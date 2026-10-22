Казань вошла в пятерку самых тихих городов-миллионников России

Казань разделила пятое место с Уфой

Фото: Сергей Козлов

По данным сервиса «МТС Шумоподавление», 64% россиян считают свой город шумным. Казань разделила пятое место с Уфой среди самых тихих миллионников — высокий уровень шума здесь отметили 56% опрошенных.

Лидером стал Омск (38%), далее — Пермь (43%), Волгоград (49%) и Нижний Новгород (55%). Самыми шумными признаны Новосибирск (73%), Москва (71%) и Екатеринбург (69%).

В Казани основные источники шума — автомобили (57%), громкие компании на улице (40%) и во дворе (27%). Самыми тихими местами горожане считают парки (13%) и работу или учебу (11%). Шум мешает 61% казанцев при телефонных разговорах ежедневно.

Снизить уровень шума пытаются 81% опрошенных: 54% закрывают окна, 25% используют музыку или белый шум, 22% переходят в более тихое место. Готовы применять технологии шумоподавления 73% респондентов.

Ранее сообщалось, что Казань заняла 357-е место в рейтинге городов мира по индексу покупательной способности.

Алсу Сабирзанова