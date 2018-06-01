«Определено чуть более десятка участков земли, которые входят в фонд дольщиков Татарстана»

Голос казанского Кремля призывает дождаться итогов слушаний по генплану, обсуждений по МСЗ и обещает скорые новости по Фонду дольщиков

Фото: Роман Хасаев

В казанском Кремле подтвердили правдивость разговоров о скором разделении Министерства по делам молодежи и спорта РТ на два ведомства. Вопрос уже одобрен президентом, теперь решение за депутатами Госсовета РТ. По проекту МСЗ от казанцев ждут предложений и замечаний в открывшейся общественной приемной в Осиново, а генплан татарстанской столицы призывают не судить до окончания общественных слушаний. Подробнее — в материале «Реального времени».

От казанцев ждут замечаний по проекту МСЗ

Брифинг представителя Кремля предварило другое заседание. На встречу с журналистами, подошедшими в Кабмин, выходили татарстанские министры и другие чиновники. В зале, где они только что заседали, не работала мобильная связь, Wi-Fi, не было звука для телеоператоров. «Надо в «Телеграм» написать», — пошутила Галимова, но связь быстро восстановили.

Первая поднятая тема вновь касалась злободневного вопроса строительства МСЗ. Галимова напомнила про поручение президента привлечь к общественному обсуждению всех желающих, про открытие в Осиново общественной приемной, специалисты которой готовы консультировать по вопросам специфики работы завода и его экологической безопасности. Часы приема: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, адрес: с. Осиново, ул. 40 лет Победы, 3.

Желающим также предлагают ознакомиться с документом «Оценка экологии МСЗ» на сайте проекта завода и в общественной приемной. 28 июня на пяти площадках пройдут общественные слушания. По их окончании «АГК-2» 30 дней будет принимать письменные замечания и предложения по проектной документации предприятия.

Речь зашла и о поездке противников МСЗ в Европу, идут переговоры об организации экскурсий внутри аналогичных заводов. Отправиться предлагают в страны, которые внедрили раздельный сбор мусора, запустили производственные мощности и добились нулевого захоронения отходов, отказавшись от полигонов и свалок, подчеркнула представитель Кремля:

Галимова напомнила про поручение президента привлечь к общественному обсуждению проблемы МСЗ всех желающих. Фото Максима Платонова



— В Швейцарии переход к нулевому захоронению занял около 10 лет, подобный опыт тоже берется за основу, процесс небыстрый. Термическая переработка ТБО в энергию в этих странах составляет от 40 до 50%, рециклинг — чуть более 30% и порядка 20% идет на компостирование, — отметила Галимова.

В адрес инвестора пришло 108 обращений от жителей Осиново, Новониколаевского, Новой Туры, ЖК «Салават купере», «Радужный», «Залесный Сити» и других районов Казани. Граждане проанализировали техническое задание и попросили учесть уже существующие в районе стройки источники негативного воздействия на атмосферу от других предприятий.

Проекту еще предстоит государственная экологическая экспертиза, кроме того, президент РТ настаивает на аналогичной международной процедуре. Какой компании ее доверить — решать будут после слушаний.

38 млн долларов для Чистополя и разделение Минмолодежи

Вторая тема разговора — однодневная поездка Рустама Минниханова в Шанхай в этот понедельник. Итог визита — согласование с Новым банком развития БРИКС проекта комплексного развития территории и инфраструктуры малого исторического поселения города Чистополь. От России заявилось и прошло 9 городов, общий объем их финансирования составил 220 млн долларов. Причем большая часть средств — 38 млн долларов — достанется татарстанскому городу. Делегация банка в марте приезжала в Чистополь, познакомилась с проектом и согласовала выделение средств.

В рамках проекта отреставрируют 10 музейно-выставочных объектов — это 15 зданий Чистопольского государственного музея-заповедника. Обновят и 31 объект культурного наследия. Кроме того, часть средств планируют направить на продвижение Чистополя на рынке туризма. Напомним, первая встреча Рустама Минниханова с главой Нового банка развития состоялась год назад, 1 июня, в рамках ПМЭФ.





