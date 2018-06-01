«Определено чуть более десятка участков земли, которые входят в фонд дольщиков Татарстана»
Голос казанского Кремля призывает дождаться итогов слушаний по генплану, обсуждений по МСЗ и обещает скорые новости по Фонду дольщиков
В казанском Кремле подтвердили правдивость разговоров о скором разделении Министерства по делам молодежи и спорта РТ на два ведомства. Вопрос уже одобрен президентом, теперь решение за депутатами Госсовета РТ. По проекту МСЗ от казанцев ждут предложений и замечаний в открывшейся общественной приемной в Осиново, а генплан татарстанской столицы призывают не судить до окончания общественных слушаний. Подробнее — в материале «Реального времени».
От казанцев ждут замечаний по проекту МСЗ
Брифинг представителя Кремля предварило другое заседание. На встречу с журналистами, подошедшими в Кабмин, выходили татарстанские министры и другие чиновники. В зале, где они только что заседали, не работала мобильная связь, Wi-Fi, не было звука для телеоператоров. «Надо в «Телеграм» написать», — пошутила Галимова, но связь быстро восстановили.
Первая поднятая тема вновь касалась злободневного вопроса строительства МСЗ. Галимова напомнила про поручение президента привлечь к общественному обсуждению всех желающих, про открытие в Осиново общественной приемной, специалисты которой готовы консультировать по вопросам специфики работы завода и его экологической безопасности. Часы приема: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, адрес: с. Осиново, ул. 40 лет Победы, 3.
Желающим также предлагают ознакомиться с документом «Оценка экологии МСЗ» на сайте проекта завода и в общественной приемной. 28 июня на пяти площадках пройдут общественные слушания. По их окончании «АГК-2» 30 дней будет принимать письменные замечания и предложения по проектной документации предприятия.
Речь зашла и о поездке противников МСЗ в Европу, идут переговоры об организации экскурсий внутри аналогичных заводов. Отправиться предлагают в страны, которые внедрили раздельный сбор мусора, запустили производственные мощности и добились нулевого захоронения отходов, отказавшись от полигонов и свалок, подчеркнула представитель Кремля:
— В Швейцарии переход к нулевому захоронению занял около 10 лет, подобный опыт тоже берется за основу, процесс небыстрый. Термическая переработка ТБО в энергию в этих странах составляет от 40 до 50%, рециклинг — чуть более 30% и порядка 20% идет на компостирование, — отметила Галимова.
В адрес инвестора пришло 108 обращений от жителей Осиново, Новониколаевского, Новой Туры, ЖК «Салават купере», «Радужный», «Залесный Сити» и других районов Казани. Граждане проанализировали техническое задание и попросили учесть уже существующие в районе стройки источники негативного воздействия на атмосферу от других предприятий.
Проекту еще предстоит государственная экологическая экспертиза, кроме того, президент РТ настаивает на аналогичной международной процедуре. Какой компании ее доверить — решать будут после слушаний.
38 млн долларов для Чистополя и разделение Минмолодежи
Вторая тема разговора — однодневная поездка Рустама Минниханова в Шанхай в этот понедельник. Итог визита — согласование с Новым банком развития БРИКС проекта комплексного развития территории и инфраструктуры малого исторического поселения города Чистополь. От России заявилось и прошло 9 городов, общий объем их финансирования составил 220 млн долларов. Причем большая часть средств — 38 млн долларов — достанется татарстанскому городу. Делегация банка в марте приезжала в Чистополь, познакомилась с проектом и согласовала выделение средств.
В рамках проекта отреставрируют 10 музейно-выставочных объектов — это 15 зданий Чистопольского государственного музея-заповедника. Обновят и 31 объект культурного наследия. Кроме того, часть средств планируют направить на продвижение Чистополя на рынке туризма. Напомним, первая встреча Рустама Минниханова с главой Нового банка развития состоялась год назад, 1 июня, в рамках ПМЭФ.
