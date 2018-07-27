«Надоело валяться дома»: «Динамо» соскучилось по плей-офф

Казанские хоккеисты вышли из отпуска и провели открытую для СМИ тренировку

Отдохнув полтора месяца, хоккеисты–«русачи» из казанского «Динамо» вышли из отпуска, дождались приезда из родного Архангельска главного тренера Сергея Фирсова и с понедельника, 23 июля, приступили к занятиям на первом учебно-тренировочном сборе, который, по традиции, проходит на стадионе «Ракета» в Дербышках. Команда серьезно обновилась, а ситуация в ульяновской «Волге», о которой недавно было написано в «Реальном времени», предвещает еще несколько громких трансферов. В поисках свежих новостей и впечатлений на открытую для представителей масс-медиа тренировку «Динамо-Казани» отправился известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.

Главная персона в мире бенди и президент общества «Динамо» РТ обменялись наградами

До того, как 1 июня хоккеисты, тренерский штаб и персонал команды отправились в отпуск, стало известно, что «Динамо» в будущем сезоне станет как минимум не слабее. Клуб продлил соглашения почти со всеми лидерами, включая Сергея Обухова и Виктора Яшина, сохранил перспективных собственных воспитанников и подписал контракты с шестью новичками, о которых мы рассказывали еще в мае на страницах «Реального времени». Напомним их фамилии — защитники Денис Горячев из «Зоркого» и Максим Матвеев (уже выступавший в Казани) из «Старта», полузащитники Леонид Бедарев из «Зоркого», Михаил Тюко из «Старта», Егор Егорычев из «Байкала-Энергии» и Роман Козулин из «Водника». Летом пришло известие, что трудовой договор с одним из самых популярных хоккеистов России, вернувшимся в клуб, Максимом Пахомовым, расторгнут по обоюдному желанию. Зато уже после выхода команды из отпуска, стало известно еще об одном новичке «Динамо» — им стал 20-летний воспитанник кемеровского хоккея, чемпион мира среди юниоров-2017, 20-летний защитник «Кузбасса-2» Андрей Опарин.

На этом летнюю трансферную кампанию казанского клуба, как оказалось, нельзя было считать закрытой. Финансовый крах в соседней «Волге» из Ульяновска привел к тому, что хоккеисты стали разбегаться из клуба, как с тонущего корабля, и в списке потенциальных приобретений команды Фирсова оказались трое игроков, в разные годы тесно связанных с Казанью, — Алексей Веселов, Денис Артюшин и многократный чемпион мира Игорь Ларионов. Подтверждения этих переходов ждали журналисты, собравшиеся на открытой тренировке. Отметим, что, как и в прошлом году, большинство хоккеистов, в том числе все доморощенные, приступили к занятиям на неделю раньше официального выхода из отпуска, 17 июля. «Надоело валяться дома», — так прокомментировал столь похвальное рвение голкипер Александр Темников.

Свидетельством же того, что Казань и «Динамо» остаются важными форпостами ежегодно, увы, сокращающейся «территории русского хоккея» стало то, что президент международной (FIB) и российской (ФХМР) федераций хоккея с мячом Борис Скрынник 2 июня посетил Казань с официальным визитом, в ходе которого на встрече с руководителем Аппарата президента РТ, президентом ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгатом Сафаровым обсудил вопросы развития бенди в Татарстане, в частности, создания республиканской федерации по этому виду спорта. Интересно, что давно знакомые между собой Борис Иванович и Асгат Ахметович по итогам встречи в знак особого расположения обменялись наградами: президент FIB подарил президенту республиканского «Динамо» золотую медаль ЧМ-2018, завоеванную российской сборной в Хабаровске, а в ответ получил медаль, посвященную 95-летию прославленного спортивного общества «Динамо».

Крытая арена жизненно необходима Казани даже не столько для проведения очередного чемпионата мира, сколько для того, чтобы команда, представляющая третью столицу России в Суперлиге, избавилась от ледового дефицита



Чемпионат мира-2022 может пройти в Казани

Кстати, о чемпионате мира. По словам директора ХК «Динамо-Казань» Валерия Носова, первенство планеты 2022 года может пройти в Казани. Вроде бы, ничего удивительного в этих планах Международной федерации хоккея с мячом нет — спортивная столица России дважды (в 2005 и 2011 годах) принимала, и на самом высоком уровне, мировые форумы. Но предстоящий через 4 года чемпионат нашему городу дадут только при наличии крытой арены с большим катком. Так что, если Министерство спорта РФ подтвердит этот факт, добавил Валерий Юрьевич, это будет означать, что в Казани начнется возведение арены под крышей, а вот будет она построена на месте «Ракеты» или где-то еще, пока неизвестно.

Крытая арена жизненно необходима Казани даже не столько для проведения очередного чемпионата мира, сколько для того, чтобы команда, представляющая третью столицу России в Суперлиге, избавилась от ледового дефицита и смогла принимать своих соперников в домашних стенах и при родных болельщиках с начала первенства, а не с середины сезона, как это было в прошлом году. Команда сейчас в Казани подбирается сильная по составу, способная на решение серьезных задач, но «ледовый голод» может свести на нет и мастерство хоккеистов, и сыгранность коллектива, и подготовку тактических сюрпризов для конкурентов.

