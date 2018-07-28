Госзакупки Башкирии: «три шурупа», смена лица «Башнефти» и авто для топа «Гидравлики»

Обзор наиболее интересных тендеров июля в Башкортостане по версии «Реального времени»

1. 3 миллиарда на кардиоцентр в Уфе

Республиканский кардиологический центр Минздрава Башкортостана, расположенный в Уфе на улице Степана Кувыкина, ждет реконструкция со строительством хирургического корпуса. Соответствующий тендер в июле обнародовало Управление капитального строительства Башкортостана. На эти цели будет выделена сумма в 3,1 млрд рублей. Заявки на участие в конкурсе по-прежнему принимаются до 6 августа, а аукцион состоится 10 августа. Работы будут проведены за счет средств бюджета Башкирии.

Строительно-монтажные работы должны начаться уже в течение 7 дней после передачи генподрядчику строительной площадки. Завершатся работы через 4 года, в ноябре 2022 года. Основная масса выделенных денег придется на 2019 и 2020 годы — 1,19 и 1,33 млрд рублей, соответственно. В 2018 году будет выделено всего 155 млн рублей, в 2021 году — 219 млн, в 2022 году — около 190 млн рублей.

Республиканский кардиологический центр ждет реконструкция со строительством хирургического корпуса. Фото umedp.ru



2. Автодорога вдоль набережной Белой обойдется в полмиллиарда

В Уфе продолжаются работы на набережной реки Белой, которую строят к празднованию 100-летия Башкортостана. На второй этап дороги на набережной Центр организации и проведения конкурсных процедур Уфы потратит 522 млн рублей. Об этом стало известно 16 июля, заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 1 августа. Аукцион состоится 6 августа. Работы будут частично профинансированы из бюджета городского округа.

Из документации можно узнать, что речь идет о строительстве с реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на реке Белой на участке от створа улицы Бельской до железнодорожного моста в Кировском и Ленинском районах. Конкретно этот конкурс затронет строительства автодороги на улице Набережной. Основная масса денег — 324,8 млн рублей — в 2018 году будет выделена из бюджета Башкортостана. Из бюджета Уфы в 2018 году потратят 10 млн рублей. В 2019 году регион выделит еще 182 млн рублей, а город — 5,6 млн рублей. Работы должны будут проводиться с момента заключения контракта, а завершиться 30 сентября 2019 года.

3. «Стрелка» нарисует для уфимцев новую концепцию «Кашкадан»

А вот парк «Кашкадан», что находится в уфимском районе Сипайлово, ожидает ремонт. Соответствующий тендер 18 июля обнародовало Управление по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы. На эти цели ведомство собирается потратить 122,3 млн рублей. Заявки будут приниматься до 3 августа, а аукцион состоится 6 августа.

Источником финансирования указан бюджет города Уфы, однако с софинансированием из бюджета России на 102 млн и на 20 млн из бюджета региона. В чем при этом заключается, собственно, финансирование из бюджета города неясно, ведь указанная общая сумма контракта как раз соответствует объемам «софинансирования». При этом, как сообщают СМИ, работы будут вестись в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Возможно, именно этим обусловлено финансирование проекта из средств федерального бюджета.

В в парке «Кашкадан» должны появиться сцена и амфитеатр. Фото 2do2go.ru



Работы должны быть выполнены уже до 15 ноября 2018 года. При этом, как следует из документации, пространственная и планировочная организация парка выполнена на основании концепции, разработанной ООО «КБ Стрелка» — консалтинговой компанией, основанной московским Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». КБ «Стрелка» разрабатывало, к примеру, функциональную модель парка «Зарядье» в Москве и являлось консультантом московской программы «Моя улица», в рамках которой были обновлены 150 объектов.

