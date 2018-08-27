Дольщики «Миллениум Сити» пикетируют мэрию, кабмин и Кремль

Фото: Дольщики ЖК "Миллениум Сити"

Дольщики ЖК «Миллениум Сити» перешли к серии одновременных одиночных пикетов у Кремля, кабмина и мэрии. «Цель — чтобы решили вопрос достройки дома и мы смогли получить свои законно купленные квартиры», — пояснил «Реальному времени» активист комплекса Сергей Кузнецов.

Параллельно покупатели квартир в 14-летнем долгострое пишут письма республиканским властям, где указывают, что последние 5 лет дом не строится, будучи в высокой степени готовности: «Дорожная карта фактически пустая, в ней отсутствуют данные о том, кто, когда и по какой схеме будет достраивать жилой дом». Также дольщики жалуются, что чиновники не принимают их инициативную группу и в ответ на обращения присылают отписки. «Дайте указание достроить дом!» — обращаются активисты к президенту.

Ранее «Реальное время» сообщало, как представители ЖК «Миллениум Сити» приняли участие в общем митинге обманутых дольщиков Татарстана.