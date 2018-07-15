Башкирская неделя: за кого болеет «Башкорт», «захват» нефтекамского завода ЖБИ и новые «визири» Хамитова

Главные события недели в Башкортостане: очередные слухи об отставке Хамитова, крупный митинг против пенсионной реформы в Уфе и сообщения работников одного из предприятий «Интеграла» о захвате его «удмуртами»

Общественников из «Башкорта» обвинили в сепаратизме из-за поддержки ими сборной Хорватии в матче с Россией, что стало одной из обсуждаемых новостей в башкирской повестке последних семи дней. Кроме того, на неделе распространялись слухи об отставке Рустэма Хамитова и переводе с понижением руководителя Следкома республики. Сам же глава региона продолжает кадровые перестановки в правительстве. Важным событием стала и передача в суд дела о захвате в заложники главы Чишминского района и его брата. Тем временем дело против главы Салавата закрыто. Подробности — в недельном обзоре событий Башкортостана от «Реального времени».

«Башкорт» против России?



Одной из самых обсуждаемых башкирских тем этой недели стал вопрос о том, за кого болеют на ЧМ-2018 представители организации «Башкорт». Поддержка ими сборной Хорватии в матче против сборной России вызвала обвинения в сепаратизме. Скандал вышел на федеральный уровень после того, как его заметил один из идеологов современного русского национализма Егор Холмогоров.

Руководитель БОО «Башкорт» Фаиль Алсынов ответил на обвинения в интервью «Реальному времени». Он подтвердил, что организация официально поддержала хорватов. По словам общественника, это решение продиктовано политической ситуацией.

«Когда российская сборная начала побеждать, в России стали повышать пенсионный возраст. И каждая такая победа — что-то новое для нас. Сейчас идет давление на национальные республики: у регионов все отбирают», — заявил Алсынов.

Он также рассказал, что не связан ни с главой РБ Рустэмом Хамитовым, ни с БСК, ни с другими фигурами политики и крупного бизнеса. Отметим, что публикация вызвала большой интерес; полемика читателей в комментариях под ней и в соцсетях продолжалась несколько дней.

Фаиль Алсынов подтвердил, что организация официально поддержала хорватов. По словам общественника, это решение продиктовано политической ситуацией. Фото vk.com



«Захват» завода ЖБИ в Нефтекамске

На минувшей неделе в соцсетях появились сообщения о захвате Нефтекамского завода ЖБИ некими «удмуртами». Говорилось, что на предприятии силой удерживают часть рабочих.

Завод принадлежал банкротящейся компании «Интеграл» Альфата Назмиева. 12 июля внешний управляющий предприятия Василий Седов привез охрану и опечатал завод. На территорию не пускали рабочих, однако несколько человек во главе с руководителем ООО «НЗЖБИ» Рафаилем Башаровым сумели прорвать оборону.

Именно Башаров стал распространять сообщения о «захвате» предприятия. Седов заявил, что группа засевших на предприятии сотрудников рассчитывает на то, что их попытаются выгнать силой.

По словам управляющего, завод закрыт с четверга, его арендатор — ООО «НЗЖБИ» — задолжал около 11 млн рублей, и этот долг продолжает расти. Седов объяснил закрытие предприятия необходимостью провести инвентаризацию.

Уфимский митинг против пенсионной реформы



В Уфе наконец прошел митинг против повышения пенсионного возраста. Выказать неприятие новой реформы пришли около 5 тысяч человек, по крайней мере, такую цифру называют организаторы — Федерация профсоюзов Башкирии.

В целом митинг нельзя назвать многочисленным, тем более что сами профсоюзы указали в заявке 10 тысяч участников. Однако на фоне довольно слабых протестов в других регионах можно сказать, что уфимцы проявили большую активность.

По слухам, мероприятие было не просто согласовано в администрации главы РБ, а именно там и было инициировано. Однако с этой версией не очень сочетается тот факт, что митинг удалось организовать только со второго раза. Неделей ранее такой сход прошел в Стерлитамаке.

Сообщения о скорой отставке Хамитова появлялись в различных СМИ в последние годы не раз и не два. Фото glavarb.ru



Кадровые перестановки: слухи и реальность

На этой неделе вновь появились слухи о возможной отставке главы Башкортостана. По версии портала Znak.com, восемь российских губернаторов могут «пасть» предстоящей осенью — Кремль якобы готов уволить их для отвлечения внимания от пенсионной реформы.

