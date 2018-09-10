Камиль Самигуллин: «Все хотят объединиться, но вокруг себя…»

Онлайн-конференция с муфтием Татарстана. Часть 2

Фото: Максим Платонов

Кто религию использует для рейтинга и бросает тень на писание, является ли комитет «Халяль» средством заработка для ДУМ и почему 85 муфтиев в России скорее минус, чем плюс. Об этом во время онлайн-конференции в редакции «Реального времени» рассказал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.



Это не значит, что у кого рот работает, может говорить на любую тему и кидаться словами

Наибольшее количество вопросов читателей к Камилю Хазрату касались его экс-заместителя Рустама Батрова. За что выгнали его из ДУМ, почему не даете отпор Батрову, почему не критикуете коранитов (Батрова, например). Муфтий был корректен в ответе, подчеркнув, что Рустама Батрова воспринимают как исламоведа, который изучает религию со стороны, а не как практикующий хазрат.

— Есть люди, которые критикуют. Кто мы такие, если даже посланника Аллаха пророка Мухаммеда критиковали, ругали, были те, кто его не любил. Мои идеи могут кому-то не нравиться, могут противостоять его идеям. Говорить каждый человек может все, это его право, он свободный человек. И я свободный человек, могу тоже себе позволить не манипулировать собой. Кому-то может быть нужен рейтинг, может нужно зарабатывать деньги, писать статьи. А мне-то это не нужно. Почему я должен поддакивать этому.

Был вопрос и про коранитов. Кораниты, движение не новое, говорит муфтий, но опасное.

— Это те, кто отвергают сунны пророка. Это опасное движение с той позиции что, не принимая сунны пророка, а принимая лишь Коран, они кидают тень сомнения на само писание, на сам Коран. Есть плюрализм мнений, когда человек может высказываться. Но это не значит, что у кого рот работает, может говорить на любую тему и кидаться словами. Нужно хоть немножко что-то понимать. Даже самый великий политик, если его слова коснутся медицины, его слово не будет стоить слова простого фармацевта. Религия — это целая наука. Если врач ошибается, он может повредить нашей бренной жизни, но если человек ошибается в религиозных вопросах, то это может привести к войнам среди народов.

Религия – это целая наука, если врач ошибается, он может повредить нашей бренной жизни, но если человек ошибается в религиозных вопросах, то это может привести к войнам среди народов



Если вы будете строить мечеть, нужно понимать, кто у вас будет имамом

В этом году в медресе и Российский исламский институт поступили 340 очников, в эти дни еще продолжается набор на заочную форму обучения. По мнению муфтия, количество студентов и учащихся в девяти медресе и институте в этом году будет около тысячи. Между тем, только 50 процентов получивших образование трудоустраиваются в религиозной сфере. Эти цифры Камиль Хазрат объясняет тем, что не все идут непосредственно за образованием, для многих поступление в медресе — это просто желание изучить свою религию. Многие студенты, которые приезжают учиться в Татарстан, уезжают в свои регионы и страны ближнего зарубежья. Кадровый голод в этой сфере ощутим, и эта проблема вновь дает о себе знать.

— Когда в 2013 году мы начали считать, было 150 мечетей без имама. Через год мы сократили до 60. Сейчас эта цифра еще меньше, но нужно работать. Проблемы не в городах, а в деревнях. Так как мы не являемся бюджетниками, человек если поедет в деревню, на что ему жить.

Уже сейчас к желающим построить мечеть, говорит Камиль Хазрат, они обращаются с просьбой, чтобы сначала поняли, кто будет в ней имамом. Воспитать человека, гораздо сложнее, чем построить здание.

— Это же солидно, говорить всем, я построил вот эту мечеть. А содержать ее, заниматься наполнением — это не так солидно. Я вот плачу за газ в мечети, этим не так похвалишься, чем тем, что ты мечеть построил. И есть мечети в деревнях пустующие, построенные не в очень удобном месте. Человек говорит, мне вот к дому ближе и я хочу чтобы она стояла здесь.

На вопрос читателя, о том, для чего были введены образовательные стандарты в медресе и для чего они, если нет аккредитации, муфтий заявил, что стандарты были введены уже 3 года назад, чтобы оценивать деятельность медресе.

— Медресе в Казани и в каком-то районе: мы должны их привести к одному стандарту, который мы разработали. Было сформировано учебно-методическое объединение. В 90-е годы, когда формировались медресе, кто где отучился, тот то и пытался вводить в обучение. Сегодня мы должны все привести к одному знаменателю и в основе должно быть татарское богословское наследие.

В 90-е годы, когда формировались медресе, кто где отучился, тот то и пытался вводить в обучение. Сегодня мы должны все привести к одному знаменателю и в основе должно быть татарское богословское наследие



В числе знаковых событий этого года — подготовка фундаментального перевода Корана на татарский и русский языки, и работа над этим идет уже около 6 лет.

— С этой позиции мы вышли, что нужно подготовить толкование, перевод смыслов Корана на современном татарском языке. Чтобы молодой человек смог его прочитать и понимать. Также будет перевод и на русском языке, эта работа уже идет. К концу году мы хотим татарский уже издать, потом на русском.

Это больше имиджевый проект, чем средство заработка

Много вопросов поступило муфтию Татарстана по поводу халяльной продукции и производств. Прокомментировав скандал с «халяльной свининой», Камиль Хазрат более подробно остановился на том, что такое смешанное производство халяльной продукции.

