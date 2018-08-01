«Я пришел строить, а не охранять!» «Атлант» устал впустую подпирать небо в «МЧС»

Не дождавшись оплаты, подрядчик «ФОНа» хлопнул дверью, отказавшись от монолитных работ во втором доме комплекса

Фото: Василя Ширшова

В ЖК «МЧС» новый повод для расстройства дольщиков. Как сообщили активисты комплекса, подрядчик «Атлант», взявшийся за достройку 2-го дома, неожиданно решил покинуть долгострой. Причина, по его словам, в недофинансировании объекта со стороны «ФОНа». У застройщика своя правда: дескать, деньги перечислены, а рабочие простаивают. «Реальное время» выслушало мнения сторон.

«Кран стоит, работы не ведутся»

Дольщики ЖК «МЧС» накануне побывали в офисе «ФОНа» и вернулись в испорченном настроении. Людям довелось стать свидетелями неприятного разговора застройщика и подрядчика 2-го дома, которые спорили о деньгах. Встреча прошла на повышенных тонах, так что глава «Атланта» в сердцах хлопнул дверью, пригрозив уйти с долгостроя, который ему доверили осенью прошлого года.

— Кран стоит, работы не ведутся в доме. Мы же с 26 апреля собирали деньги на монолитные работы, их стоимость 42 млн рублей. От нас, дольщиков, мы собрали 7 миллионов, но, так как подрядчик не видит дальнейшего обещанного финансирования, он отказывается строить, — пояснил представитель инициативной группы дольщиков 2-го дома Леонид Фоминых.

Как выяснилось, «Атланту» в качестве оплаты обещали порядка 20 млн рублей, вырученных с продажи коммерческой недвижимости «ФОНа» в 5-м доме, но стройка там затянулась. А без подтверждения этого источника глава фирмы Фанис Зинатуллин не соглашается приступить к монолитным работам.

«Атланту» в качестве оплаты обещали порядка 20 млн рублей, вырученных с продажи коммерческой недвижимости «ФОНа» в 5-м доме, но стройка там затянулась



Еще недавно «фоновцы» радовались установке башенного крана на втором доме. Удовольствие не из дешевых — порядка 1,6 млн рублей требовалось только на доставку оборудования на стройку и монтаж, плюс стоимость аренды на месяц и это независимо от того, будет он строить или простаивать. Кран, к сожалению, так и не заработал.

— Мы сейчас вынуждены платить за простой крана и охрану стройки, которая стоит. Тратим наши собранные деньги просто в никуда, — с горечью посетовал Леонид.

От предложения застройщика взять квартиру в 5-м доме площадью 100 «квадратов» за 6 млн рублей «Атлант» также отказался. По словам мужчины, «не нужна она ему, пока дом не сдан, а когда это еще будет?».

— Диана Наилевна (Ахметзянова, замдиректора «ФОНа», — прим. ред.) ему сказала: «Тогда давай уходи, найдем другого подрядчика». Ну и он ей: «Да, ухожу, в понедельник демонтирую кран», — пересказывает Леонид подробности встречи, которую лично наблюдал.

«Он ничего не делает. И что нам делать?»

Новость быстро разлетелась по комплексу, вызвав бурю эмоций у дольщиков 2-го дома — от отчаяния до негодования.

— Кран ни дня не работал, поэтому я сказала Ахметзяновой, пусть тогда «Атлант» нам все деньги вернет. Они сами кран установили, значит, должны были думать. Для меня эта ситуация особенно тяжелая, потому что мы ходили, агитировали народ платить, и люди слушали нас и платили, а теперь мы остались в дураках, — расстроилась еще одна дольщица Фания Камалютдинова.

По словам Ахметзяновой, «Атланту» выдали сумму в 27,7 млн рублей, он выполнил объем работ на 17—18 млн, таким образом 10 млн — «переходящее сальдо». Фото Гуландам Зариповой



Замдиректора «ФОНа» Диана Ахметзянова прокомментировала ситуацию. По ее словам, подрядчик отказывался работать, хотя получил аванс. По ее словам, «Атланту» выдали сумму в 27,7 млн рублей, он выполнил объем работ на 17—18 млн, таким образом 10 млн — «переходящее сальдо».

