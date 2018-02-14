«Ак Ташу» дали спасти стройку «Свея» на Четаева, а в домах ФОНа ждут финансирования и считают рабочих

Компании Газинура Ахметова передают еще один участок федеральной земли на Губкина

Фото: Василя Ширшова

Сегодня в ЖК «МЧС» прошел традиционный объезд после долгого перерыва. Дольщики только дивились, как быстро растет стройка «Ак Таша» по соседству, в самом же комплексе подрядчик обещает завершить основные работы к концу февраля. Во втором доме строителей торопят установить башенный кран, в первом — не досчитались рабочих, в третьем и четвертом — без особых подвижек. Зато у дольщиков «Свея» на Четаева, к которым приехали сразу после «ФОНа», нынче большая радость — на стройку четвертого дома в 71-м квартале заступил «Ак Таш». На каких условиях — подробнее в материале «Реального времени».

Спаситель стройки «Свея»

Как долгожданных гостей встречали сегодня в четвертом доме 71-го квартала замглавы исполкома, строителей из «Ак Таша» и конкурсного управляющего «Свея». «Как мы вас рады видеть на нашей стройке!» — не скрывали своих чувств дольщики. Шутка ли — четыре года, как их почти готовый дом стоит «без движения».

— Дом начали строить в 2012 году, должны были сдать по первым срокам в декабре 2013-го. Потом каждый раз откладывали на полгода. В итоге осенью 2015-го, когда Аитова посадили, стройка встала, — рассказывает активистка Ольга Шарипова.

Из-за долгого простоя в доме нужно переделывать отопление и другие сети, поправить кровлю. Остается установить лифты, отремонтировать подъезды, а в целом готовность дома оценивают в 90%.

— Республиканским штабом принято решение о том, чтобы начать здесь стройку. Заходит «Ак Таш», — коротко прокомментировал нашему изданию разморозку проблемного объекта первый заместитель руководителя исполкома Азат Нигматзянов.

«Республиканским штабом принято решение о том, чтобы начать здесь стройку. Заходит «Ак Таш», — коротко прокомментировал разморозку проблемного объекта Азат Нигматзянов



На вопрос о том, на каких условиях подрядчик согласился спасать «свеевцев», чиновник не стал отвечать. Однако источники «Реального времени» сообщают, что «Ак Ташу» достался еще один участок федеральной земли площадью 0,7 га по улице Губкина рядом с ЖК «МЧС».

Во время объезда обсудили временное электроснабжение для строителей, подготовку графика производства работ и проектной документации, которая уже прошла экспертизу. Но сам «свеевский» дом оказался с «сюрпризом». Выяснилось, что Рашид Аитов не ограничился продажей офисов только там, где они запланированы по проекту, — на первом этаже.

— Вчера еще приходили дольщики. Оказывается, у кого-то даже в цоколе есть собственность — там, где технический этаж, — сообщила директор проектной организации «Альфа-Стройпроект» Ольга Россихина.

— А на крыше «скворечники» еще не появились? Может, и там собственники есть?! Как-то мы дом на Тельмана сдали, а потом ко мне приходят и говорят: «Вы в курсе, что там на чердаке начали клетушки из гипсокартона делать?» Я поразился, поднялся, не поленился — действительно, начали клепать клетушки. Там, говорят, квартиры будут! — рассказал Азат Нигматзянов, а арбитражника Урлукова попросил пригласить на следующую встречу владельцев офисов.

Участникам объезда в этот раз не удалось попасть в дом, сегодня утром «Ак Таш» только расчищал снег вокруг него. «Ну мы же договорились: забор должен быть, и мы заходим в штаб», — не слишком пожурил заместителя гендиректора стройфирмы замглавы исполкома. Дмитрий Клыков обещал исправиться в течение недели, а собираться решили по средам.