Между тем, как и ожидалось, подтвердилась информация о подписании клубом контрактов с тремя бывшими игроками ульяновской «Волги». Четырехкратный чемпион мира, чемпион России, обладатель Кубка мира, Кубка чемпионов и Кубка России 33-летний нападающий Игорь Ларионов, воспитанник ДЮСШ Ракета», обладатель Кубка мира, Кубка чемпионов, двух Кубков России, чемпион России хавбек Денис Артюшин (26 лет) и его коллега по амплуа и тоже наш воспитанник 24-летний Алексей Веселов снова стали игроками «Динамо» и вместе с партнерами вышли на открытую тренировку.

Футбол при аномальной жаре

Перед началом тренировки на разогретом до точки кипения травяном покрове «Ракеты» игроки и тренеры собрались в центральном круге и Сергей Фирсов поздравил (а хоккеисты присоединились) с 20-летием полузащитника молодежной команды Артема Бубнова.

В часовом занятии участвовали 28 человек, включая 10 новичков (Алексея Веселова таковым можно считать условно — он завершил прошлый сезон в «Динамо» и не успел провести за «Волгу» ни одного матча). Все работали в общей группе, только Александр Темников часть занятия разминался индивидуально, не форсируя нагрузку на ранее поврежденное колено.

Сергей Фирсов поздравил (а хоккеисты присоединились) с 20-летием полузащитника молодежной команды Артема Бубнова



Занятие в основном было посвящено прыжковой и беговой подготовке, причем мне, неделей раньше вернувшемуся с учебно-тренировочного сбора ХК «Барс», было интересно увидеть различие в прыжках, «гусином беге» и других упражнениях между хоккеистами с шайбой и с мячом. «Все объяснимо, — пояснил наставник «Динамо». — У нас главное – выносливость, распределение сил на большом льду на всю игру, а шайбисты тренируют взрывную силу — им необходимо по максимуму выложиться в 35—40 секунд смены и вернуться отдыхать на лавку».



После тренировки, прерывавшейся небольшими перерывами «на водопой» (на солнце было за 35 градусов), у игроков хватило энергии поиграть в футбол — турнир был проведен между четырьмя командами с полуфиналами и матчами за первое и третье место продолжительностью по 20 минут.

Что касается ближайших и перспективных планов подопечных Фирсова, то после сбора в Казани с 6 по 18 августа «Динамо-Казань» проведет второй учебно-тренировочный сбор в Зеленодольске, включающий и занятия на льду(в ДС «Ледовый»). С 19 по 27 сентября команда примет участие в играх первого этапа Кубка России, которые для «западных» команд состоятся в ульяновской «Волга-Спорт-Арене».

Сергей Фирсов: «Давно в «Динамо» не было по два хороших игрока на каждую позицию»

Во время паузы в тренировочном занятии главный тренер «Динамо-Казани» Сергей Фирсов ответил на вопросы корреспондента «Реального времени». «Наверное, это не самое хорошее, но где-то больше половины команды опять поменялось, девять новых хоккеистов. Я очень надеюсь, что сейчас они приходят на более длительный срок, а не просто чтобы поиграть один сезон и уйти куда-то. Им надо начинать работу здесь, в «Динамо», и своей работоспособностью доказывать, что они действительно хорошие мастера», — заявил наставник «Динамо».

— Что вы можете сказать о ситуации в других командах, в частности, в «Волге»?

— Мне трудно сказать о проблемах в «Волге». Я не знаю их финансовых условий, но тех денег, которые, как говорят, им сейчас выделяют (по информации «Реального времени», 75 млн рублей) должно хватить на сезон в Суперлиге. У них хорошая база, крытый стадион, с несколькими опытными хоккеистами могут повысить свое мастерство молодые игроки — в команде хорошая школа. Бывает такое — где-то деньги заканчиваются, где-то появляются. И мы в Казани это проходили.

Девять новых хоккеистов. Я очень надеюсь, что сейчас они приходят на более длительный срок, а не просто чтобы поиграть один сезон и уйти куда-то



— А проблемы в «Волге» не отразятся на вашей подготовке на большом льду «Волга-Спорт-Арены», на проведении там этапа Кубка России, в котором должно принять участие «Динамо»?



— За участие в Кубке все платят взносы, то, что лед будет — это сто процентов. Единственно, Кубок «Волга-Спорт-Арены» под вопросом, несколько раз уже меняли сроки его проведения. Но даже если он не состоится, мы в начале сентября на это время планируем провести там занятия на большом льду.

— Как поживают остальные фавориты Суперлиги?

— Честно говоря, думаю, что не все живут так плохо, как кажется. У всех клубов есть проблемы, но то, что все находят средства для подготовки и проводят сборы, некоторые даже в Швеции на базах тамошних клубов, говорит о многом.