Итог однодневной поездки Рустама Минниханова в Шанхай — согласование с Новым банком развития БРИКС проекта комплексного развития территории и инфраструктуры Чистополя. Фото tatfrontu.ru



— Как видим по итогам тех переговоров, сегодня мы имеем первый проект, который будет реализован с участием этого банка в Чистополе, — сообщила Лилия Галимова.

Она также подтвердила информацию о разделении Министерства по делам молодежи и спорта РТ на два ведомства: «Решение такое действительно принято президентом». Теперь дело за депутатами Госсовета РТ, на ближайшей сессии им предстоит проголосовать за данное решение.

— Если большинство депутатов поддержит решение, соответственно, заработает следующий механизм уже по формированию нового органа исполнительной власти. Что касается персоналий, кто возглавит этот новый орган, этот вопрос также сейчас обсуждается, — добавила Галимова.

Миллион для погибшей и земля для фонда дольщиков

Не обошли вниманием и последствия стихии, которая разыгралась накануне в Татарстане и ПФО. Напомним, в республике сильным ветром повредило здания, автомобили, обесточило поселки. Не обошлось без пострадавших и жертв. В Муслюмово погибла 35-летняя женщина-продавец, на которую упала крыша магазина. У покойной остались двое детей.

— В связи с этим президентом РТ дано поручение о выделении правительством семье погибшей одного миллиона рублей и оказании всей необходимой поддержки. Президент Татарстана выразил свои глубокие соболезнования родным и близким погибшей, — сообщила сегодня на брифинге представитель Кремля Лилия Галимова.

«Насколько я понимаю, часть решений уже готовы поменять с точки зрения домов, которые затрагивает генплан», — заметила представитель Кремля. Фото Максима Платонова

Задали вопрос по другой многих волнующей теме — генплан Казани. «Безусловно, важно услышать все мнения, мы видим сегодня большое количество площадок, все проходит в разных форматах — в этом суть общественных обсуждений. Мы предполагаем, что, когда они состоятся, будет сбор каких-то мнений и возможность говорить по результатам. Насколько я понимаю, часть решений уже готовы поменять с точки зрения домов, которые затрагивает генплан», — заметила представитель Кремля. Почему казанские власти не планируют больше развивать метро, судя по генплану, удивились представители СМИ. Однако Галимова призвала дождаться окончания общественных обсуждений документа:

— Мнения в процессе могут звучать разные. Мы не можем сейчас на этапе обсуждения давать оценку разным мнениям.

— Ну это же не просто мнение — это позиция руководства Казани, — напомнили из зала.

— Ну утвержденного же документа нет, — возразила представитель Кремля. — Это в том числе поручение президента — общественное обсуждение, оно сейчас идет. В процессе высказывается большое количество мнений. Давайте исходить из того, что сформулируется какая-то конструкция, и мы будем понимать, что это основа генплана, в тот момент будем давать оценки.

На вопрос «Реального времени» о судьбе Фонда дольщиков РТ Галимова ответила, что сообщит новости о структуре на следующем брифинге:

— Могу пока сказать, что на сегодняшний день определено чуть более десятка участков земли, которые в этот фонд входят. Идет диалог с потенциальными инвесторами, которые готовы вкладываться в строительство и использовать те механизмы, которые фонд предлагает. Я сегодня на встрече все нюансы уточню и готова позже вам озвучить их, — ответила Лилия Галимова.

Что касается ситуации вокруг ЖК «Золотая середина», Галимова предложила дождаться результатов экспертизы. Фото Олега Тихонова

Что касается ситуации вокруг ЖК «Золотая середина», где суд недавно принял повторное решение о сносе половины дома, не дожидаясь заказанной правительством РТ экспертизы, представитель Кремля сообщила следующее: «Я так понимаю, эксперты еще не дали свое решение, давайте посмотрим, когда экспертиза будет».

Напомним, еще в марте на одном из объездов по стройкам «ФОНа» дольщикам сообщили, что пока новая структура занимается организационными вопросами, ведет переговоры с различными ведомствами и что руководителем фонда станет сотрудник Республиканского фонда поддержки Иван Новиков. «Реальному времени» он подтвердил, что состоит в группе по организации фонда для дольщиков. Тогда же председатель совета РФП Айрат Нурутдинов сообщил нашему изданию о готовности передать новой структуре 20 га земли в районе Аракчино.



