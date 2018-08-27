Госзакупки: благоустроить Храм всех религий, научить пивному делу и посчитать острова

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

1. По просьбам жителей: школа в ЖК «Соловьиная роща» за 583 миллиона

Крупнейшим тендером недели стал заказ Главного инвестиционно-строительного управления Татарстана на строительство школы на улице Рауиса Гареева в Казани. На эти цели ведомство собирается выделить сумму в 583,4 млн рублей. Напомним, жители ЖК «Соловьиная роща», что находится как раз примерно в районе улицы Рауиса Гареева, в марте требовали постройки школы, которую им обещали при покупке квартир. О заказе стало известно 23 августа, заявки будут приниматься до 10 сентября, аукцион состоится 13 сентября.

Интересно, что указанные сроки строительства — 31 декабря 2018 года. Судя по всему, ГИСУ рассчитывает, что объект стоимостью в полмиллиарда можно построить примерно за три месяца. Школа на 1 224 учащихся должна быть площадью в 24,6 тысяч кв. м. Всего в школе будет три этажа, а также четвертый технический этаж и подвал. В школе будет блок общественного питания на 456 посадочных мест, спортивный блок с бассейнами и спортзалами, парковка на 17 машин.

2. «Алабуга» улучшит котельные за полмиллиарда

Немного меньшая стоимость — 498 млн рублей — у заказа ОЭЗ ППТ «Алабуга» на расширение котельной ТЭЦ. О тендере стало известно 22 августа, заявки будут приниматься до 12 сентября, а итоги подведут 24 сентября.

Судя по заголовку лота, подрядчику понадобится построить котельные и реконструировать сети теплоснабжения. Всего работы должны быть выполнены в течение 232 календарных дней с момента подписания контракта. Из них — за пять дней получить разрешение на строительства, за два месяца поставить оборудование. Помимо этого, в списке работ — демонтаж и реконструкция котельной, устройство новых котельных, строительство тепловых сетей.

Немного меньшая стоимость — 498 млн рублей — у заказа ОЭЗ ППТ «Алабуга» на расширение котельной ТЭЦ. Фото Максима Платонова



3. На территорию у Храма всех религий потратят 36 миллионов

Главное дорожное ведомство региона, ГКУ «Главтатдортранс», собирается выделить 35,9 млн рублей на ремонт прилегающей территории комплекса сооружений «Храм всех религий» в Казани, в котором в 2017 году произошел пожар. Такая информация появилась на портале госзакупок 22 августа. Заявки от потенциальных исполнителей будут приниматься до 11 сентября. Аукцион состоится 14 сентября.

Судя по перечню лота, всего ремонт коснется 3,28 тыс. кв. м прилегающей территории. Работы должны быть выполнены до 22 ноября 2018 года. В список работ войдет ямочный ремонт, срезка существующего асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя и покрытия из асфальтобетона, устройство наружного освещения и тротуаров, а также подпорной стенки.

4. СМС от банка за 18 миллионов

«Ак Барс» Банк решил потратиться на СМС-рассылки. Согласно тендеру, обнародованному 17 августа, крупнейший татарстанский банк выделит на прием и отправку сообщений немаленькую сумму в 17,8 млн рублей. Заявки «Ак Барс» будет принимать до 31 августа.

Подробной документации на странице запроса предложений обнаружить не удалось, но известно, что всего банку нужны 15 видов сообщений. Больше всего — 5,18 млн сообщений — будет отправлено на номера МТС в виде рекламы, за каждое «Ак Барс» заплатит по 1,5 рубля. Аналогичные рекламные сообщения на «Мегафон» обойдутся дороже — в 1,59 рублей (всего их понадобится 744 тысячи). Реклама на номера «Билайн» будет стоить по 1,64 рубля за штуку, всего нужно будет 2,12 млн сообщений. Дороже всего будут стоить сообщения на номера «Йота» — по 2 рубля, а дешевле всего — на номера категории «другие операторы РФ» — по 6 копеек за сообщение. На номера зарубежных сотовых операторов сообщений обойдутся в 45 копеек за штуку.

«Ак Барс» Банк решил потратиться на СМС-рассылки. Фото pixabay.com

5. Новогодние подарки с игрушкой в виде Деда Мороза для «Транснефть-Прикамья»

Филиал крупной компании — «Транснефть-Прикамье» — не перестает заботиться о детях и начинает готовиться к Новому году. Предприятие потратит на детские новогодние подарки сумму в 8,5 млн рублей. Извещение опубликовали 22 августа, заявки принимаются до 10 сентября, а заявки будут рассматриваться 24 сентября.

Подарки должны быть поставлены в срок до 15 декабря до центрального склада в Бугульме. В составе подарка должна быть игрушка со светомузыкальным механизмом в виде Деда Мороза, внешняя упаковка в виде коробки из плотного гофрокортона с фирменной символикой «Транснефть-Прикамья», кондитерский набор весом не менее 900 грамм, а также открытка. Всего нефтяной компании понадобится 6 100 новогодних подарков — каждый, таким образом, обойдется примерно в 1 400 рублей.

