WorldSkills в Казани: 3,5 млрд на центры компетенций и до 60 тысяч на командные сборы

Сколько стоит подготовить чемпионов по рабочим профессиям и где работают победители

Фото: Максим Платонов

Год остается до чемпионата WorldSkills, который пройдет в Казани. Выставочный центр «Казань Экспо», на базе которого будут проходить соревнования, планируют ввести в эксплуатацию зимой. Перед мировым чемпионатом, в мае 2019-го, там состоится российский этап, который станет своего рода репетицией для организаторов, спецслужб, волонтеров. Участники сейчас готовятся к национальному чемпионату, который определит сильнейших, от Татарстана заявлены 180 человек. Подробности на онлайн-конференции «Реального времени» рассказал Эмиль Губайдуллин, куратор департамента по подготовке к «Ворлдскиллс» в Казани.

Лидеры — педагоги и робототехники, отстают — повара и столяры

Финал национального чемпионата 2018 года состоится в августе в Южно-Сахалинске. От Татарстана в нем примут участие 180 человек, которые будут соревноваться по 89 компетенциям. В интервью «Реальному времени» Эмиль Губайдуллин, куратор департамента по подготовке к «Ворлдскиллс» в Казани, назвал татарстанскую команду лидерами. По его словам, одни из самых развитых у нас направлений — мобильная робототехника, педагогика. Отстают пока флористы, повара, кондитеры, столяры, ряд компетенций промышленного блока. 50% участников — это учащиеся учреждений СПО Казани, 15% — других крупных городов республики. Для тренировки профессиональных навыков созданы центры компетенций, в Татарстане их 24, кроме того, подготовка ведется на базе вузов и техникумов. По словам Губайдуллина, на модернизацию системы профессионального образования — закупку оборудования и ремонт — из республиканского бюджета было выделено 3,5 млрд рублей.

— После распада СССР система профессиональной подготовки кадров была уничтожена, наша страна долго искала механизмы, которые можно было бы применить для восстановления, их дало движение «Ворлдскиллс». За пять лет мы прошли большой путь, к 2020 году поставлена задача привести стандарты обучения к мировым. Если в 2013 году, когда Россия впервые участвовала в мировом чемпионате, наша команда была в четвертом десятке, то последний чемпионат показал, что Россия приближается к мировым лидерам. В Абу-Даби мы стали первыми по количеству баллов и пятыми по количеству медалей, — рассказал Эмиль Губайдуллин, куратор департамента по подготовке к «Ворлдскиллс» в Казани.

Вместе с дипломами выпускники учреждений СПО получат паспорта «Ворлдскиллс»

Общая тренировка одной команды обходится от 10 до 60 тысяч рублей за курс. Стоимость зависит от расходных материалов и возможности их повторного использования. Флористы собирают и разбирают букеты, пока цветы не завянут. Каменщики кладут кирпичную кладку на песочный раствор, который позволяет соединить кладку, а потом разобрать. Больше всего повезло поварам: продукты повторно использовать еще не научились и все изготовленное в процессе тренировки съедается.

Не по всем специальностям в учреждениях Татарстана ведется подготовка, к примеру, на флориста в техникумах не учат, есть только близкая к этой специальность ландшафтного дизайнера. При этом бизнес заинтересован в профессионалах, и не только крупный — партнерами чемпионата, помогающими обновлять материально-техническую базу и внедрять стандарты «Вордскиллс», выступают не только такие предприятия, как КАМАЗ, «Нижнекамскнефтехим», но и малый и средний бизнес — строительные компании, рестораны, флористические салоны.

— Мы сейчас внедряем в ссузах стандарты «Ворлдскиллс». По окончании обучения ребята вместе с госэкзаменами сдают экзамен «Ворлдскиллс». В перспективе наряду с дипломами будут выдаваться паспорта «Ворлдскиллс», которые будут признаваться организациями при приеме на работу по всей стране. В этом году в Татарстане этот экзамен сдадут более 1000 человек. Предприятия сами заинтересованы в высоком уровне знаний выпускников учреждений СПО, поскольку бывает, что приходится переобучать молодых сотрудников, тратя на это деньги и время. Для предприятий это невыгодно, им выгодно сразу получать специалистов высокого уровня, — рассказал Эмиль Губайдуллин.

По словам гостя «Реального времени», победители «Ворлдскиллс» становятся «звездами», но никуда не уезжают, а продолжают работать на предприятиях, которые их поддерживали. Вадим Поляков, завоевавший в Абу-Даби золото в компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования», сейчас стал еще и тренером новой сборной.

«В колледж идут далеко не троечники, как раньше было принято, а отличники, ударники»



По словам куратора департамента по подготовке к «Ворлдскиллс» в Казани, предприятия предлагают конкурентную заработную плату для представителей рабочих профессий. Бетонщики в Татарстане зарабатывают 41,5 тысячи рублей, штукатурщики — 30 тысяч, повара — 17,8 тысячи, арматурщики — 39 тысяч рублей.

— Это неплохие зарплаты, но опять же все зависит от квалификации человека. Кадровый голод есть — по официальной статистке, открытых работодателями вакансий в Татарстане более 39 тысяч. Из них большинство — это вакансии строительного, промышленного сектора, — рассказал Эмиль Губайдуллин.

Престиж рабочих профессий растет, появился конкурс в учреждения СПО. К примеру, в педагогический колледж конкурс составляет 8 человек на место, средний балл абитуриента — 4,7, в строительный колледж конкурс — 6 человек на место, средний балл — 4,4. «В колледж идут далеко не троечники, как раньше было принято, а идут отличники, ударники. Это говорит о том, что престиж рабочих профессий растет, и чем выше класс специалистов, тем выше зарплаты».

Интерес к рабочим специальностям проявляют и школьники младшего возраста. Познакомиться с их особенностями ребята могут в кванториумах и «городах профессий». По статистике, больше всего детям интересны IT, лазерные технологии, мобильная робототехника и профессии повара и кондитера.

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