Капитальный ремонт в парке «Кашкадан» ждут, в частности, дорожные покрытия — будут устроены велодорожки, тротуары и площадки для отдыха. Отремонтируют площадки для тенниса, мини-футбола, стритбольная площадка, площадка для пляжного воллейбола. Помимо этого, отремонтируют фасады здания общественного туалета, объекты пляжного отдыха, объекты благоустройства. Кроме того, в дальнейшем в парке «Кашкадан» должны появиться сцена и амфитеатр. Напомним, в парке «Кашкадан» работает один из девяти уфимских пляжей.

4. «Да будет свет», — сказал Ялалов

А вот улицы Уфы в ближайшем будущем засверкают новыми огнями. Управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы собирается потратить 116 млн рублей на устройство иллюминации на улицах городах. Соответствующий конкурс был объявлен 10 июля, заявки на участие будут приниматься до 9 августа, а аукцион состоится 20 августа. Работы должны быть выполнены до 20 ноября 2018 года.

Иллюминация должна быть установлена на участке улицы 50 лет Октября — от пересечения с Мингажева до кольца Центрального рынка (36 светодиодных перетяжек) и от Мингажева до Айской (18 перетяжек), на улице Первомайской — от улицы Ульяновых до Машиностроителей (59 перетяжек), на улице Цюрупы — от бульвара Ибрагимова до Заки Валиди (78 перетяжек). Также будут установлены около 430 световых консолей.

Иллюминация должна быть установлена на участке улицы 50 лет Октября от пересечения с Мингажева до кольца Центрального рынка. Фото proufu.ru



5. Сечин поможет «Башнефти» сменить лицо

«Башнефть» продолжает терять свое лицо. 16 июля стало известно, что нефтяная компания потратит 71 млн рублей на приведение объектов филиала, «Башнефть-Новойл», к корпоративному стилю «Роснефти», которая получила контроль над «Башнефтью» в октябре 2016 года. Документация будет предоставляться до 31 июля, а итоги подведут в середине осени — в ноябре.

Согласно техническому заданию работы должны быть завершены до 31 декабря 2019 года. В списке работ — 14 пунктов. Это, к примеру, ремонт 23 тысяч кв. м бетонного покрытия, покраска 35 тысяч погонных метров трубопроводов, окраска 21 тысячи кв. м фасадов зданий, ремонт 12 тысяч кв. м эстакад. «Башнефть-Новойл» — предприятие по переработке нефти, расположенное в Уфе, в Черниковке.

6. Федеральные каналы заговорят по-башкирски и не только

Агентство по печати и средствам массовой информации Башкортостана собирается потратить 34,7 млн рублей на создание телевизионных передач и их трансляцию в виде вставок на общероссийских телеканалах. Соответствующий госзаказ появился 18 июля, заявки будут приниматься до 8 августа.

В рамках работ должны быть созданы телепрограммы с информационным вещанием общей длительностью в 204 часов, в том числе 9 часов вещания на башкирском языке. Еще 94 часа программ будут с тематическим вещанием, в том числе 32 часа вещания на башкирском языке. Видео должно быть высокой четкости — разрешением 1 920 на 1 080 пикселей. Информационные программы должны выходить ежедневно: по будням — 60 минут (из них не менее 15 минут на башкирском языке), по выходным — не менее 45 минут. Тематические программы должны выходить хронометражем не менее 50 минут по будням и не менее 40 минут по выходным.

Где именно будут вестись трансляции в документации не указано, однако, судя по требованию к общедоступности каналов, речь идет о продуктах ВГТРК, в частности, на канале «Россия 1».

7. Хомячков жалко...

Уфимский филиал московского АО «НПО «Микроген» — «Иммунопрепарат» — собирается заплатить 31,6 млн рублей за поставку сирийских золотистых хомяков. Заявки на участие в конкурсе принимались до 23 июля. Итоги закупки должны быть подведены 31 июля.

