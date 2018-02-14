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«Ак Ташу» дали спасти стройку «Свея» на Четаева, а в домах ФОНа ждут финансирования и считают рабочих

14:43, 14.02.2018 76

Компании Газинура Ахметова передают еще один участок федеральной земли на Губкина

«Ак Ташу» дали спасти стройку «Свея» на Четаева, а в домах ФОНа ждут финансирования и считают рабочих Фото: Василя Ширшова

Сегодня в ЖК «МЧС» прошел традиционный объезд после долгого перерыва. Дольщики только дивились, как быстро растет стройка «Ак Таша» по соседству, в самом же комплексе подрядчик обещает завершить основные работы к концу февраля. Во втором доме строителей торопят установить башенный кран, в первом — не досчитались рабочих, в третьем и четвертом — без особых подвижек. Зато у дольщиков «Свея» на Четаева, к которым приехали сразу после «ФОНа», нынче большая радость — на стройку четвертого дома в 71-м квартале заступил «Ак Таш». На каких условиях — подробнее в материале «Реального времени».

Спаситель стройки «Свея»

Как долгожданных гостей встречали сегодня в четвертом доме 71-го квартала замглавы исполкома, строителей из «Ак Таша» и конкурсного управляющего «Свея». «Как мы вас рады видеть на нашей стройке!» — не скрывали своих чувств дольщики. Шутка ли — четыре года, как их почти готовый дом стоит «без движения».

— Дом начали строить в 2012 году, должны были сдать по первым срокам в декабре 2013-го. Потом каждый раз откладывали на полгода. В итоге осенью 2015-го, когда Аитова посадили, стройка встала, — рассказывает активистка Ольга Шарипова.

Из-за долгого простоя в доме нужно переделывать отопление и другие сети, поправить кровлю. Остается установить лифты, отремонтировать подъезды, а в целом готовность дома оценивают в 90%.

— Республиканским штабом принято решение о том, чтобы начать здесь стройку. Заходит «Ак Таш», — коротко прокомментировал нашему изданию разморозку проблемного объекта первый заместитель руководителя исполкома Азат Нигматзянов.

«Республиканским штабом принято решение о том, чтобы начать здесь стройку. Заходит «Ак Таш», — коротко прокомментировал разморозку проблемного объекта Азат Нигматзянов

На вопрос о том, на каких условиях подрядчик согласился спасать «свеевцев», чиновник не стал отвечать. Однако источники «Реального времени» сообщают, что «Ак Ташу» достался еще один участок федеральной земли площадью 0,7 га по улице Губкина рядом с ЖК «МЧС».

Во время объезда обсудили временное электроснабжение для строителей, подготовку графика производства работ и проектной документации, которая уже прошла экспертизу. Но сам «свеевский» дом оказался с «сюрпризом». Выяснилось, что Рашид Аитов не ограничился продажей офисов только там, где они запланированы по проекту, — на первом этаже.

— Вчера еще приходили дольщики. Оказывается, у кого-то даже в цоколе есть собственность — там, где технический этаж, — сообщила директор проектной организации «Альфа-Стройпроект» Ольга Россихина.

— А на крыше «скворечники» еще не появились? Может, и там собственники есть?! Как-то мы дом на Тельмана сдали, а потом ко мне приходят и говорят: «Вы в курсе, что там на чердаке начали клетушки из гипсокартона делать?» Я поразился, поднялся, не поленился — действительно, начали клепать клетушки. Там, говорят, квартиры будут! — рассказал Азат Нигматзянов, а арбитражника Урлукова попросил пригласить на следующую встречу владельцев офисов.

Участникам объезда в этот раз не удалось попасть в дом, сегодня утром «Ак Таш» только расчищал снег вокруг него. «Ну мы же договорились: забор должен быть, и мы заходим в штаб», — не слишком пожурил заместителя гендиректора стройфирмы замглавы исполкома. Дмитрий Клыков обещал исправиться в течение недели, а собираться решили по средам.

Участникам объезда в этот раз не удалось попасть в дом, сегодня утром «Ак Таш» только расчищал снег вокруг него

ФОН в ожидании источников финансирования

Незадолго до «Свея» объезд прошел и на «фоновском» объекте — ЖК «МЧС». После долгого перерыва дольщиков удивили быстрые темпы стройки «Ак Таша» на соседнем участке. Вокруг пятого дома в комплексе у того же подрядчика постепенно растет комплекс нежилых помещений. Здесь откроются два магазина — продовольственный и промтоварный. Договариваются, что на площадку в 700 «квадратов» зайдет супермаркет «Верный».