— Смешанное производство для нас, когда есть отдельный станок, но нет отдельной фабрики. Отдельный станок, подчеркиваю, не так, что тряпочкой протер. Есть отдельные заводы в тех же Челнах, которые перешли на полное халяльное производство, и мы считаем, что это прекрасно. Например, «Челны-бройлер» — только у нас 100-процентный ручной забой. Многие не понимают и не верят, говорят, у вас там проверяющих мало. В Набережных Челнах семь действующих имамов, они на «Челны-бройлере» находятся и смотрят как идет забой.

Выбрал для своих детей школу с халяль-питанием, но в Департаменте питания и продовольствия Казани, заявили, что продукция халяль выпускается по отдельным дням, но если заказов много, то выпускается все вместе. Нет ли здесь нарушений требований халяль, ведь департамент имеет свидетельство по производству халяль от комитета ДУМ, на этот вопрос читателя муфтий ответил так:

— Если ребята проверяли и смотрели, то там проблем не должно быть. Проблемы бывают с поставщиками. Когда там садики, школы, кто-то выигрывает тендер и он не занимается халялем, в этом могут быть проблемы. Если сертификат есть, то проблем не должно быть.

Раньше люди жаловались, что руководство страны и республики не понимает нас, мы верующие, а они абсолютно светские. Сейчас нам приятно видеть, когда руководство республики вместе с нами находится



Комитет по стандартам «Халяль» — это имиджевый проект, а не средство для заработка. С халяль ДУМ не имеет финансовой выгоды.

— Комитет «Халяль», пока я муфтий, только пару раз перечислял сумму в наше управление. Простой пример, «Челны-мясо» платили примерно 20 тысяч рублей ежемесячно. На эти деньги еще содержался эксперт от нас, ему платили зарплату плюс налоги, это где-то 18 тысяч рублей, то есть прибыль 2 тысячи всего. Там нет таких денег как воспринимают. Все средства, которые берутся, берутся для того, чтобы содержать этот комитет. Это больше имиджевый проект, чем средство заработка. Кто-то может думать и имеет право думать, все что угодно. В основном человеку свойственно оценивать по себе.

Посмотрите на тех ребят, вряд ли это шакирды медресе…

Почему при массовых мероприятиях с участием высоких гостей верующих не пускают в первые ряды сотрудники безопасности ВИП-гостей и ваши волонтеры? И по мнению некоторых присутствующих мусульман, эти усилия чрезмерны, поскольку перед Всевышним все равны, а намаз, в котором стоят плечом к плечу олигарх и бедняк, стар и млад, должен как раз уравнивать всех перед Богом, такой вопрос задал корреспондент «Реального времени», не раз сталкивавшийся с этой ситуацией во время своей работы. Это меры безопасности которые должны быть, уверен муфтий. А на вопрос — кто должен молиться в первых рядах, Камиль хазрат предлагает посмотреть с разных сторон:…

— Раньше люди жаловались, что руководство страны и республики не понимает нас, мы верующие, а они абсолютно светские. Сейчас нам приятно видеть, когда руководство республики вместе с нами находится. Нам лучше, чтобы они были вместе с нами во время молитвы или же просто не пришли? Представьте, что люди заняли все первые ряды, приходят наши руководители и им некуда сесть, или потом придется людей раздвигать. Это будет гораздо хуже. Или что они хотят — чтобы президент республики был где-то в заднем ряду? Его же хотят увидеть по телевизорам, увидеть все жители республики, что он среди нас, пришел помолиться, разделить с нами праздник. Я же не говорю шакирдам, все — никого не пускайте. Даже в Болгаре когда были, посмотрите на тех ребят, вряд ли это шакирды медресе.…

Для всех мусульман, а не только для жителей поселка Нефтяников, открыта и мечеть Федосеевская, любой человек может там помолиться, ответил муфтий и на еще один вопрос читателя, доступна ли эта мечеть для простых людей.

Мы все прокуроры, адвокатов среди нас нет. Мы должны быть адвокатами друг другу, помогать друг другу, научиться слушать и слышать друг друга



Мы все прокуроры, адвокатов среди нас нет

Мы не можем влиять и иметь право влиять на соседнюю республику, заявил Камиль Хазрат, на вопрос о том, если ли предпочтения у ДУМ РТ в вопросе выборов муфтия в Башкирии. Напомним, недавно заместитель ДУМ Башкирии Айнур Арсланов был в Казани.

— У Айнура Арсланова были некоторые вопросы, он был у нас как заместитель муфтия. Мы взаимодействовали и взаимодействуем. Кого выберет умма Башкирии, с тем мы и будем работать.

Об объединении муфтиятов РФ речь на онлайн-конференции заходила дважды, на вопрос читателя, смог бы муфтий Татарстана возглавить его, Камиль хазрат, сказал:

— Возглавить…Я не считаю себя достойным для этого. Хотя предпосылки были, были разговоры с Талгат хазратом.

Причин «необъединения» по мнению муфтия РТ, много. Одна из них, что все хотят объединяться, но вокруг себя…

— Все зависит от нас, от мусульман. Как сегодня объединиться всем верующим, когда каждый из нас выступает с позиции критика. Мы все прокуроры, адвокатов среди нас нет. Мы должны быть адвокатами друг другу, помогать друг другу, научиться слушать и слышать друг друга. Пройдет время, уйдет определенное поколение и мусульманской умме нужно быть готовыми, нужно думать о путях консолидации. В России 85 муфтиев и это, скорее всего, не плюс.

Для объединения, считает Камиль хазрат, должно быть желание уммы, искренность муфтиев, стремление к объединению и диалогу. И на его взгляд, Болгарская исламская академия играет в этом свою роль.

— Это объединительный центр исламской мысли в России. Он формируется, надеемся, что в ближайшее время появится общий Совет улеммов. Если муфтияты останутся как некий управленческий орган, но мы сможем объединиться вокруг идеологии, это поспособствует нашему объединению.