Пожалуй, полностью полагаться на источники издания нельзя. Сообщения о скорой отставке Хамитова появлялись в различных СМИ в последние годы не раз и не два. Все это время «башлык» оставался на плаву.

Тем временем сам Рустэм Закиевич в субботу провел перестановки в своем правительстве. Так, вице-премьер Фархад Самедов перебирается в Москву: накануне он стал полпредом РБ при президенте России. Пикантности этой «рокировке» добавляет тот факт, что глава Башкирии, имеющий с «Башкирской содовой компанией» разные представления о будущем шиханов, отправляет бывшего «содовика» подальше от республики.

При этом пост заместителя премьер-министра правительства Башкирии занял Андрей Трухан, который до этого был председателем Госкомитета РБ по строительству и архитектуре. А его кресло занял Григорий Невоструев, возглавлявший Фонд развития жилищного строительства. Кстати, информация о возможном вице-премьерстве Трухана появлялась еще весной. Причем считалось, что он сменит Владимира Нагорного. Однако вместо последнего Хамитов в июне поставил Евгения Маврина.



В то же время стало известно о возможном уходе главного следователя РБ. По слухам, глава Следственного управления СКР по РБ Юрий Русанов может перейти в другой регион.

«Одни слухи говорят, что он поедет на место заместителя в Якутию, другие — что в Центральную Россию. В любом случае это будет не первая позиция», — приводит портал proufu.ru слова своего источника.

Следственный комитет завершил проверку деятельности главы Салавата Фарита Гильманова. Фото salavat.bashkortostan.ru



Дела на контроле СКР Башкирии

На фоне информации о возможной отставке Русанова на неделе поступило несколько сообщений об уголовных делах, расследуемых СУ СКР по РБ. Во-первых, Следком вновь сообщил о предъявлении обвинения бывшему вице-мэру Уфы Александру Филиппову. По версии следствия, чиновник участвовал в махинациях при реализации федеральной программы «Жилище».

Любопытно то, что аналогичное сообщение СКР уже публиковал в апреле. Новых подробностей почти не добавилось.

Кроме того, следствие передало в суд дело о захвате в заложники главы Чишмов Ильгиза Уразметова и его брата Флюра Уразметова, являвшегося главой Чишминского района. Местный житель обвиняется в лишении свободы, разбое и незаконном обороте оружия. В ноябре 2017 года он записал на видео допросы обоих чиновников. Преступник требовал от обоих 6 млн рублей, якобы выделенных на строительство дороги в районе.

Также Следственный комитет завершил проверку деятельности главы Салавата Фарита Гильманова. Правоохранители не нашли в ней нарушений и отказали в возбуждении уголовного дела.

Соединяя берега Белой

Вопрос переправы через Белую является одним из важнейших в транспортной сфере Уфы. Администрация городского округа пообещала закончить в срок ремонт старого моста. К концу июля работы должны быть завершены.

Однако ремонт не решит проблему, поскольку мост через красавицу Агидель сильно изношен. По оценкам экспертов, без более глубокой реконструкции он продержится всего два-три года.

В то же время власти республики решили построить новый мост через Белую. Речь идет о пролете между двумя уже существующими мостами. На него планируется потратить более 300 млн рублей.

Власти Башкирии передумали продавать 10% ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов» (входит в состав КАМАЗа). Фото glavarb.ru

Новая структура горсовета Уфы, отмена продажи ТЗА и баланс «Уралкапиталбанка»



На этой неделе спикер горсовета Уфы Валерий Трофимов предложил изменить структуру представительного органа. Он считает необходимым укрупнить депутатские комиссии.

Власти Башкирии передумали продавать 10% ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов» (входит в состав КАМАЗа). Аукцион был назначен на 20 августа, но теперь отменен.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что балансовая стоимость активов «Уралкапиталбанка» составила всего 2,5 млрд рублей. При этом кредитной организации уже предъявлены требования в 6,5 млрд рублей. Таким образом «дыра» в балансе банка составляет не менее 4 млрд.

Кроме того, в начале недели большой резонанс вызвало сообщение о нападении коров на детей. В Туймазинском районе Башкирии стадо крупных коров лимузинской породы нанесло травмы троим детям и сопровождавшей их женщине. Все четверо остались живы, однако девятилетний мальчик попал в реанимацию.