В доме впервые провели техническое совещание в одной из квартир. Обсудили вопрос изменения организации дорожного движения с учетом захода ретейлера. Тепловод в доме уже работает, но пустить тепло через ИТП пока не могут. ВРУ смонтировано, исполнительная документация готова на 40%. 28 февраля «Ак Таш» обещал заявиться на итоговую проверку, а завершить все основные работы в доме планирует к 8 марта. Тогда же планируют выделить час в неделю для осмотра дома дольщиками.

Во втором доме обсудили подготовку проекта устройства наружных сетей электроснабжения — проект готов. «Атлант» отчитался, что сегодня завершает монтаж теплотрассы.

— Теплотрассу практически на этой неделе заканчиваем, предъявим «Казэнерго». Изготавливаем мосты под систему отопления, сантехники работают. Подвал в черновом закончен. Электрики в первом подъезде заканчивают МОПы, — сообщил директор подрядной организации Фанис Зинатуллин.

Представитель исполкома поинтересовался, когда на стройке появится башенный кран. По словам подрядчика, нужно оценить стоимость его работ. Но Азат Нигматзянов поручил не затягивать вопрос:

— Ключ к блоку А лежит через башенный кран блока Б. Если мы его не поднимем, мы можем все сделать в блоке А и все равно его не сдадим.

В доме впервые провели техническое совещание в одной из квартир

Строители собрали опалубку на стилобат, но пока не армируют: «Нужно около 7 млн рублей». Им посоветовали дождаться окончания морозов. Через неделю на объекте обещают приступить к гидроизоляции узлов.

Дольщики попросили ознакомить их с источниками финансирования по «ФОНу». По словам Нигматзянова, они различные: это непроданные квартиры, источники с других объектов, дебиторская задолженность — более 20 млн рублей. По ней исполком даже обратился с письмом в правоохранительные органы. Был вопрос и по фонду дольщиков, запуск которого обещают в конце марта. Но людям напомнили, что фонду предстоит большая подготовительная работа с землей, чтобы предложить ее инвестору на наиболее выгодных для дольщиков условиях.

Первый дом: «Почему нет людей?!»

В первом доме несданным остается последний жилой блок — высотная «свечка» Г. Здесь в штабе «СК Строй» доложила о новом сдвиге сроков, так как фирма получила основное финансирование лишь 30 января. Тем не менее подать заявку на итоговую проверку планируют 26 февраля. У подрядчика два вопроса: по пожарной автоматике и перебои с электричеством. Оба обещали в скором времени решить.

— Как так, при таком морозе у вас два дня электричества нет?! — призвал к ответу Нигматзянов, но виновных так и не выявили.

Стали считать рабочих на объекте. Оказалось, что в секции трудятся всего 48 человек вместо заявленных 110 по графику. «Вы из графика выбились. Почему нет людей?» Оказалось, что сегодня строители заступают работать в две смены. А до этого дня такому количеству людей не хватало материалов для работы. Исполнительная документация в блоке готова на 30%. Остается решить и вопрос с ИТП, пока, несмотря на запущенное тепло, в секции очень холодно. Дольщики из блока Е просили подрядчика устранить последствия потопа, чтобы они смогли приступить к ремонту квартир.

По третьему и четвертому домам серьезных изменений нет. Проектировщика ждут на следующей неделе. «Пока ничего радостного сказать не могу», — сообщил технический директор Сергей Орлов. — Проектная документация готова на 60%». Дело тормозит и задержка по платежам за подготовку проекта. Вновь возник вопрос по очередности достройки домов. По словам Нигматзянова, по земле на Губкина нужно согласование с МЧС, в ближайшее время пройдет встреча на уровне правительства. Тем не менее первым делом будут завершать дома с минимальной стоимостью достройки.

