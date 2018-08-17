Дольщики ЖК «Молодежный» «потеряли» активы и хотят достучаться до Сидякина

Дольщики «свайного» дома комплекса ищут «потерянные» активы и требуют достройки

Фото: Юлия Косолапкина

Около 4 лет нет никакого движения на объекте жилого комплекса на пересечении улиц Фучика и Ноксинский спуск. Застройщик «ФОН» успел подготовить подземную парковку, забить сваи, на этом стройка встала. С тех пор никаких работ на площадке 5-го дома не было, зато, как показалось дольщикам, были проданы десятки квартир юрлицам. На этой неделе покупатели жилья в долгострое пришли в главный офис застройщика, требуя объяснений по «потерянным» активам и судьбе своей стройки. Впрочем, в «ФОНе» утверждают, что «юрики» приобрели квартиры давно и компания судится с ними, чтобы не передавать жилплощадь. Подробности — в материале «Реального времени».

Когда на свайное поле «Молодежного» придут строители?

Дольщики «фоновских» долгостроев не оставляют попыток разморозить свои стройки. ЖК «Молодежный» состоит из пяти домов, два из которых сданы, еще два возведены частично, а пятый — представляет собой свайное поле с подземной парковкой. В таком замороженном состоянии, говорят дольщики, дом находится примерно с 2014—2015 годов. Наблюдая, как худо-бедно решаются вопросы на других проблемных стройках, а также видя, как в их доме тают активы — дольщикам показалось, что недавно застройщик продал юрлицам 66 квартир, люди пришли в главный офис «ФОНа» на Чистопольской. Но диалога не получилось — замдиректора компании Дианы Ахметзяновой не оказалось на месте, хотя дольщики уверяли, что она в курсе. Справедливости ради заметим, что и Ахметзянова накануне встречи предупредила, что не сможет принять гостей, так как уедет к другим дольщикам — из «Царицынского бугра».

— В 2013 году началось строительство, в 2014 году, когда мы покупали квартиру, вырыли котлован, забили сваи, был охранник на территории. В том же году все прекратилось. В 2015 году территорию перестали охранять, — рассказывает один из дольщиков.

Дом должен был включать 323 квартиры, но пока потенциальные обладатели вынуждены ходить на приемы в «ФОН», Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Фонд поддержки дольщиков, чтобы прояснять перспективу остановившейся стройки.

ЖК «Молодежный» состоит из пяти домов, два из которых сданы, еще два возведены частично, а пятый — представляет собой свайное поле с подземной парковкой. Фото предоставлено дольщиками



— Почему не остановили деятельность Ахметзяновой (Диана Ахметзянова, замдиректора «ФОНа», — прим. ред.) и позволили ухудшать положение нашего дома? Она отписала свободные квартиры и офисы на сумму около 300 млн рублей. Из-за этого не осталось никакой возможности достроить дом за счет активов. Бывает, что требуют неофициально большие доплаты — по 15 тысяч с квадратного метра, говорят, что других вариантов достройки нет. Единственные, кто все делал по закону, это дольщики, — рассуждает дольщица Асия Камалетдинова, специально приехавшая на встречу из Нижнекамска. В этот раз на встречу, по словам самих дольщиков, пришло как никогда много людей, некоторые приехали из районов республики.

Дольщики говорят, что им предлагали забрать деньги. Например, однокомнатная квартира стоила порядка 720 тыс. рублей. «Что сейчас куплю на эти деньги? Попользовались ими, а теперь хотят вернуть? А сами продадут мою квартиру за 3 миллиона рублей», — возмущается Камалетдинова.

При этом дольщиков очень волнует вопрос проданных активов дома. С их слов, если поначалу было продано 209 квартир, то потом их количество выросло до 275. Как так, если стройка не идет уже давно?

— То есть 66 квартир испарились. Что стоит подготовить документы задним числом, поставить подписи? За ними стоят юридические фирмы. Надеемся, их выкинем, это наши активы, то, за счет чего нас любой застройщик будет строить, — выступает другая дольщица Алсу Гимадеева.

