Бречалов зачистит Удмуртию от слабых молочников и вернет «совхозы»?

Поддержка предприятий будет осуществляться исходя из эффективности, при этом 34 хозяйства республики должны уйти с рынка

В Удмуртии намерены избавиться от «слабых» сельскохозяйственных предприятий и укрепить сильные, при этом к 2030 году планируется довести общий объем производства молока до 1 миллиона тонн в год. В правительстве республики представили концепцию развития молочной отрасли. Между тем участники рынка считают предлагаемые меры плохо продуманными и опасными для отрасли в условиях нынешнего кризиса, связанного с низкими закупочными ценами на молоко. Подробности — в материале «Реального времени».

«Говорят, что надо всем помогать, потому что это село, это деревня»

Работа над концепцией развития молочной отрасли в Удмуртии началась около полугода назад. К ней привлекли специалистов из Национального союза производителей молока, предложения собирали на нескольких совещаниях и с представителей предприятий отрасли. Причем обратить внимание властей на серьезные проблемы, с которыми столкнулись производители молока в республике, они пытались с конца прошлого года, когда началось значительное падение закупочных цен на молоко. Если в начале 2017 года она составляла около 26 рублей за кг, то к началу 2018-го опустилась до 19 рублей. Сейчас, по словам производителей, они продают молоко переработчикам в среднем за 19—19,50 рубля.

Падение закупочных цен сопровождалось ростом цен на ГСМ и энергоресурсы. При этом ранее, в более «тучные» годы, фермеры успели получить кредиты на закупку техники и модернизацию производства, начали строительство новых ферм. В итоге к весне они подошли с возросшими затратами и упавшей выручкой.

Основной причиной падения закупочных цен на молоко называли рост поставок в Россию дешевого сухого молока из Белоруссии, которым переработчики заменяли цельное молоко.

Александр Бречалов: «Да, поддержка села — безусловно, один из приоритетов нашей работы, и мы, конечно, этим вопросом будем заниматься. Только давайте определимся: как поддерживать село?»



При этом для Удмуртии, занимающей третье место в России по объемам производства молока, этот кризис стал наиболее чувствительным.

На этой неделе в резиденции главы Удмуртии представителям отрасли представили концепцию развития молочного производства и дорожную карту.

— Тему развития молочной отрасли мы с вами в разном составе обсуждали уже не раз, — сказал глава Удмуртии Александр Бречалов, открывая совещание. — Есть разные подходы, разные мнения. Основное пожелание аграриев: давайте нам повыше закупочную цену, побольше субсидий на литр молока и не трогайте нас, пожалуйста… А вопрос эффективности в стороне. Говорят, что надо всем помогать, потому что это село, это деревня. Но сразу скажу, что так не получится. Кто-то надаивает 7—8 тысяч килограммов от коровы за год, даже 9 тысяч, у других — значительно меньше. Да, поддержка села — безусловно, один из приоритетов нашей работы, и мы, конечно, этим вопросом будем заниматься. Только давайте определимся: как поддерживать село? Помогать всем одинаково, в том числе тем, кто надаивает 2,5—3 тысячи килограммов молока, где вложенный в хозяйство рубль не то что пропадает, но и приносит убытки? Нужно выходить на программу поддержки с увязкой эффективности производства. Это уже очевидно.

Про эффективность

Собственно, основная суть концепции сводится к повышению эффективности, начиная с улучшения качества дойного стада, развития переработки, в том числе создания малых предприятий, привлечения переработчиков из других регионов, расширения рынков сбыта продукции, заканчивая стимулированием роста потребления молочной продукции населением.

При этом, как отметила министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова, по расчетам ведомства, на точку безубыточности могут выходить предприятия с продуктивностью не менее 5,5 тыс. кг в год на одну корову. Правда, расчеты проведены с учетом цены реализации сырого молока на уровне 20,50 руб./кг. Сейчас в зоне риска, как отметила министр, находится 101 хозяйство с суммарным поголовьем 29 тыс. коров, дающих 160 тыс. т молока.

Как отметила Ольга Абрамова, по расчетам ведомства, на точку безубыточности могут выходить предприятия с продуктивностью не менее 5,5 тыс. кг в год на одну корову



«Слабыми» определены предприятия, где на одну корову производится менее 5,5 тысячи кг молока в год, имеется отрицательная динамика финансовых показателей в течение года, возникают проблемы с уплатой налогов и выплатой зарплаты, а также нет возможностей для обновления материальной базы.

Подобные предприятия предлагается объединять с более сильными либо создавать кооперацию из нескольких агрофирм, возможно также разделение их по специализации. При этом для 34 хозяйств уготована судьба ухода с рынка.

