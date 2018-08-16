Прямые рейсы из Казани в Париж, Тегеран и Мюнхен могут появиться в 2019 году — Лилия Галимова

Прямые рейсы из Международного аэропорта «Казань» в Париж, Тегеран и Мюнхен планируют запустить в 2019 году. Об этом на брифинге в кабмине рассказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

При этом уже осенью из Казани можно будет вылететь в Красноярск и Астрахань. Отмечается, что лоукостер «Победа» осенью планирует запустить порядка шести направлений по России из Казани.

Ранее сообщалось, что казанский аэропорт планирует открыть прямые рейсы в Париж, Тель-Авив, Милан, Лондон, Мюнхен, Берлин и еще восемь городов.