Василя Ширшова, фото автора
НедвижимостьОбщество
комментарии 76

комментарии

  • Анонимно 14 февр
    Сейчас очень холодно, что за стройка?
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    Анонимно 18 февр
    Когда уже доделают первый дом МЧС? Все парковки кладовки. Видимо после пятого дома. Азат Робертович ,доделайте первый в первую очередь.
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  • Анонимно 14 февр
    Как всё красиво,стройка у Свея на Четаева 4 доме началась только в 2012,а мы ждем с 2003 года Достоевского,где справедливость,сколько можно ждать,некоторые дольщики не дождались!!!Где выгода там стройка!!!
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    Анонимно 14 февр
    Зависть не есть хорошо. Думаю стоит за них порадоваться.
    И более активнее свои интересы отстаивать в высоких кабинетах, в пикетах и на митингах. Насколько я помню, ваш дом (в лице инициативной группы - ИГ) появился на горизонте только в прошлом году. А другие ИГ, от других проблемных домов, в том числе дольщики дома на ул. Четаева д.4 бл.2, с 2015 года ходят по инстанциям, пишут и "стучатся повсюду".
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    Анонимно 14 февр
    И я об этом же, что сидели 15 лет...
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    Анонимно 14 февр
    А что с 2003 года сидите? Раньше панику надо было поднимать.
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    Анонимно 15 февр
    А где вы были все 15 лет ???
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    Анонимно 16 февр
    Можно только посочувствовать дольщиками дома на ДОСТОЕВСКОГО-57. Но ваш дом в таком ужасном состоянии, что проще его разобрать и заново построить. Походу, этот г...-Аитов строил его из самых дешевых материалов. Думается, это одна из главных причин, почему его не достраивают в первую очередь.
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  • Анонимно 14 февр
    Земли рядом с ЖК МЧС раздают для других комплексов. А что останется для ЖК МЧС? Земли за городом, которые вряд ли привлекут инвестров.....?
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    Анонимно 14 февр
    Да, ситуация бредовая. Не понимаю почему власти, фактически за счёт государственной собственности, достраивают дома. Люди покупали квартиры по цене квадраты ниже готовых домов, за что и несли свои риски
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    Анонимно 14 февр
    Сказано же, что 90% дольщиков это инвесторы, по 20 квартир строят, теперь и за государственный ( за наш с вами счет). Когда прекратиться это безобразие?
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    Анонимно 14 февр
    Наверное не простые люди по 20 квартир берут, это, кстати, объясняет почему некоторые дома достраивают, а некоторые так и стоят мёртво, там просто не оказалось нужных людей среди обманутых дольщиков, видимо. Да, и это всё за наш общий счёт происходит, фактически
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    Анонимно 14 февр
    Не несите бредятину, не завидуйте! Покупали за высокую цену. За копейки, как вы пишите, не продаст не один застройщик.
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    Анонимно 14 февр
    Я в прошлом году купил квартиру у другого застройщика на 2тр/квм дороже, чем 5 лет назад у фона. О каких фееричных скидках все говорят?
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    Анонимно 14 февр
    Покупка квартиры в недостроенном доме всегда обходится дешевле, иначе бы не покупали. Я именно об этом
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    Анонимно 14 февр
