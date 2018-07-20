«Вы нас кинули, как собак!!!»: бенди-клуб «Волга» принесен в жертву ульяновским губернатором

Пострадавшие уже собираются в Казань. А ведь в Ульяновске тоже был мундиаль… по хоккею с мячом

Как-то непривычно этим летом не слышать о финансовых проблемах в «Динамо-Казани» — тьфу-тьфу, как бы не сглазить: генеральный спонсор остался, селекция проведена, хоккеисты вышли из отпуска и начали тренировки. По старой русской традиции пришло время «порадоваться» за соседа, к которому не имевшие льда «динамовцы» каждое лето и осень, как бедные родственники, ездили потренироваться и поиграть на роскошную крытую «Волга-Спорт-Арену». В одном из клубов-старожилов нашей хоккейной элиты ульяновской «Волге» большие долги по зарплате, смутные перспективы, а «звездные» игроки разбегаются в поисках новых мест работы. О ситуации подробно рассказывает известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.

«Вы кинули нас, как собак!!!»

По информации областного портала Ulnovosti.ru, в хоккейном клубе происходит сокращение бюджета и, несмотря на предписание прокуратуры Засвияжского района Ульяновска, последний раз «шмонавшей» клубный офис в июне, задолженность по зарплате перед игроками, тренерским штабом и персоналом не погашена. По контрактам, заключаемым с хоккеистами-«русачами», последним днем трудового соглашения и, следовательно, последним сроком выплаты всех долгов является традиционно 31 марта. Ничего этого в «Волге» сделано не было, задолженность, которая начала формироваться в феврале, перед 74(!) игроками и работниками составила почти 40 миллионов рублей. Правительство области, несмотря на обещания данные прокурору, эти долги не вернуло, отправив хоккеистов в отпуск, как принято говорить, «без содержания». И так поступили с хоккеистами, которые провели трудный и в целом успешный сезон (подопечные Вячеслава Манкоса заняли 7-е место в чемпионате и проиграли в четвертьфинале серию «Кузбассу», опередившему «Волгу» в турнирной таблице).

Ищем подтверждения информации на клубном сайте. Но куда там — тишь да гладь, да божья благодать. Сверстан календарь очередного Кубка «Волга-Спорт-Арены», опубликованы сроки проведения на искусственном льду этого комплекса сентябрьского этапа Кубка России, теплые и сердечные поздравления адресованы «главному папе» отечественного и мирового бенди Борису Ивановичу Скрыннику, который 15 июля справил 70-летие.

И только в Instagram, как крик отчаяния, обращение к губернатору Ульяновской области, коммунисту с большим стажем и, кстати, председателю Ульяновской ассоциации юристов России (это к слову о том, как юристы у нас могут начхать на предписание прокурора) Сергею Ивановичу Морозову Марии Рязановой, жены проведшего 296 матчей в чемпионатах России защитника Максима Рязанова: «Спасибо @morozov_si за то, что вы кинули свою губернаторскую команду и всех игроков, которые бились за Ульяновскую волгу. Кинули нас, как собак!!!» Значит, проблема есть.

В Instagram, как крик отчаяния, обращение к губернатору Ульяновской области, Сергею Ивановичу Морозову от Марии Рязановой. Фото Тимура Рахматуллина

В июле 2014-го советником Морозова по хоккею с мячом был сам Янко

А как все хорошо начиналось! «Волга» в своей долгой истории (даже если не брать развитие хоккея с мячом в Ульяновске и области, которое корнями уходит к периоду окончания Гражданской войны) с таким названием дебютировала в классе сильнейших в 1959 году — переживала, как и всякий клуб, периоды взлета и падений, но всегда несла марку главного спортивного бренда крупного промышленного региона. 70-е были десятилетием расцвета (серебро сезона 1971/72, две бронзы 1975/76 и 1976/77), в 80-е, несмотря на временное расставание с высшей лигой, было делегирование в почти непобедимую сборную Союза таких мастеров, как Александр Господчиков и Юрий Герасимов, Ирик Фасхутдинов (экс-наставник казанской «Ракеты»), Юрий Логинов (тоже игравший в Казани), Николай Афанасенко (честь познакомиться с чемпионом мира мне представилась на ЧМ-2016, проходившем на родине Ильича), большинство которых были воспитанниками плодотворно работавшей местной школы.