— Как видим по итогам тех переговоров, сегодня мы имеем первый проект, который будет реализован с участием этого банка в Чистополе, — сообщила Лилия Галимова.
Она также подтвердила информацию о разделении Министерства по делам молодежи и спорта РТ на два ведомства: «Решение такое действительно принято президентом». Теперь дело за депутатами Госсовета РТ, на ближайшей сессии им предстоит проголосовать за данное решение.
— Если большинство депутатов поддержит решение, соответственно, заработает следующий механизм уже по формированию нового органа исполнительной власти. Что касается персоналий, кто возглавит этот новый орган, этот вопрос также сейчас обсуждается, — добавила Галимова.
Миллион для погибшей и земля для фонда дольщиков
Не обошли вниманием и последствия стихии, которая разыгралась накануне в Татарстане и ПФО. Напомним, в республике сильным ветром повредило здания, автомобили, обесточило поселки. Не обошлось без пострадавших и жертв. В Муслюмово погибла 35-летняя женщина-продавец, на которую упала крыша магазина. У покойной остались двое детей.
— В связи с этим президентом РТ дано поручение о выделении правительством семье погибшей одного миллиона рублей и оказании всей необходимой поддержки. Президент Татарстана выразил свои глубокие соболезнования родным и близким погибшей, — сообщила сегодня на брифинге представитель Кремля Лилия Галимова.
Задали вопрос по другой многих волнующей теме — генплан Казани. «Безусловно, важно услышать все мнения, мы видим сегодня большое количество площадок, все проходит в разных форматах — в этом суть общественных обсуждений. Мы предполагаем, что, когда они состоятся, будет сбор каких-то мнений и возможность говорить по результатам. Насколько я понимаю, часть решений уже готовы поменять с точки зрения домов, которые затрагивает генплан», — заметила представитель Кремля. Почему казанские власти не планируют больше развивать метро, судя по генплану, удивились представители СМИ. Однако Галимова призвала дождаться окончания общественных обсуждений документа:
— Мнения в процессе могут звучать разные. Мы не можем сейчас на этапе обсуждения давать оценку разным мнениям.
— Ну это же не просто мнение — это позиция руководства Казани, — напомнили из зала.
— Ну утвержденного же документа нет, — возразила представитель Кремля. — Это в том числе поручение президента — общественное обсуждение, оно сейчас идет. В процессе высказывается большое количество мнений. Давайте исходить из того, что сформулируется какая-то конструкция, и мы будем понимать, что это основа генплана, в тот момент будем давать оценки.
На вопрос «Реального времени» о судьбе Фонда дольщиков РТ Галимова ответила, что сообщит новости о структуре на следующем брифинге:
— Могу пока сказать, что на сегодняшний день определено чуть более десятка участков земли, которые в этот фонд входят. Идет диалог с потенциальными инвесторами, которые готовы вкладываться в строительство и использовать те механизмы, которые фонд предлагает. Я сегодня на встрече все нюансы уточню и готова позже вам озвучить их, — ответила Лилия Галимова.
Что касается ситуации вокруг ЖК «Золотая середина», где суд недавно принял повторное решение о сносе половины дома, не дожидаясь заказанной правительством РТ экспертизы, представитель Кремля сообщила следующее: «Я так понимаю, эксперты еще не дали свое решение, давайте посмотрим, когда экспертиза будет».
Напомним, еще в марте на одном из объездов по стройкам «ФОНа» дольщикам сообщили, что пока новая структура занимается организационными вопросами, ведет переговоры с различными ведомствами и что руководителем фонда станет сотрудник Республиканского фонда поддержки Иван Новиков. «Реальному времени» он подтвердил, что состоит в группе по организации фонда для дольщиков. Тогда же председатель совета РФП Айрат Нурутдинов сообщил нашему изданию о готовности передать новой структуре 20 га земли в районе Аракчино.
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