На встрече активисты собрали более 50 подписей под письмами генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, депутату Госдумы РФ Александру Сидякину и в администрацию президента РФ с просьбой провести проверку деятельности «ФОНа». Письма отправили сегодня утром.

«Квартирами юрлиц сейчас невозможно распоряжаться, сначала надо провести какую-то судебную работу. Или эти квартиры останутся у юрлиц, или удастся с ними договориться», — подчеркивает Ахметзянова. Фото Гуландам Зариповой

Интересы сходятся

Оказалось, интересы «ФОНа» и дольщиков в желании избавиться от юридических лиц сходятся. При этом формулировка «испарившиеся квартиры» не совсем уместна.

— Какие лишние проданные квартиры? Они всегда были, просто мы бьемся сейчас с юрлицами, чтобы не отдавать им эти квартиры. Ничего подобного, что они недавно появились, — это все старые квартиры, мы два года никому ничего не продаем. Просто мы с дольщиками идем в реестр и регистрируем, а с юрлицами мы добиваемся, чтобы их инвестиционные и предварительные договора не признавали договорами долевого участия, хотя они в свое время и покупали. Уже два года нет никаких продаж. Неделю назад их собрал Новиков (исполнительный директор Фонда поддержки обманутых дольщиков Иван Новиков, — прим. ред.), сказал, что в плане — 2021 год, кто не может ждать, сейчас формируют списки на выкуп. Пятый дом — единственный, кто их не дал. Но мы дали свой список, знаем людей, которые готовы выкупить, не всегда общение идет только через инициативную группу. А вот в третьем, четвертом домах ЖК «МЧС» — в каждом процентов десять, кто готов забрать деньги. Список квартир был изначально в таком виде, как есть. Мы сейчас его, наоборот, уменьшаем, мы дали фонду все договора, которые были выписаны изначально. Никаких новых квартир не появилось, — прокомментировала «Реальному времени» замдиректора «ФОНа» Диана Ахметзянова.

При этом она заметила, что по поводу встречи 15 августа с ней никто не договаривался.

— Квартирами юрлиц сейчас невозможно распоряжаться, сначала надо провести какую-то судебную работу. Или эти квартиры останутся у юрлиц, или удастся с ними договориться. Чтобы отбиться от банкротства, по пятому дому выплачено 20 млн рублей — у кого-то выкупили квартиры, кому-то сделали возврат. Сама фирма ООО «ЖК «Молодежный» еще не банкрот, — подчеркивает Ахметзянова.

Покупатели жилья в долгострое пришли в главный офис застройщика, требуя объяснений по «потерянным» активам и судьбе своей стройки. Фото Юлии Косолапкиной

Квартиры рантье Сулейманова

Среди приобретателей жилья значится фирма «Альянс Плюс». Эта организация приобрела порядка 15 квартир, по данным дольщиков. Они утверждают, что эти продажи прошли недавно. К слову, фирма «Альянс Плюс» принадлежит известному казанскому предпринимателю Алмазу Сулейманову (владелец ТК «Савиново» и XL). Его представитель также опроверг информацию, что квартиры фирма выкупила недавно:

— Часть квартир была продана в 2014 году. «ФОН» не хочет признавать наши договора договорами долевого участия. Там, на самом деле, пока домов нет, нечего отдавать. Не хотят перезаключать с нами договора долевого участия. Пока на этой стадии идут судебные процессы. И мы сейчас обратились в суд, чтобы признать наши договора договорами долевого участия. У нас есть договора инвестирования и предварительные договора, — пояснил юрист Аркадий Вайман, представляющий интересы Алмаза Сулейманова.

Напомним, рантье Сулейманов и его юристы судятся за свои квартиры и в другим «фоновских» объектах. Например, в «Симфонии», по их словам, они стали жертвами двойных продаж.