    Чем новый достроенный дом - да дешевле. Но в целом у Вас подход неправильный. Есть много мест, где Вы сначала даёте деньги, а потом получаете товар. Не забывайте так же, что этот продавец (фон) был рекомендован правительством рт
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    Анонимно 14 февр
    бред не пишите государство для того и существует помогать людям. давайте не будем помогать аварийщика, погорельцам , детдомовцам пусть сами покупаю себе жилье.
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    Анонимно 14 февр
    Собсвенники должны сами отвечать за своё имущество, страховать, чтобы после пожара получить компенсацию. В случае приватизации квартиры в стором доме, то это имущество будет Вашим, соответсвенно налогоплательщики в лице государства не должны оплачивать вам новую жилплощадь, хорошо если будет инвестор, чтоб построить новую недвижимость, тогда будет компенсация. Мы уже почти 30 лет живём в рыночной экономике, привыкайте. Сама практика достройки домов дольщиков за счёт государства прочна, Вы инвестировали, Вы рисковали, я вот при подобном выборе выбрал вторичку и не парюсь
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    Анонимно 14 февр
    вы хотите жить в России при развитом капитализме вы же первая волком завоете когда за все будете платить. если вы так печетесь о деньгах налогоплательщиках где ваша критика в адрес чиновников которые икру на икру мажут.
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    Анонимно 15 февр
    Здесь статья не про жирующих чиновников пока. Я выжил при диком капитализме, выживу и при развитом
    Ответить
    Анонимно 15 февр
    Это земля общая, своя только 2х2.
    Ответить
  • Анонимно 14 февр
    И что? Зимой даже асфальт кладут.
    Ответить
  • Анонимно 14 февр
    Вот это да! Дольщикам ЖК МЧС долго объясняли, почему невозможно сейчас использовать этот участок для достройки нашего ЖК - не хватает подписи Пучкова, не хватает правовой базы, не успевают сделать перепланировку участка. А для Свея, оказывается, ничего этого не надо! Раз - и откусили кусочек земли. Это плевок в лицо всем дольщикам ЖК МЧС, которые столько сил положили, борясь за этот участок!
    Ответить
    Анонимно 14 февр
    Я дольщик МЧС страдаю как все, но рад что другим тоже достается например Свею хоть что то. Надеюсь все получим в свое время.
    Ответить
    Анонимно 14 февр
    Ты не дольщик МЧС
    Ответить
    Анонимно 15 февр
    Надо быть добрее, а то дольщики МЧС только злорадствовать могут, а не радоваться за других.
    Ответить
  • Анонимно 14 февр
    Рад за дольщиков "Свея", любое движение в пользу обманутых дольщиков г. Казани. Дольщик 2 дома ЖК МЧС.
    Ответить
  • Анонимно 14 февр
    Землю МЧСники выбивали столько сил потратили. Теперь их раздают всем кроме Жк МЧС. Очень жирная земля. Требуем достроить Жк МЧС 2дом. Тоже высокая степень готовности
    Ответить
  • Анонимно 14 февр
    Напрягает эта ситуация. Мы выкуп начали....обещали дыру заткнуть землёй. Сегодня на совещании АР лепетал про фонд и т.д,а после "бац" 0.7 га Свею. Дольщик 2 дома ЖК МЧС
    Ответить
  • Анонимно 14 февр
    Очень рад за дольщиков свея.
    Но непонятно, почему дольщикам ЖК МЧС постоянно говорят что решения по земле нет и в то же время в тайне выделяют ликвидную землю компании ак Таш. Уже второй раз кстати. Уже выделили в общем 1,6 га.
    Не пахнут ли такие кулуарные решения очередным схематозом.
    Ак Ташу дают очень ликвидные участки за вообще то небольшие объемы работ.
    А самим обманутым дольщикам ЖК МЧС, на решение проблем которых и должна быть направлена эта земля, будут ждать сомнительного качества землю в Кировском районе?
    Как то очень непонятно все.

