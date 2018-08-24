Операция «Конвертация». Споры о том — переводить все в евро или забирать в долларах?

Экономист Никита Кричевский заявил, что госбанки готовятся принудительно переводить деньги с долларовых счетов

Экономист Никита Кричевский распространил «слушок» о принудительной конвертации долларовых вкладов в крупнейших госбанках. По его словам, ЦБ и банкиры работают над механизмом перевода средств на долларовых счетах в евро, а «посвященные» вкладчики уже забирают доллары из банков. Некоторым экспертам такие слухи отнюдь не кажутся невероятными, из-за возможных санкций они не исключают ничего — вплоть до запрета на свободное обращение американской валюты. Другие призывают не верить паническим разговорам, не имеющим ничего общего с реальностью. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Слушок»

23 августа экономист и публицист Никита Кричевский у себя в Facebook оставил невероятное, на первый взгляд, сообщение: на этой неделе в крупнейших российских госбанках якобы прошли совещания, в ходе которых обсуждалась технология принудительной конвертации долларовых вкладов. По словам Кричевского, «слушок» гласит, что на совещаниях предлагалось «конвертировать [средства на долларовых счетах] в евро или забирать [деньги] в баксах». Также, по слухам, в сентябре ЦБ планирует издать для банков соответствующую директиву.

Из поста Кричевского следует, что на предполагаемых совещаниях кроме самих банкиров должны были присутствовать некие крупные вкладчики (в противном случае кому советовалось «забирать» деньги в долларах?).

Кроме того, в публикации утверждается, что долларовые вклады в последнее время массово закрывали либо конвертировали в евро «социально ответственный депутатский корпус и прочие посвященные».

Свое сообщение экономист начал обтекаемой сентенцией об «особенном» русском народе: «Даже если официально по всем медиаканалам сообщить, что, скажем, 10-го (20-го, 30-го) числа начнется принудительная конвертация долларовых вкладов в рублевые, он [народ] до последнего будет истово веровать в подвох и только 11-го (21-го, 31-го) возопиет».

В чем заключается смысл гипотетической конвертации, из поста не ясно. Сам Кричевский отказался вдаваться в какие бы то ни было подробности: «Мне нечего добавить. Вот все, что там написано, — больше сказать нечего. Экономического смысла в конвертации нет никакого. Если вы не понимаете, о чем разговор, то извините, я не готов вам лекцию читать».

В чем заключается смысл гипотетической конвертации, из поста не ясно. Сам Кричевский отказался вдаваться в какие бы то ни было подробности. Фото ysia.ru



«Реальное время» направило запросы в пять крупнейших российских банков, но ответов от них пока не последовало.

Сейчас основной объем средств клиенты банков хранят в рублях, доля иностранных вкладов невелика. На начало августа в общей структуре клиентских средств иностранная валюта занимала 27,5% (в частности, 20,5% от всех вкладов физических лиц и 37,5% всех средств организаций).

«Если совещаний не было, неплохо бы их провести»

Если предположить, что ЦБ действительно обсуждает некие регуляторные действия, связанные с конвертацией долларовых счетов, то они могут иметь отношение к новым санкциям со стороны США. В августе американские сенаторы Линдси Грэм и Джон Маккейн внесли в Конгресс законопроект, который предусматривает ограничения в отношении Сбербанка, ВТБ, «Газпромбанка», «Россельхозбанка», «Промсвязьбанка», ВЭБа и «Банка Москвы».

Законопроект дает президенту США право блокировать операции этих банков, если операции связаны с собственностью, расположенной на территории США или принадлежащей американскому гражданину. По словам экспертов, на практике это может означать большие затруднения с любыми долларовыми расчетами подсанкционных банков.

«Сообщение Никиты Кричевского выглядит довольно реалистично. «Адский» законопроект Грэма — серьезная угроза для российской экономики», — говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

По существу, отмечает он, банки из санкционного списка лишатся возможности проводить безналичные расчеты в долларах. Конечно, можно обойти ограничения через долларовые счета в банках-корреспондентах, но в этом случае они сами окажутся под угрозой санкций.

По словам Осадчего, в банках, которые фигурируют в законопроекте, сосредоточено около половины всех вкладов российского банковского сектора в иностранной валюте ($88,2 млрд на 1 августа), причем большая часть этих вкладов — долларовые. «В случае принятия законопроекта в полном объеме замораживание или конвертация вкладов в долларах становятся практически неизбежными. Это может быть столь мощным шоком, что не исключен возврат к запрету свободного обращения иностранной валюты», — считает Осадчий.

«Если даже совещаний не было, то неплохо бы их провести», — уверена команда телеграм-канала «Банкста». Отключение российских госбанков от долларовых платежей поставит их в ситуацию, в которой оказались латвийские банки, говорится в ответе канала «Реальному времени». Например, популярный у россиян банк Rietumu с прошлого года сам рекомендовал клиентам уходить в евро из долларов (а позже конвертировал средства), так как оказался замешан в отмывании денег и, что еще важнее, был пойман на этом финразведкой США.

«Вряд ли госбанки проводили совещания с крупными вкладчиками, это бы посеяло панику, у госбанкиров нет достаточного доверия к своим клиентам. По той информации, что известна нам, госбанки теряют валютную ликвидность и пытаются удержать ее — по директивам они раздают ее в рамках помощи миллиардерам, попавшим под санкции; от части банкиров уходят клиенты с валютными активами. Состоятельные граждане давно хранят значительные средства за границей, частным вкладчикам в текущий момент, как ни глупо это звучит, актуальнее хранить средства за границей или в твердой валюте под подушкой (обратите внимание на аресты чиновников, у них всегда дома горы наличных в валюте).

Доверия к государству и Банку России мало. Заслужить его никто и не пытается, финансовая система выстраивается не для накоплений и распределения инвестиций в эффективный бизнес, а для защиты санкционных и неэффективных госкомпаний, в угоду перекошенному в пользу обороны бюджету и указам президента, например, неочевидного и дорогого строительства моста на Сахалин», — пишет «Банкста».

«Слухи о каких-либо резких шагах в банковской системе возникают с завидной регулярностью в периоды особой нестабильности рубля. В народе начинают появляться разговоры о близком дефолте, о принудительном изъятии валюты, о заморозке счетов и так далее. Однако подобные слухи не имеют какого-либо отношения к реальности», — говорит аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

Он не сомневается, что разговоры о принудительной конвертации связаны с законопроектом Грэма — Маккейна, но считает, что даже реализация этого сценария не помешает российским банкам проводить расчеты. «К тому же мы особо не ждем столь жесткого варианта американских санкций, так как это будет означать форс-мажор по многим операциям, включая выплату внешних долгов российских заемщиков. То есть такие санкции могут реально навредить американским банкам», — добавляет Кочетков.