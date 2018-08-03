Из ЖК «МЧС» увозят оплаченный дольщиками кран

Фото: Василя Ширшова

Дольщики ЖК «МЧС» сообщили, что со стройки 2-го дома увозят оплаченный ими башенный кран. Напомним, граждане собрали 7 млн рублей для начала монолитных работ в блоке Б. Однако кран ни разу не был использован и простаивал на стройке без дела. Теперь же СК «Атлант» «разорвал договор с крановщиками, и те его демонтируют» — рассказали дольщики. По их словам, подрядчик также отказывается вернуть им полностью собранную сумму, намереваясь вычесть средства на монтаж и демонтаж оборудования, а это порядка 1,5 млн рублей.

— Я сейчас еду договариваться с руководителем организации, которой принадлежит кран. Надеюсь, решить вопрос, — сообщил «Реальному времени» представитель инициативной группы 2-го дома «МЧС» Леонид Фоминых.

Напомним, ранее «Реальное время» рассказывало подробнее о проблемах с финансированием и простоем на стройке этого дома.