    Обманутый дольщик ЖК МЧС.

    Ответить
  • Анонимно 14 февр
    А с чего вы жк Мчс решили, что это ваша земля Свею ушла? ? Это федеральная или муниципальная земля ,и ей власти распоряжаются независимо от ваших хотелок!
    Ответить
    Анонимно 14 февр
    не надо в таком стиле полемизировать.....культурнее пожалуйста выражайтесь
    Ответить
  • Анонимно 14 февр
    Так почему МЧС-никам не дают, раз Свею можно? Вот что непонятно!
    Ответить
    Анонимно 14 февр
    Вроде я впервые вижу что Свеевский дом хотят достраивать, и то с 90% готовностью. А многие дома МЧС на сваях сидят!!! вы о чем господа???
    Не надо быть такими скупердяями. Выше уже сказали: вообще то земельные участки федеральные.
    Ответить
    Анонимно 16 февр
    Что вам не дают??????? Весь 17 год в прессе только и слышала МЧС да МЧС и все мало. Один дом Свея появился, замете не один дом Свея не строился вообще, и все отняли у них землю, слов нет....
    Ответить
  • Анонимно 14 февр
    Мы, ЖК МЧС стояли в снег мороз и дождь с плакатами в Москве, о просьбе выделить землю для достройки нашего дома. Землю дали, но!!!!!! строят всех, только не нас.
    Ответить
    Анонимно 14 февр
    Хватит строить только МЧС. Все им вот весь 2017 год все про них.
    Ответить
  • Анонимно 14 февр
    Землю ЖК МЧС
    Ответить
    Анонимно 14 февр
    А почему достается все МЧС?
    Ответить
  • Анонимно 14 февр
    Поздравляю дольщиков дома 4 фирмы «Свей». Глядишь, и до нашего 6 дома руки дойдут.
    Ответить
  • Анонимно 14 февр
    Хорошо что проблемы мало-помалу решают.
    Ответить
  • Анонимно 14 февр
    То-то и оно, что "помалу", даже 1-й дом ЖК МЧС еще не полностью сдан. А заявили о его сдаче уже под прошлый Новый год 2016/2017.
    Ответить
  • Анонимно 14 февр
    Вам из 1-го дома жк мчс плакать поздно. Победа близка. Мы рады за Вас. Вопрос остается: когда возьмутся за 3-4 дома жк мчс?
    Ответить
  • Анонимно 14 февр
    Отлично. Дольщики ЖК МЧС столько лет обивают все пороги, что бы им выделили землю на достройку иди нашли бы исчезнувшие миллиарды со строек... А землю берут и передают под нужды совсем другого жк другого застройщика. Где логика?
    Ответить
  • Анонимно 14 февр
    Меня смущает схема очередности достройки домов по степени готовности. Считая по срокам внесения денег и по времени ожидания, видно, что это несправедливо. У людей, оплативших практически одновременно, получается разниуа в разы. Получается, что дома 3 и 4 ЖК МЧС ждать остается неопределенный срок.
    Ответить
  • Анонимно 14 февр
    Рада за 4 дом ) хоть какое то движению пришло и свею ..спасибо всем кто вложил свои усилья для начало ..думаю 2018 год будет строиться свеевские дома, прошлый год больше уделялось фону..
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  • Анонимно 14 февр
    Ура! Поздравляю товарищей по несчастью! Завидую белой завистью и надеюсь, что и на нас (четаева 3) обратят внимание. Ак ташу салют.
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    Анонимно 14 февр
    Третьему дому Свею, желаю скорейшей стройки.
    Ответить
    Анонимно 14 февр
    Вам наша земля встанет поперек горла
    Ответить
    Анонимно 14 февр
    что значит"наша земля"? вы больны что ли? это не ВАША земля. а федеральная.
    Ответить
    Анонимно 15 февр
    А свея земля на Серова вам не встанет поперек горла ??????
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    Анонимно 15 февр
    Противно читать не которые коментарии! Поперек горла дольщикам встанет.. подавитесь.. дольщики то причем ????? И куда делась земля история умалчивает а вы дольщиков 4 дома проклинаете не туда свои силы направляете господа .
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  • Анонимно 14 февр
    вот пишут про скорое завершение 1 дома. но все забывают, что у нас не достроены парковки, это огромное пространство под домом. дело даже не в том, что срочно нужны эти парковки, но ведь не правильно, что под домом будет существовать такое полузаброшенное пространство. интересно, как-нибудь собираются решать этот вопрос?
    Ответить
  • Анонимно 14 февр
    Только вот непонятно: почему - то у дома 6 всё плохо, и экспертиза плохая, и земля плохая, а у других домов, расположенных на этой же земле всё нормально с экспертизой, уже и достроить решили. Почему такое отношение? Все являются обманутыми дольщиками, всем нужна квартира.
    Ответить
  • Анонимно 14 февр
    Парковки скоро будут очень нужны в 1 доме,как только в дом все заселятся там же такой будет бардак не проездный,там такая узкая выездная дорога,а повороты жесть!!!там надо еще дорогу срочно делать на проспект одну.
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  • Анонимно 14 февр
    Очень рада за 4ый Дом. Сама я дольщица 3го строения. Надеюсь, и до нас, и до мчс очередь доберется) всем добра
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  • Анонимно 14 февр
    1. К вопросу об участке у ЖК МЧС... данный участок образовался исключительно благодаря усилиям дольщиков МЧС, потративших больше года жизни на пикеты, митинги и письма во всевозможные инстанции, дабы выбить этот участок под нужды комплекса. Иначе говоря, с моральной точки зрения земля должна идти на достройку прежде всего комплекса МЧС, а уже потом на остальные комплексы.
