«Если вторая волна санкций будет существенно затрагивать экономику, то увидим и 80—82 рубля за доллар»

Рубль дешевеет на фоне ухода иностранных инвесторов. Дорогая нефть ему больше не поддержка

В понедельник курс доллара преодолел психологическую отметку в 70 рублей, а евро стоит дороже 80 рублей еще с конца прошлой недели. Позиции российской валюты подрывают нестабильная обстановка на развивающихся рынках, а также санкции, которые привели к бегству инвесторов с рынка ОФЗ. Тем временем российские власти заявляют, что продавать доллар в пользу рубля самое время. Подробнее — в материале «Реального времени».

Покупай, когда страшно

Август был далеко не самым удачным месяцем для рубля, но сентябрь, как оказалось, проходит ничуть не лучше. Ослабление продолжается, более того, курс пробил-таки нижние границы, к которым в прошлом месяце лишь подбирался.

В понедельник, 10 сентября, рубль потерял более 80 копеек к доллару и почти 60 копеек к евро расчетами «сегодня». Таким образом, доллар к закрытию торгов достиг отметки в 70,3 рубля. Общеевропейская валюта преодолела психологическую границу в 80 рублей уже в конце прошлой недели, а в понедельник закрылась на значении 81,17 рубля. С начала прошлой недели по 10 сентября включительно доллар прибавил около 3%, с начала августа вырос на 11,9%; евро за эти же периоды подорожал соответственно на 2,7% и 10,7%.

Тем временем глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью Business FM, вышедшем 11 сентября, советовал продавать доллар и покупать рубль (аналогичным образом президент Турции Реджеп Эрдоган в августе призывал поддерживать лиру). «Вы знаете известную цитату Уоррена Баффета: покупать нужно тогда, когда боишься», — заявил Орешкин.

«Вы знаете известную цитату Уоррена Баффета: покупать нужно тогда, когда боишься», — заявил Орешкин. Фото kremlin.ru



Позиции российской валюты подтачивают главным образом санкции — как действующие, так и потенциальные, — которые приводят к уходу иностранных инвесторов с рынка облигаций федерального займа (ОФЗ). Массовое бегство началось еще весной, после объявления очередного этапа санкций со стороны США, и продолжается по сей день. Доля нерезидентов среди держателей ОФЗ сократилась с 34,5% в апреле до почти полуторалетнего минимума — 28% на 1 августа.

Последние попытки размещать гособлигации заканчивались неудачно. «Из-за резко возросшей волатильности финансовых рынков» Минфин РФ отменил аукцион, который должен был состояться 22 августа. Паузу министерство держало до 5 сентября, однако и новый аукцион не увенчался успехом — Минфин не смог привлечь запланированные 15 млрд рублей, признав аукцион несостоявшимся.

Против рубля играет и внешний негатив, который охватил рынки развивающихся стран — под давлением в последнее время находятся национальные валюты Турции, Индонезии, Индии, Аргентины, ЮАР.

«Обычно паники не длятся долго»

Министр финансов Антон Силуанов говорил, что не видит рисков в связи с уходом иностранцев с рынка ОФЗ, тем не менее ситуация пока складывается не в пользу Минфина. Значение индекса государственных облигаций (RGBI) упало со 139,67 пункта в начале августа до 130,52 на 10 сентября.

Эксперты отмечают, что в условиях санкционной нервозности инвесторы стали не готовы покупать ОФЗ на прежних условиях, и теперь требуют премии. На прошлой неделе доходность 10-летних ОФЗ превысила 9%, хотя еще в августе не достигала и 8%. Примерно такая же ситуация по облигациям с другим сроком погашения.

«Скорее всего, Минфин не согласится продавать ОФЗ при еще более высокой доходности — деньги бюджету сейчас особо не нужны. Если ситуация будет совсем плохая, не исключено, что введут мораторий на размещение. Дальше возможно все. Было бы разумно даже иметь программу выкупа облигаций», — рассуждает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

С ним согласен доцент РАНХиГС, советник генерального директора «Открытие Брокер» по макроэкономике Сергей Хестанов: «Острой необходимости заниматься привлечением денег именно сейчас, в условиях, мягко говоря, не самой удачной конъюнктуры, в общем-то, нет. Учитывая, что бюджет профицитный, проще всего взять паузу и подождать, пока ситуация остынет. Размещать что-то на таком рынке нерационально. Как показывает опыт, за любыми ценовыми колебаниями идут колебания в обратную сторону. Обычно паники не длятся долго, и доходности рано или поздно возвращаются к фундаментально обусловленным значениям».

Нефть больше не греет

Что касается перспектив рубля, то предсказывать их сложно, поскольку непонятно, как будет развиваться ситуация с санкциями.

«Есть несколько разных процессов, которые сейчас сошлись в одной точке, — говорит Табах. — Есть налет на страны развивающихся рынков — на Турцию, Аргентину и на ряд других. Россия к нему, в общем-то, готова. Просто потрясет, но потом откатится. Второе — это санкции. Степень их жесткости непредсказуема. В принципе при нынешних ценах на нефть беспокоиться не о чем, но жизнь такая, что какие-то не очень разумные действия регуляторов могут все усугубить. Поэтому да — трясти будет, а что будет дальше — зависит от ситуации».

По словам Хестанова, рубль в последнее время почти полностью утратил связь с нефтью — его позиции гораздо больше зависят от настроений на рынке. По этой причине прогнозы «доллар по 55» и «доллар по 80» можно воспринимать одинаково скептично.

«Сейчас на валютный курс сильнее всего влияет фактор психологический — опасения санкций, неопределенность, с ними связанная. Если пофантазировать, возможны два сценария. Можно предположить, что санкционное давление хотя бы смягчится — тогда весьма вероятно восстановление доллара до уровней в 58 рублей, а если нефть останется дорогой, — то и до 55. Если же вторая волна санкций будет существенно затрагивать российскую экономику, мы легко увидим и уровни 80—82 рубля за доллар».

Такая полярность в оценках, объясняет Хестанов, обусловлена как раз тем, что психология вышла на первое место. Реакция рынка сегодня определяется в основном заявлениями политиков. «Сами понимаете, что ответственно прогнозировать заявления господина Трампа не возьмутся даже члены Конгресса. Истина обычно находится где-то между полярными прогнозами. Где именно — будет зависеть от того, насколько суровыми санкции окажутся на самом деле», — отмечает Хестанов.