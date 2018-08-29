Управляющий выявил признаки преднамеренного банкротства обувной фабрики «Спартак»

Конкурсный управляющий ОАО «Обувная фабрика «Спартак» выявил признаки преднамеренного банкротства предприятия.

Это следует из сообщения управляющего на сайте единого реестра сведений о банкротствах.

На основе проведенной проверки по состоянию на 14 августа 2018 года, были сделаны следующие выводы:

об отсутствии признаков фиктивного банкротства в действиях органов управления должника;

о наличии признаков преднамеренного банкротства в действиях органов управления должника.

Кроме того, анализ сделок ОАО «ОФ «Спартак» выявил сделки, заключенные на условиях, не соответствующих рыночным условиям, что послужило причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности фабрики и причинило реальный ущерб в денежной форме.

Напомним, что «ОФ «Спартак» входила в бизнес-империю бывшего главы «Татфондбанка» Роберта Мусина. Банкротство фабрики началось после отзыва лицензии ТФБ. Подробно о завершении деятельности предприятия со столетней историей под управлением мусинской УК «Шуз Концепт» — в материале «Реального времени»