Именно эти предложения вызывают больше всего критики у представителей отрасли.

— По сути это означает ликвидацию небольших хозяйств, а вместе с ними и малых деревень, — отмечает генеральный директор ООО «Зуринский Агрокомплекс» из Игринского района Елена Чиркова. — Даже если предприятие работает не так эффективно, оно все равно обеспечивает население работой. Мне кажется, такие меры чересчур радикальные. Кроме того, как можно определить эффективность, не понятно. Особенно сейчас. Со сложностями из-за падения закупочных цен на молоко и ростом затрат на ГСМ сейчас сталкиваются и предприятия, которые считаются сильными. Они тоже вложились в строительство ферм, взяли кредиты, а сейчас не знают, чем платить. Сегодня они сильные, а завтра — неизвестно.

К определению слабых предприятий нужно подходить очень взвешенно, считает она. Если руководитель предприятия действительно не хочет развивать производство, внедрять предлагаемые технологии, то оказывать поддержку таким не стоит. Однако оставлять господдержку исключительно только для эффективных с точки зрения Минсельхоза аграриев — неправильно.

По мнению Елены Чирковой, при объединении сильного и слабого предприятий нельзя тут же ждать роста производства, который прописан в дорожной карте



Кроме того, по мнению Елены Чирковой, при объединении сильного и слабого предприятий нельзя тут же ждать роста производства, который прописан в дорожной карте. В любом случае будет определенное падение, так как ресурсы пойдут на выправление ситуации на проблемном предприятии.

Более того, сами предприятия не готовы пойти на кооперацию, ведь нередко сейчас это ООО с конкретным собственником.

Здесь, по мнению председателя СХПК «Колос» из Вавожского района, депутата Госсовета Удмуртии Владимира Красильникова, определенную роль для объединения хозяйств могли бы сыграть главы местных администраций, однако способных побудить к серьезным размышлениям чиновников, к которым бы прислушались руководители предприятий, в районах крайне мало. В северных районах и вовсе нет крупных предприятий, с которыми можно было бы объединиться.

— Я считаю, что эта концепция должна быть частью полноценной программы развития сельского хозяйства республики, ведь проблему кормовой базы она не решает. Здесь нужен комплексный подход. Прописано доведение средней зарплаты работников сельского хозяйства до 32 тысяч рублей к 2030 году, но проблему кадров надо сейчас решать. Сейчас надо такую зарплату платить. На 16—18 тыс. рублей в месяц кто пойдет работать? — говорит Владимир Красильников.

При этом Елена Чиркова называет весьма полезным положение концепции об организации образовательных проектов на производственных площадках базовых хозяйств. В 2019 году планируется создать межрегиональный образовательный центр в молочном животноводстве и реализовать проект Wikicow (образовательно-информационная площадка для всех, кто занят в отрасли, с возможностью вывода ее на федеральный уровень).

Своеобразное реформирование молочной отрасли Удмуртии правительство обещает сопровождать господдержкой



Довести до миллиона тонн

Своеобразное реформирование молочной отрасли Удмуртии правительство обещает сопровождать господдержкой. В течение 12 лет ее общий объем составит более 23 млрд рублей в соотношении федерального и регионального финансирования по принципу 50 на 50. Эти средства планируется сконцентрировать на создании общедоступной инфраструктуры и стимулировании аграриев к внедрению интенсивных технологий. Основной упор будет сделан на передовые хозяйства с поголовьем более 800 голов дойного стада и продуктивностью каждой коровы 7—12 тысяч килограммов в год.

Предполагается, что к 2030 году при реализации всех мер Удмуртия выйдет на производство 1 млн тонн молока в год и продуктивность в 9,1 тыс. кг на одну корову. По итогам 2016 года эти показатели в Удмуртии соответственно равнялись 735 тыс. тонн и 5,6 тыс. кг.

При этом участники рынка сомневаются, что такой объем молока будет востребован на рынке.

— И сейчас возникают проблемы с реализацией молока на переработку, а если мы увеличим производство до 1 млн тонн в год, куда мы его будем реализовывать? Ведь у соседних регионов — Башкирии и Кировской области, куда тоже идет молоко из Удмуртии, тоже есть планы по наращиванию производства, — говорит Елена Чиркова.

Владимир Красильников отмечает, что и удержать лидирующие позиции будет сложно, так как в ряде регионов оказывается куда большая поддержка агропромышленному комплексу. Сейчас же, по его словам, многие предприятия республики не живут, а пытаются выживать. Закупочные цены на молоко стабилизировались, но на прежний уровень до более комфортных 23 рублей они в ближайшие месяцы не вернутся.

Разработанная концепция будет еще дорабатываться, и производители надеются, что республиканские власти их услышат.