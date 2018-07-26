Нет пузырю: Набиуллина оградит россиян от неподъемных долгов, а банки — от риска

Выдавать дорогие кредиты населению для банков станет менее выгодно. Выиграть могут МФО

Фото: Максим Платонов

Чтобы не допустить нового кризиса плохих долгов, Центробанк решил искусственно охладить рынок потребительского кредитования: с осени выдавать населению дорогие кредиты с высоким риском для банков станет невыгодно. С середины 2017 года потребительское кредитование динамично восстанавливается после кризиса — в отличие от реальных доходов россиян и экономики в целом. Эксперты говорят, что от ограничений в банковском секторе выиграют в основном микрофинансовые организации. Подробнее — в материале «Реального времени».

Начинает немного беспокоить

С 1 сентября этого года Банк России повысит коэффициенты риска по потребительским кредитам без обеспечения. По данным РБК, для займов со ставкой от 10 до 15% годовых коэффициент будет составлять 120%, для ставки 15—20% он составит 140%; к ставке от 20 до 25% будет применяться коэффициент 170%, а кредиты со ставкой от 25 до 30% станут оцениваться по максимальному коэффициенту — 200%.

Таким образом, все коэффициенты будут увеличены на 30—60% от нынешнего уровня. Это значит, что для коммерческих банков необеспеченные кредиты станут менее выгодными, поскольку по ним придется формировать больше резервов. Предполагалось, что изменение будет еще более жестким: в начале июля ЦБ планировал сдвинуть шкалу коэффициентов сильнее, но скорректировал свое решение после обсуждения с банковским сообществом.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в течение этого года не раз давала понять, что хочет снизить аппетиты банков к предоставлению дорогих и рискованных кредитов населению; регулятор не желает допустить пузыря в потребительском кредитовании и нового кризиса плохих долгов. В феврале Набиуллина говорила, что оживление в потребкредитовании — это хорошо; в то же время рост в этом сегменте должен, во-первых, соответствовать росту кредитования реального сектора экономики, а, во-вторых, — сопровождаться ростом реальных доходов населения (они падали 4 года подряд).

С 1 сентября этого года Банк России повысит коэффициенты риска по потребительским кредитам без обеспечения. Фото Дарьи Турцевой

Высказывался на эту тему и зампред ЦБ Василий Поздышев: «Если хорошие темпы роста ипотеки нами приветствуются, то высокие темпы роста необеспеченных потребительских ссуд начинают немного беспокоить», — заявил он в апреле.

При всем этом регулятор ранее разрешил банкам не пересматривать категорию риска по российским компаниям, которые попали под апрельские санкции США — банки могут кредитовать их на прежних условиях, не ухудшать оценку их финансового положения и не создавать в связи с этим дополнительные резервы.

Банковский портфель потребительских ссуд сильно пострадал за время кризиса: за исключением отдельных месяцев его объем снижался на протяжении 2015—2016 годов. Уверенное восстановление началось весной прошлого года: начиная с апреля 2017-го не было ни одного месяца, когда объем необеспеченных кредитов сократился.

По данным ЦБ, за прошедший год (с 1 июля 2017-го по 1 июля 2018-го) объем средств, выданных банками физическим лицам, вырос на 18,9% — с 11,19 до 13,3 трлн рублей. Портфель необеспеченных ссуд (июнь 2017-го к июню 2018-го) увеличился на 15,6%.

Микрофинансисты скажут спасибо

Многие эксперты считают, что бенефициаром ограничения потребкредитования станут не банки и не граждане, а третья сторона — микрофинансовые организации (МФО).

«Если коэффициенты риска будут повышены, банки вынуждены будут отказывать тем потенциальным заемщикам, которым раньше бы охотно выдали кредит. Соответственно, тем придется обращаться в микрофинансовые организации, где процентные ставки существенно выше. Так что ударит эта новация не только по банкам, но и по заемщикам. А пользу принесет МФО», — говорит начальник аналитического отдела банка БКФ Максим Осадчий.

При этом он добавляет, что рост необеспеченного потребительского кредитования «негативно влияет на российскую экономику, способствуя снижению ВВП, так как полученные деньги заемщики направляют в значительной степени на приобретение импортных товаров».

Впрочем, микрофинансисты в последнее время тоже не чувствовали лояльности со стороны ЦБ: регулятор активно ведет расчистку этого рынка и жестко борется с популярностью займов «до зарплаты».

Трудно сказать, кто прав, отмечает директор группы банковских рейтингов АКРА Александр Проклов: кредитуя население, банки поступают как вполне рациональные экономические агенты; ЦБ со своей стороны делает что может, чтобы не допустить образования серьезного пузыря. «Банки идут в те ниши, которые им выгодны. Если они видят, что кредитовать население им сейчас интересней, и если та стоимость риска, которую они на себя принимают, сегодня кажется им приемлемой, они все равно туда пойдут», — рассуждает он.

Рост необеспеченного потребительского кредитования — это объективная реальность, продолжает Проклов. В условиях, когда экономика растет медленно, а реальные располагаемые доходы снижаются или стагнируют, люди идут в банки, чтобы финансировать свои нужды. «Безусловно, целесообразность ограждать людей от долгов, которые они не смогут отдать, есть — все-таки долговая нагрузка домохозяйств должна расти более-менее сбалансировано. Другое дело, что динамика потребительского кредитования, я думаю, в любом случае будет обгонять динамику кредитования реального сектора», — говорит Проклов.