Вероятно, на 70 тысячах хомячков будут ставить опыты — хотя напрямую в документации это не указывается. Фото animalreader.ru

Всего в рамках контракта порядчик должен будет поставить 70 тысяч золотистых сирийских хомяков весом примерно в 35 граммов, желто-коричневого окраса, третьей категории. Хомяки будут поставляться по 6 тысяч штук в месяц (в январе и декабре — по 5 тысяч штук). Заказ разбит на два лота. Всего хомяков из первого лота будет 60 тысяч штук, из второго — 10 тысяч. В среднем каждый хомяк будет стоить около 451 рубля.

Отметим, что указанные золотистые сирийские хомяки — не какой-то неведанный зверь, а обычные хомячки, которых часто можно встретить в домах городских жителей. Вероятно, на 70 тысячах таких созданий будут ставить опыты — хотя напрямую в документации это не указывается.

8. «Башавтотранс» прокатит по карте

Главное региональное транспортное предприятие — «Башавтотранс», гендиректора которого Следственный комитет в июле заподозрил во взяточничестве, недавно объявило тендер на поставку мобильных терминалов для оплаты проезда за 14,8 млн рублей. О закупке стало известно 18 июля, заявки будут приниматься до 6 августа, а аукцион состоится 9 августа. Оплата будет произведена из собственных средств заказчика.

Всего предприятию понадобится 865 мобильных терминалов с цветным экраном диагональю 320 на 240 пикселей. Терминалы должны иметь возможность чтения как бесконтактных банковских карт, так и банковских карт с чипом и магнитной полосой. Стоимость каждого терминала составит около 17,2 тысячи рублей.

9. Для Транспортного управления 10 машин по миллиону и одна за 2,3 миллиона для «Гидравлики»

Транспортное управление Башкортостана собирается потратить сумму в 9,48 млн рублей на покупку 10 автомобилей. Заявки принимались с 6 по 23 июля. Покупка профинансирована из бюджета Башкортостана.

«УАП «Гидравлика» нужен автомобиль посолиднее — за 2,3 млн рублей. Фото wikimapia.org

За 948 тысяч рублей за каждый автомобиль Транспортное управление хочет белый седан или лифтбек с максимальной мощностью от 110 до 150 л. с., фронтальными подушками безопасности водителя и переднего пассажира, ABS, кондиционером и иммобилайзером. Конкретная модель не называется.

А вот АО «УАП «Гидравлика», входящему в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» (разрабатывает продукцию авиационного и ракетно-космического назначения) нужен автомобиль посолиднее — за 2,3 млн рублей. Конкурс был объявлен 10 июля, заявки принимались до 20 июля. Конкретная модель автомобиля отсутствует в описании и здесь, но известно, что максимальная мощность должна составлять целых 248 л. с.

В автомобиле требуется наличие ионизатора воздуха, кожаные сидения, проекционный дисплей, 9 динамиков с сабвуфером, мультимедийная система с дисплеем диагональю 8 дюймов. Также автомобиль должен быть оснащен системой мониторинга слепых зон, боковыми подушками безопасности для первого и второго ряда сидений. «Гидравлике» нужна даже коленная подушка безопасности водителя и система распознавания дорожных знаков.

10. Как аэропорт назовешь...

Аэропорт «Уфа», ставший победителем национальной премии «Воздушные ворота России» в одной из категорий номинации «Лучший аэропорт — 2018» 11 июля объявил, что собирается потратить 4,9 млн на изготовление и монтаж растровых панелей «Аэропорт», опорных конструкций и демонтаж существующих букв на кровле. Заявки на участие в конкурсе принимались до 18 июля. Единственную заявку подало ООО «Строительно-производственная компания «Громер». Компания зарегистрирована в Уфе, на улице Парковой. Учредитель и директор компании — Асия Чепикова.

Согласно прилагаемой картинке, речь идет о надписях «Уфа», «Аэропорт» и названии города на башкирском языке, также известном как «Три шурупа». Название города на обоих языках должно быть длиной в 7 и 7,76 метра, а надпись «Аэропорт» — 18 метров. Буквы будут расположены у входа в здание аэропорта.