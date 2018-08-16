Новости бизнеса

13:46 МСК
Новости раздела
Бизнес

Прямые рейсы из Казани в Париж, Тегеран и Мюнхен могут появиться в 2019 году — Лилия Галимова

12:50, 16.08.2018 1
Прямые рейсы из Казани в Париж, Тегеран и Мюнхен могут появиться в 2019 году — Лилия Галимова
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Прямые рейсы из Международного аэропорта «Казань» в Париж, Тегеран и Мюнхен планируют запустить в 2019 году. Об этом на брифинге в кабмине рассказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

При этом уже осенью из Казани можно будет вылететь в Красноярск и Астрахань. Отмечается, что лоукостер «Победа» осенью планирует запустить порядка шести направлений по России из Казани.

Ранее сообщалось, что казанский аэропорт планирует открыть прямые рейсы в Париж, Тель-Авив, Милан, Лондон, Мюнхен, Берлин и еще восемь городов.

БизнесТранспорт Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:38
    Это, конечно, хорошо, а цена опять будет вдалеке дороже, чем Турецкие авиалинии или Финэйр с пересадкой? Как Болонья? -Один билет по цене двух!!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок