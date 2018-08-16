Лилия Галимова: «Всегда приветствуем любую инициативу по сохранению и развитию языков»

Еженедельная позиция казанского Кремля по актуальным вопросам в пяти абзацах

Фото: Олег Тихонов

Лилия Галимова озвучила позицию казанского Кремля по наиболее злободневным проблемам — от убийства сироты в приемной семье Алексеевского района до борьбы со злостными неплательщиками алиментов и сохранения национальных языков. Подробности — в материале «Реального времени».

О «пошатнувшемся» положении муфтия Татарстана

Ряд татарстанских телеграм-каналов сообщил, что под муфтием РТ Камилем Самигуллиным зашаталось кресло из-за натянутых отношений с аппаратом президента РТ. Якобы по этой причине неофициальный представитель АП — глава аппарата ДУМ РТ Альберт Гарипов может покинуть свой пост. «Публикацию о положении Камиля хазрата Самигуллина видели, изучили. Два момента: Россия — светское государство согласно Конституции страны. Кроме того, религиозные объединения отдельны от государства, власть никакие кадровые решения в этом направлении не принимает. Действующий муфтий избран большинством голосов, абсолютно легитимно работает. Сегодня находится в Саудовской Аравии, возглавляет большую группу паломников от Татарстана, это ответственная миссия. Накануне туда прибыла последняя группа паломников, всего там находятся около 1800 человек из республики. Что касается информации относительно руководителя аппарата ДУМ РТ, непонятна интерпретация. Гарипов, который работал в аппарате президента РТ, курировал вопросы взаимодействия с религиозными объединениями, у него большой опыт в этом направлении, он был рекомендован в ДУМ РТ, и его опыт был использован потом. Он человек светский, принял решение дальше служить государству. Сейчас, насколько знаю, замруководителя исполкома одного из районов республики. Это рабочие моменты, никаких подтекстов искать не стоит», — ответила на вопрос «Реального времени» Лилия Галимова.

«Голос казанского Кремля» поделилась большими планами по развитию Международного аэропорта «Казань». Фото Максима Платонова



Новые направления авиаперевозок

«Голос казанского Кремля» поделилась большими планами по развитию Международного аэропорта «Казань»: «Для Татарстана это стратегический объект, международный аэропорт — наше лицо. В последние годы идет процесс развития. Сейчас поток — 2—3 млн пассажиров в год, в течение пяти-шести лет прогнозируют увеличение до 10 млн. Конечно, будут нужны определенные расширения. Приступили к проекту возможного расширения терминала и сервисной зоны, пока обсуждается, рассчитывают на инвестиции. То, что озвучивалось в СМИ, 8 млрд рублей, — это прогнозная цифра. При этом планируется развивать региональные направления. Уже осенью из Казани можно будет вылететь в Красноярск и Астрахань. Лоукостер «Победа» осенью планирует запустить порядка шести направлений по России из Казани. Прямые рейсы из Международного аэропорта «Казань» в Париж, Тегеран и Мюнхен планируют запустить в 2019 году».

Нацязыки

Накануне Владимир Путин, выступая на молодежном форуме «Машук» в Пятигорске, заявил, что нужно возрождать программу сохранения национальных языков, работавшую в советское время. «На предложение Путина реагируем очень позитивно, всегда приветствуем любую инициативу по сохранению и развитию языков. Будем смотреть, как практика будет реализовываться на федеральном уровне, и принимать решение», — прокомментировала слова президента Галимова.

Гибель ребенка в приемной семье

Не осталась без внимания и ситуация с убийством сироты в приемной семье Алексеевского района: «Ситуация на контроле властей, президенту в рабочем режиме докладывают всю оперативную информацию. По следам трагедии, которая произошла, насколько знаю, будет совершен обход многодетных семей в районе. Данная трагедия — важный сигнал. К тому же на федеральном уровне заговорили об ужесточении требований при усыновлении. Любое реагирование, которое от нас потребуется, будет», — пообещала представитель Кремля.

Не осталась без внимания и ситуация с убийством сироты в приемной семье Алексеевского района. Фото Максима Платонова

Неплательщики алиментов

Вновь вернулись к проблеме злостных неплательщиков алиментов: «На этой неделе состоялось первое заседание правительственной комиссии по взысканию алиментов с неплательщиков. На 1 августа задолженность составляет 3 млрд 141 млн 607 рублей, около 22 тысяч исполнительных производств. Есть факты, когда родитель задолжал ребенку 1,5 млн рублей. Это говорит о том, что систематически не оплачивал алименты, в отношении него до сих пор не приняты никакие меры, что порождает в сознании должников ощущение полной безнаказанности, они годами не выполняют обязательства. Рассматривается вопрос о сокращении сроков возбуждения уголовных дел, сегодня на это требуется около двух месяцев. Санкция может оказаться действенной для тех, кому не нужна графа, связанная с уголовным преследованием. На 22 производства приходится одно административное дело. Несмотря на рост задолженности, снижается количество возбужденных уголовных дел. На 48 производств — одно уголовное дело. В разрезе районов — есть злостные должники в Алькеевском районе, таких там 55,6%, недалеко ушли в Зеленодольском районе — 55,5%. Представителям районов поручено принять меры на местах. Тема взята на еженедельный контроль», — заключила Галимова.