— Кроме того, у нас есть бетон на 7 млн рублей — завод согласился поставить в счет квартиры. Итого можно было использовать 17 миллионов — залить четыре-пять этажей, а он ничего не делает. И что нам делать? Не знаю, — заявила представитель застройщика. — Ему на монолитные работы нужно порядка 40 млн, и он хочет, чтобы мы ему подтвердили и гарантировали всю эту сумму разом. Но ведь деньги дольщиков идут ни шатко, ни валко и не постоянно.

В «ФОНе» напомнили, что таким же способом достраивали 1-й дом в «МЧС» — по мере выкупа кладовок и парковок дольщиками. «Собрали 27 млн, и стройка стоит. Как можно дальше собирать? А может, он хочет еще 15 или 20 миллионов собрать и стоять? Если бы у нас была задолженность перед ним, еще можно было бы говорить. Но у него аванс на три этажа!» — настаивает Ахметзянова.

«Диана Наилевна хочет, чтобы я на 3,5 млн построил ей 11 этажей!»



Руководитель «Атланта» привел свои доводы. Мол, деньги были собраны на монтаж крана, а после того, как фирма приступила к работе, финансирование остановилось. Фанис Зинатуллин напомнил про трехстороннее соглашение между дольщиками, «ФОНом» и его подрядной организацией. Граждане, по его словам, свои финансовые обязательства выполняли, а вот застройщик — нет. Так, из собранных с дольщиков 40 млн рублей 20 млн ушло «Атланту» за те работы, что он уже выполнил в доме (монтаж сетей, отделка и др.) и еще 20 млн заплатили кровельщикам.

— «ФОН» за целый год не перечислил нам ни копейки из своих резервов. Поэтому мы остановились. Затем Диана Наилевна сообщила, что у нее появились средства: «Давайте ставить кран, будем строить блок Б». Мы составили графики финансирования и производства работ. Сумма составляла 90 миллионов с лишним, — рассказал Зинатуллин.

«Я пришел строить, а не охранять. Если надо, готов работать на блоке А, но кран там не нужен. Зачем платить бешеные деньги, чтобы он просто стоял?» — пояснил подрядчик. Фото Максима Платонова

Дальше, по его словам, дольщики собрали еще около 7 млн рублей. Из них 1,5 млн ушло на установку крана, 2,5 млн — на оплату охраны и электроэнергии. Итого осталось порядка 3,5 млн.

— Вот Диана Наилевна хочет, чтобы я на эти 3,5 миллиона построил ей 11 этажей! На что я ей сказал, что на этажи не пойду, пока не будет нормального финансирования. В начале июля она мне говорит: «Все, Фанис, вот на руках есть 15 млн, приступаем». Прошел месяц, а по факту поступило 800 тысяч, — рассказал глава «Атланта».

Подрядчик заявил: с таким финансированием «на этажи лезть не собираюсь». Тем более сегодня заканчивается срок аренды крана, и собственник имеет право демонтировать оборудование. Чтобы его «тормознуть», «Атлант» должен нести необоснованные затраты по полмиллиона рублей в месяц за кран и оплачивать охрану.

— Как можно производить работы с шагом 10 млн рулей в месяц, когда они за десять месяцев собрали всего 25?! Это экономически невыгодно, поэтому я решил — на блок Б не лезу. Я пришел строить, а не охранять. Если надо, готов работать на блоке А, но кран там не нужен. Зачем платить бешеные деньги, чтобы он просто стоял? — пояснил подрядчик.

Тем менее обе стороны заверили «Реальное время», что будут искать выход из сложившегося положения и готовы договариваться. Уже сегодня у них ожидается новая встреча с руководством Фонда поддержки дольщиков, чтобы урегулировать ситуацию.