6. Научить сотрудников «Татспиртпрома» пивоварению за 6 миллионов

Персонал пивоваренного завода, который недавно открыл «Татспиртпром», требуется обучить. Об этом стало известно благодаря тендеру, опубликованному на портале госзакупок 22 августа. Главный региональный производитель алкоголя собирается заплатить 6 млн рублей за обучение сотрудников представителями компании Krones AG на пивоваренном заводе «Белый Кремль» в Чистополе с целью повышения уровня знаний по процессу пивоварения. Закупка будет произведена у единственного поставщика — имя его нигде напрямую не указывается, но, судя по всему, им станет сам Krones AG.

Фактическая стоимость работ составит около 77,7 тыс. евро. Длительность обучения составит 17,5 дней — оно будет проводиться по месту нахождения завода. Обучение будут проводить с 28 августа по 20 сентября. Операторы пройдут базовый курс по варочному цеху и по подвалу, операторы и пивовары-технологи пройдут базовый курс, технологи-пивовары — курс управления рецептами, инженеры-механики — курс по механическому обслуживанию варочного цеха, подвала и клапанов, а инженеры-электрики — курс по механическому обслуживанию варочного цеха.

Персонал пивоваренного завода, который недавно открыл «Татспиртпром», требуется обучить. Фото Олега Тихонова

7. Острова на Волге попадут под инвентаризацию

Минэкологии собирается провести инвентаризацию и экологическую оценку природных ресурсов островов Куйбышевского водохранилища в пределах Татарстана за 3,5 млн рублей. Такая закупка была опубликована 22 августа. Заявки будут приниматься до 10 сентября, а 12 сентября их рассмотрят. Работы профинансируют из бюджета Татарстана.

Проводиться они должны до 15 декабря. Целью заявлена инвентаризация и оценка современного экологического состояния природных комплексов, оценка рекреационного потенциала островов Казанского района переменного подпора Куйбышевского водохранилища Республики Татарстан на участке Зеленодольск — Тетеево. Исполнитель должен будет проанализировать фондовые материалы и литературные данные, составить перечень островов, провести полевые исследования. В конечном итоге подрядчик должен будет оценить общее состояние и степень нарушенности природного комплекса островов, современную рекреационную нагрузку на острова и их рекреационный потенциал, порекомендовать участки, которым возможно придать статус особо охраняемой природной территории, дать рекомендации о снижении негативного воздействия на острова.

8. Машина в лизинг для КФУ

Казанский федеральный университет, еще недавно закупавший крыс, теперь собирается порадовать кого-то новым автомобилем. Вуз готовится купить в лизинг машину за 1,92 млн рублей. Такая информация появилась на портале госзакупок 17 августа. Заявки будут приниматься до 10 сентября, а заявки будут рассматриваться 12 сентября. Аукцион состоится еще через день.

Срок лизинга составит 36 месяцев. Какая именно машина понадобится старейшему вузу города, неясно, но характеристики у нее должны быть довольно впечатляющие. Автомобиль должен быть выпущен не ранее 2017 года, у него должен быть двигатель объем не менее 2,4 литра с мощностью не менее 188 лошадиных сил. Должна быть предусмотрена система доступа без ключа и кнопка запуска двигателя, навигационная система не менее 7 дюймов, легкосплавные 17-дюймовые диски. Сидения должны быть отделаны комбинацией натуральной и искусственной кожи. Кроме того, в машине должны быть датчики света и дождя, двухзонный климат-контроль. Примерно под указанные требования подходят два автомобиля — Hyundai Sonata и Kia Optima.

Комитет внешнего благоустройства не устает заботиться о маломобильных жителях города, по крайней мере, выделяя деньги на функционирование подъемных платформ пешеходных переходов. Фото kazved.ru

9. Достойное упорство: обслуживание подъемных платформ переходов за 1,4 миллиона

Тем временем Комитет внешнего благоустройства не устает заботиться о маломобильных жителях города, по крайней мере, выделяя деньги на функционирование подъемных платформ пешеходных переходов. За три месяца содержания муниципальное ведомство заплатит 1,38 млн рублей. Закупка была объявлена 20 августа, заявки будут приниматься до 28 августа, а аукцион состоится 31 августа.

Победитель должен будет обслуживать платформы с 1 октября по 31 декабря 2018 года. Каждый месяц обойдется, таким образом, в 460,4 тыс. рублей. В списке — 24 перехода, всего на них расположены 44 подъемника. Любопытно, что в списке есть переходы с нечетным числом подъемников. К примеру, на пересечении Павлюхина и Халева их три, а на перекрестке Ямашева и Короленко — один. Учитывая, что переходы соединяют одну сторону дороги с другой, неясно, зачем пользоваться подъемником, если с противоположной стороны нет такого же.

10. Детский комплекс за полмиллиона в Лениногорском районе

Еще один интересный тендер на неделе объявил исполком Письмянского сельского поселения, что находится в Лениногорском районе. Комитет собирается потратить 591 тыс. рублей на игровой комплекс и игровое оборудование. О закупке было объявлено 23 августа, заявок будут ждать до 3 сентября. Аукцион же состоится 7 сентября.

Игровой комплекс должен быть установлен до конца года. В него войдет 11 объектов, включая по три лавочки и урны. Основными объектами, видимо, должны стать локомотив с вагоном, рассчитанный на детей 3—10 лет (будет состоять из кабины, вагона, горки ската, лестницы и трапа), спортивный комплекс «Рукоход», песочница, карусель с шестью сиденьями, качалки на пружине «Пароходик» и «Кабриолет», домик-беседка «Белочка», качалка-балансир «Уточки», а также лавочка «Улитка».