль
По итогам семи месяцев финансовый результат сектора (разница между прибылью и убытками) составил 776 млрд рублей, что на 15,7% меньше, чем годом ранее. Рост общей прибыли все еще сдерживают банки, которые проходят санацию с участием ФКБС. Если бы ни они, финансовый результат оказался бы на 224 млрд рублей больше, писал ЦБ в последнем ежемесячном обзоре.
Самый большой убыток в январе — июле получил «Автовазбанк» — 222,3 млрд рублей. Убыток банка «Траст» составил 62,2 млрд. «Промсвязьбанк», который тоже находится под управлением ФКБС, отчитался об убытке в размере почти 15 млрд рублей.
В то же время другие санируемые банки закончили полугодие с прибылью: «ФК Открытие» заработал 6,4 млрд рублей, а «Бинбанк» — 64,3 млрд (это третий результат по сектору после Сбербанка и ВТБ).
Большинство из 10 крупнейших банков (за исключением санируемых) улучшили свой финансовый результат. Так, прибыль Сбербанка выросла на 25,8% в годовом выражении, ВТБ — на 22,1%, «Газпромбанка» — на 4,1%. «Альфа-Банк» увеличил прибыль почти в три раза, «Россельхозбанк» — семикратно. Снизили показатели только «Московский кредитный банк» (–32,4%), а также «Юникредит Банк» (–43%).
Всего убыточных кредитных организаций было 150, их суммарный отрицательный результат составил 353 млрд рублей. Прибыль в сумме 1,1 трлн рублей получили 356 участников рынка.
|№
|Наименование банка
|на 01.08.2018
|на 01.08.2017
|Изменение
|1
|Сбербанк России
|469.181.176
|372.835.218
|96.345.958
|2
|ВТБ
|93.557.405
|76.607.017
|16.950.388
|3
|Бинбанк
|64.295.745
|1.957.309
|62.338.436
|4
|Альфа-Банк
|61.008.826
|21.391.781
|39.617.045
|5
|Газпромбанк
|25.427.724
|24.433.680
|994.044
|6
|Райффайзенбанк
|12.915.165
|16.242.792
|-3.327.627
|7
|Совкомбанк
|12.844.715
|4.605.222
|8.239.493
|8
|ЮниКредит Банк
|11.019.813
|19.341.685
|-8.321.872
|9
|Тинькофф Банк
|9.585.459
|10.154.478
|-569.019
События августа
Практически все, о чем говорили в августе, так или иначе вертелось вокруг старых и новых санкций. В начале месяца «Коммерсантъ» опубликовал суть законопроекта, внесенного в конгресс США сенаторами Линдси Грэмом и Джоном Маккейном. «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля» предусматривает меры против семи российских госбанков. Законопроект позволяет американскому президенту блокировать их операции, если они связаны с собственностью, которая находится в США или принадлежит гражданину США.
Это обрушило акции Сбербанка. В день, когда была опубликована суть законопроекта, обыкновенные бумаги одной из главных голубых фишек России упали на 4%, а по 12 сентября включительно — почти на 14%.
23 августа экономист Никита Кричевский в Facebook опубликовал, по его выражению, «слушок»: якобы крупнейшие госбанки провели внутренние совещания, в ходе которых обсуждалась технология принудительной конвертации долларовых вкладов в рублевые. Кричевский добавил, что в сентябре ЦБ, по слухам, должен издать соответствующий приказ.
«Реальное время» спросило о таких совещаниях у пяти крупнейших банков, но все они оставили вопрос без ответа. Тем не менее «слушок» с большой вероятностью может оказаться правдой. Дело в том, что законопроект Грэма — Маккейна, как считают некоторые эксперты, способен привести к серьезным затруднениям с любыми долларовыми расчетами подсанкционных банков.
Информацию о конвертации долларовых вкладов частично подтвердил глава ВТБ Андрей Костин. В интервью Bloomberg 12 сентября он заявил, что «мы определенно готовы к любому развитию ситуации». В то же время Business FM глава ВТБ сказал, что при необходимости долларовые депозиты могут выплачиваться в рублях по текущему курсу. Еще один вариант — их перевод в другие, неподсанкционные, банки в рублях и последующая конвертация в доллары. «Все обязательства перед вкладчиками, перед клиентами мы будем выполнять», — пообещал Костин.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в августе предупредило о рисках нового кризиса в банковском секторе. По мнению агентства, привести к нему может то, что банки, столкнувшись с охлаждением в корпоративном кредитовании, сосредоточились на кредитовании населения. При этом обязательства, которые ложатся на граждан, не обеспечены ростом их реальных доходов. В этих условиях, указывали аналитики, стоит ожидать роста дефолтности в розничном кредитовании в 2019—2020 годах.
Российский Forbes признал главу Сбербанка Германа Грефа самым влиятельным человеком в России после Владимира Путина. Журналисты объяснили это тем, что в Сбербанке работают «сотни тысяч сотрудников» (на самом деле около 244 тыс.) и обслуживается 70% населения страны, кроме того, на банк приходится треть кредитов юридическим лицам. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рейтинге журнала удостоилась лишь 7-го места, премьер-министр Дмитрий Медведев — 5-го.
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