— Какие у вашей команды планы подготовки?

— Стандартные. Две недели здесь, на «Ракете», проводим втягивающий сбор — одноразовые тренировки и дальше на две недели уезжаем в Зеленодольск на базовый сбор по физической подготовке. Потом возвращаемся. Будут тренировки на маленьком льду хоккейной коробки, чтобы ребята привыкали к конькам, к ледовой подготовке. И далее все по плану: Ульяновск — либо Кубок «ВСА», либо сбор, небольшое восстановление и участие в Кубке России.

— О задачах на сезон летом говорить сложно?

— Почему же? Думаю, что задачу поставят нам максимальную, первое — попадание в восьмерку, в плей-офф. Ну а дальше уже по ходу.

— У вас традиционно часть ребят приступает к занятиям раньше, чем все официально выйдут из отпуска. Вы так планируете заранее?

— Да нет, первоначальный план работы был дан игрокам начиная с июня, каждый выполнял его самостоятельно. Просто местные ребята здесь встречались и решили начать вместе пораньше готовиться к сезону. Приезжие, возможно, примыкают к другой команде, проводят свою программу.

Две недели здесь, на «Ракете», проводим втягивающий сбор — одноразовые тренировки и дальше на две недели уезжаем в Зеленодольск на базовый сбор по физической подготовке



— Состав команды окончательно сформирован?

— В этом году состав, с учетом последних переходов, подобрался намного ровнее, давно у нас не было, чтобы появилась реальная конкуренция за место в составе — на каждую позицию обязательно есть по два хороших хоккеиста. Кто на данный момент будет сильнее, тот и будет играть. Так что на 99—100% состав сформирован.

— В связи с приходом Игоря Ларионова поменяются функции лидера команды Сергея Обухова, которому в прошлом сезоне приходилось и организовывать атаки и завершать их?

— Игорь — острый забивной нападающий. У них немного разные роли. На сегодня Сергей, может быть, не так много забивает, но делает другую важную работу. Сборы, тренировки покажут. Посмотрим и по позициям, и сам вариант игры будем выбирать уже не один, от обороны, а разные. Есть возможность варьировать состав, и если мы хорошо поработаем до чемпионата, то в ходе сезона сможем навязывать сопернику борьбу на чужой половине поля.

Денис Артюшин: В такую ситуацию, как в «Волге», раньше не попадал

Полузащитник Денис Артюшин сообщил, что очень рад возвращению в родной клуб, в Казань.

— Денис, с каким настроением вернулся в Казань?

— С хорошим. Домой всегда приятно вернуться, но не думал, что это получится в такой ситуации.

— Для тебя финансовая ситуация в «Волге» стала неожиданностью?

— Конечно. Раньше в такую не попадал, не очень все это приятно. Но это спорт, куда деваться.

— Как в «Динамо» коллектив, как ребята встретили?

— Все отлично. Очень многих знаю, проблем никаких. С Сергеем Ивановичем Фирсовым поработать в Казани успел, его требования хорошо знаю.

— Твое впечатление — команда стала сильнее, чем в прошлом году?

— Команда хорошая, присутствуют и молодость, и опыт. Посмотрим, на что сможем замахнуться.

Команда хорошая, присутствуют и молодость, и опыт. Посмотрим, на что сможем замахнуться



Михаил Тюко: «СКА-Нефтяник» стал топ-клубом потому что в него пришли топ-игроки»



Опытнейший полузащитник большую часть карьеры отыграл в родном Хабаровске, хотя и перешел в «Динамо» из «Старта».

— Михаил, я рад, что вслед за Виктором Яшиным пополнилась казанская «колония» представителей дальневосточного клуба. «Динамо» для тебя что — новый вызов?

— У любого профессионального спортсмена всегда есть огромное желание продолжить свою карьеру, тем более перезагрузить ее. Причем не только поиграть, но и добиться каких-то результатов.

— В прошлом году в «Старте» подобрался очень сильный состав, все хорошо было с финансами, а сезон не задался. Почему?

— Что-то не получилось, наверное, надо тщательнее проанализировать причины.

— Почему в последние годы «СКА-Нефтяник» сделал такой скачок, стал топ-клубом?

— Потому что пригласили топовых игроков, отсюда и результат. И очень много для развития хоккея и клуба дала крытая арена.

— «Динамо» сможет претендовать на попадание в плей-офф?

— Однозначно!

— Что происходит с нашим хоккеем с мячом? Он, кроме Сибири и Дальнего Востока, в стране кому-нибудь нужен?

— Скорее это вопрос к руководителям нашего хоккея. Одного ответа нет — это и отсутствие олимпийского статуса, и другие факторы.

— Казань привлекает как город? Раньш, е во время приездов сюда на игры, удалось познакомиться с городом?

— Очень привлекает. И раньше кое-что удавалось увидеть, но это было зимнее время, а теперь впервые приехал летом. Город очень красивый, совсем по-другому смотрится.