Участникам объезда в этот раз не удалось попасть в дом, сегодня утром «Ак Таш» только расчищал снег вокруг него



ФОН в ожидании источников финансирования

Незадолго до «Свея» объезд прошел и на «фоновском» объекте — ЖК «МЧС». После долгого перерыва дольщиков удивили быстрые темпы стройки «Ак Таша» на соседнем участке. Вокруг пятого дома в комплексе у того же подрядчика постепенно растет комплекс нежилых помещений. Здесь откроются два магазина — продовольственный и промтоварный. Договариваются, что на площадку в 700 «квадратов» зайдет супермаркет «Верный».

В доме впервые провели техническое совещание в одной из квартир. Обсудили вопрос изменения организации дорожного движения с учетом захода ретейлера. Тепловод в доме уже работает, но пустить тепло через ИТП пока не могут. ВРУ смонтировано, исполнительная документация готова на 40%. 28 февраля «Ак Таш» обещал заявиться на итоговую проверку, а завершить все основные работы в доме планирует к 8 марта. Тогда же планируют выделить час в неделю для осмотра дома дольщиками.

Во втором доме обсудили подготовку проекта устройства наружных сетей электроснабжения — проект готов. «Атлант» отчитался, что сегодня завершает монтаж теплотрассы.

— Теплотрассу практически на этой неделе заканчиваем, предъявим «Казэнерго». Изготавливаем мосты под систему отопления, сантехники работают. Подвал в черновом закончен. Электрики в первом подъезде заканчивают МОПы, — сообщил директор подрядной организации Фанис Зинатуллин.

Представитель исполкома поинтересовался, когда на стройке появится башенный кран. По словам подрядчика, нужно оценить стоимость его работ. Но Азат Нигматзянов поручил не затягивать вопрос:

— Ключ к блоку А лежит через башенный кран блока Б. Если мы его не поднимем, мы можем все сделать в блоке А и все равно его не сдадим.

В доме впервые провели техническое совещание в одной из квартир



Строители собрали опалубку на стилобат, но пока не армируют: «Нужно около 7 млн рублей». Им посоветовали дождаться окончания морозов. Через неделю на объекте обещают приступить к гидроизоляции узлов.

Дольщики попросили ознакомить их с источниками финансирования по «ФОНу». По словам Нигматзянова, они различные: это непроданные квартиры, источники с других объектов, дебиторская задолженность — более 20 млн рублей. По ней исполком даже обратился с письмом в правоохранительные органы. Был вопрос и по фонду дольщиков, запуск которого обещают в конце марта. Но людям напомнили, что фонду предстоит большая подготовительная работа с землей, чтобы предложить ее инвестору на наиболее выгодных для дольщиков условиях.

Первый дом: «Почему нет людей?!»

В первом доме несданным остается последний жилой блок — высотная «свечка» Г. Здесь в штабе «СК Строй» доложила о новом сдвиге сроков, так как фирма получила основное финансирование лишь 30 января. Тем не менее подать заявку на итоговую проверку планируют 26 февраля. У подрядчика два вопроса: по пожарной автоматике и перебои с электричеством. Оба обещали в скором времени решить.

— Как так, при таком морозе у вас два дня электричества нет?! — призвал к ответу Нигматзянов, но виновных так и не выявили.

Стали считать рабочих на объекте. Оказалось, что в секции трудятся всего 48 человек вместо заявленных 110 по графику. «Вы из графика выбились. Почему нет людей?» Оказалось, что сегодня строители заступают работать в две смены. А до этого дня такому количеству людей не хватало материалов для работы. Исполнительная документация в блоке готова на 30%. Остается решить и вопрос с ИТП, пока, несмотря на запущенное тепло, в секции очень холодно. Дольщики из блока Е просили подрядчика устранить последствия потопа, чтобы они смогли приступить к ремонту квартир.

По третьему и четвертому домам серьезных изменений нет. Проектировщика ждут на следующей неделе. «Пока ничего радостного сказать не могу», — сообщил технический директор Сергей Орлов. — Проектная документация готова на 60%». Дело тормозит и задержка по платежам за подготовку проекта. Вновь возник вопрос по очередности достройки домов. По словам Нигматзянова, по земле на Губкина нужно согласование с МЧС, в ближайшее время пройдет встреча на уровне правительства. Тем не менее первым делом будут завершать дома с минимальной стоимостью достройки.