    2. К вопросу о статусе участка... отнюдь не важно, является ли участок федеральным или муниципиальным, важны люди, попавшие в тяжелую ситуацию, а не пустующие земли или земли, находящиеся в минимальном хозяйственном обороте, ибо государство несет полную ответственность за то, что возникла подобная ситуация. Иначе говоря, ЖК МЧС - самый крупный по Республике Татарстан проблемный комплекс, требующий большего к себе внимания, ибо это логично и по количеству пострадавших, и по тому значению, которое дольщики МЧС придали проблеме обманутых дольщиков в отдельно взятом регионе.
    3. К вопросу о радости за дольщиков прочих проблемных комплексов... разделяю мнение тех, кто радуется за остальных, но не надо забывать и о том, что ЖК МЧС - самый крупный проблемный комплекс, и потому при той политике властей, контур которой виден не вооруженным глазом, участка у ЖК МЧС просто может не хватить на нужды двух "свайных" домов - 3 и 4 домов МЧС. Иначе говоря, сегодня достроят один, завтра другой комплекс, а те, что в 3 и 4 домах МЧС, попадут на доплаты, размер которых будет немыслимо выше всех известных доплат, н - р., в районе 25 000 рэ за метр.
    4. К вопросу о логике властей в деле распределения земли... события показывают, что земля распределяется в пользу того или иного проблемного дома / комплекса только в том случае, если имеется согласие большинства дольщиков данного дома / комплекса на доплаты, за которым следует заход строительной компании. На примере Ак Таша можно сделать вывод, что все разговоры о препонах на пути распределения земли в пользу дольщиков не иначе, как чистой воды болтология. У власти есть четкий сценарий - окучить население. Иного сценария я не вижу. Про иначе говоря не буду говорить, поскольку дальше следует мат и коммент просто не пропустит модератор, а так, в общем все, всем счастья и благ в нашем не легком деле.
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    Анонимно 15 февр
    А что никто не возмущался когда участок Свея на Серова отдали жк мчс ??? Что то все про это как то забыли быстро и даже не вспоминают
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    Анонимно 15 февр
    Вы ничего не путаете? Участок на Серова пошел в пользу достройки Солнечного, в котором проживают правоохранители, те, что охраняют покой и нажитое "тяжким непосильным трудом" слуг народа
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    Анонимно 15 февр
    Интересно, а по сколько доплачивают дольщики "Свея"? Другие проблемные дома Казанских комплексом достраивались только с доплатами или выкупом имущества.
    Ответить
    Анонимно 15 февр
    Это надо у них спрашивать, а так везде если не ошибаюсь, достройка с доплатами, кроме правоохранителей солнечного
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  • Анонимно 15 февр
    Да уж , опрокинули ЖК МЧС с землёй !!!!
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  • Анонимно 15 февр
    Что за избирательность? Ак Таш, судя по всему, выбрал наименее проблемный дом и еще отжал под себя землю возле ЖК МЧС, хотя её, если уж по справедливости, должен был получить РФП, затем продать тому же Ак Ташу и затем поделить поровну между всеми пострадавшими. Значит теперь придется сообщать в Москву о самоуправстве местных властей даже в вопросе с обманутыми дольщиками..
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  • Анонимно 15 февр
    Эту землю просили выделить для достройки ЖК МЧС, дольщикам Фона... причем здесь Свеевцы? Беспредел полный..есть земли в Аракчино...
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  • Анонимно 15 февр
    АКТАШ ждем ВАС в нашем доме по Чистопольской стр 6. !Золотая середина!!!
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  • Анонимно 15 февр
    Конечно надо сообщить о самоуправстве властей на уровень Российской Федерации и напомнить о необходимости в конце концов начать и до строить 3 и 4 дома жилищного комплекса МЧС!!! Они как интересно за эти земли перед Министерством чрезвычайных ситуаций расплачиваться собираются, если 3 и 4 дома так у них и будут на уровне свай!!!
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  • Анонимно 15 февр
    Ак Таш ждем Вас на достройке 3 дома жк Золотая середина .Удачи Вам!!!надеемся будет 9 этажный дом иначе 4 дом будет всегда в тени.
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  • Анонимно 15 февр
    Если не достроят 6 дом Жк золотая середина останемся на улице с детьми продали дом весь в кредитах я не на такое будущее расчитывал все тянут уже третий год прошёл как суд переносят !судебные разбирательства
    Ответить
  • Анонимно 16 февр
    Каковы доплаты у свеевцев?
    Ответить
  • Анонимно 16 февр
    На собрания надо ходить, там все говорят.
    Ответить
    Анонимно 16 февр
    Спасибо добрый человек
    Ответить
  • Анонимно 16 февр
    да, расскажите про доплаты, пожалуйста!
    Ответить
    Анонимно 17 февр
    Что-то в СМИ для домов Свея информации нет. Может решили достроить без доплат, тогда надо разбираться кто входит в число дольщиков и инвесторов этого дома.
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    Анонимно 21 февр
    4-й дом в 71 квартале взялись строить без доплат - так говорят активисты дома.
    Ответить
  • Анонимно 22 февр
    Не прилично считать деньги в чужом кармане, любопытный!!!
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  • Анонимно 27 февр
    Ак Таш, достройте пожалуйста ЖК Взлетная полоса
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