В 90-е годы «Волга» опять «полноводна» — бронза 1997-го и выход в финал Кубка страны -2000, «нулевые» являются временем регресса. Зато нынешнее десятилетие, казалось, становится «золотым» веком самобытного и обладающего множеством болельщиков клуба. В 2013-м в команде появляются первые легионеры, «молодежка» дважды становится призером первенства России, очередной местный талант Эмиль Бихузин завоевывает титулы чемпиона Европы, а в 2014-м — чемпиона мира среди юниоров. В апреле 2014-го происходит качественный скачок в развитии хоккейной инфраструктуры: в эксплуатацию сдается мечта почти всех (кроме Хабаровска, Москвы и Кемерово на тот момент) клубов — уютная крытая 5-тысячная «Волга-Спорт-Арена».

Ульяновск переживал хоккейный ренессанс. Подтверждением того, что вотчина губернатора-коммуниста становится бендийным Эльдорадо, стал приезд в июле 2014-го на родину Владимира Ленина его тезки Владимира Янко, гениального тренера и человека с не менее гениальным нюхом на большие деньги. Владимир Владимирович, покинувший казанское «Динамо», которое он довел до мировой вершины и из которого ушло 15 человек, занимает пост спортивного директора «Волги» и советника губернатора по хоккею с мячом, произнеся при этом слова о том, что «трудно отказаться от такого предложения, когда тебя приглашает глава региона».

Лето красное пролетело, а Янко, потрясающе предвидящий как приход денег, так и их уход, Ульяновск покинул — «золото партии» оказалось блефом. История вышла какой-то непонятной, кто там блефовал, не время разбираться, но Сергей Иванович Морозов имидж постарался сохранить и при поддержке другого Ивановича, президента ФИБ Скрынника, добился приглашения в областной центр чемпионата мира 2016 года. Турнир на двух катках (даже трех, с учетом выездной игры Россия — США в Дмитровграде) — намоленном стареньком «Труде» и «Волга-Спорт-Арене» — организован был отлично (чему автор был лично свидетелем), завершился триумфом сборной России, а все эти международные паблисити, как казалось, подкреплялись и успехами внутренними — вновь грозной силой стала «Волга».

Янко (на фото — справа), потрясающе предвидящий как приход денег, так и их уход, Ульяновск покинул — «золото партии» оказалось блефом. Фото ulgov.ru



Казалось, не без основания. На безденежное место никак не могли в последующие годы прийти серебряный призер чемпионата мира финн Илари Мойсола, проведший более 400 матчей и забивший в них 378 голов полузащитник Максим Пахомов, трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира Руслан Галяутдинов, обладатель Кубка мира и Кубка европейских чемпионов в составе родного казанского «Динамо» Денис Артюшин, наконец 4-кратный чемпион мира Игорь Ларионов и 5-кратный обладатель этого титула Петр Захаров. Они вместе с местными воспитанниками Петром Цыцаровым, Владиславом Кузнецовым, Александром Слугиным, Дмитрием Атаманюком составили костяк обновленной «Волги» Вячеслава Манкоса, которая хорошо выступила в последнем сезоне, а годом ранее выиграла турнир Западной группы и опять вышла в четвертьфинал и там уступила одному из отечественных грандов «Енисею».

Вроде бы «в Багдаде все спокойно». Тогда почему же, по информации «Реального времени», в «Динамо-Казань» очень хочет вернуться перешедший совсем недавно в «Волгу» «под покровом тайны» Алексей Веселов, ведет предварительные переговоры Денис Артюшин и открыт для предложений Игорь Ларионов? Да и другие, «кинутые, как собаки», согласно эмоциональному посту Марии Рязановой, не прочь перестать называться «волжанами»?

«Важнейшим из искусств для нас является футбол!»

Кого только не заразил прошедший совсем недавно чемпионат мира по футболу! Ульяновск в число городов, принимающих мундиаль, не попал, но австралийские и перуанские болельщики в нем проживали и логистически удобно ездили из губернского центра в Саранск и Самару. Сергей Иванович Морозов, как неравнодушный к спорту человек, тоже не мог не переболеть футбольной болезнью. По свидетельству того же ULnovosti.ru, «под бывшего министра спорта губернии Сергея Кузьмина» в Ульяновске был открыт Центр развития футбола, а сегодня, 20 июля, когда вы читаете этот материал, не до конца реконструированную мекку местных хоккейных болельщиков стадион «Труд» тоже заново открывают и присваивают объекту имя… Льва Ивановича Яшина».

Последнее вообще носит сюрреалистический окрас. При всем уважении к великому голкиперу, логики в этом переименовании вообще нет никакой. В свое время, в 1950-м, в Ульяновске осел с командой другой человек из легенды — Николай Петрович Старостин. Но даже если бы хоккейному стадиону, на который ходили поколения симбирцев в ушанках и валенках, дали имя основателя «Спартака», вы бы, дорогие друзья, удивились не меньше, чем если бы казанскому Дворцу спорта присвоили имя, к примеру, Виктора Колотова. И это мое сравнение неудачное — Колотов хоть наш великий земляк, а Яшин никакого отношения к Ульяновску не имеет. Как и стадион «Труд» к футболу вообще.

А еще Ульяновск готовится во второй раз принять форум «Россия — спортивная держава». Цена вопроса — 200 млн рублей, а город на наших глазах теряет своего единственного в игровых видах представителя в элите, долг которого перед игроками составляет… 40 млн. Уверен, после форума ульяновские болельщики скажут губернатору большое коммунистическое «спасибо».

Не до конца реконструированной мекке местных хоккейных болельщиков присваивают имя Льва Ивановича Яшина. Фото laitec.ru

И вот что интересно. Все последние годы спортивные показатели «Волги» и выступающей в Высшей лиге «Волги-2» росли, каждый год состав пополнялся именитыми игроками, а за счет чего жили, непонятно. Находишь информацию о текущем кризисе в клубе и за ниточку распутываешь весь клубочек. Вот, например, статья с портала «73 регион» за 26 октября 2017 года под названием «Общественники хотят прекратить финансирование хоккейного клуба «Волга». Она начинается так: «Непростая ситуация сложилась в хоккейном клубе «Волга». Как и в прошлом году (хм, это 2015-й — между приездом-отъездом Янко и бендийным мундиалем), в начале сезона у клуба возникли трудности с финансированием и выдачей зарплат». И дальше говорится о том, что в Общественной палате Ульяновской области прошли слушания о поэтапном сокращения финансирования спортивных команд из бюджета области к 2020 году (АНО «Хоккейный клуб «Волга» Ульяновская область финансируется преимущественно из областного бюджета) и в свете предлагаемого решения под вопросом оказалась поездка вышедшей в полуфинал Кубка России «Волги» на финальный этап турнира в Хабаровск.

При желании, можно найти материал о финансовых проблемах в клубе и за 2015 год и, бьюсь об заклад, начинаться он будет словами «Как и в прошлом году…» Ну дальше уж пусть ульяновские архивариусы из мира спорта копаются.

Губернатору Морозову не дают покоя, как можно догадаться, лавры Казани как спортивной столицы России. Провели в столице Татарстана матчи ЧМ-2018, зато мы переплюнем их во второй раз пригласив спортивный форум. Скоро слетятся в Казань авиаторы на Red Bull Race — а мы их перебьем чемпионатом мира по… стрельбе из лука (я не шучу — можете проверить). Какая уж тут «Волга», причем вообще здесь русский хоккей? Лед на стадионе «Труд» давно растаял, переименуем его в стадион имени Льва Яшина и стрельбище для лучников там забацаем в лучших традициях бассейна на стадионе «Казань Арена»! Вот бы Владимир Ильич узнал и обрадовался, что коммунистическое дело его в «надежных» руках нынешнего губернатора области — Морозова!