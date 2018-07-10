Глава горсовета Уфы предложил пересмотреть его структуру

Председатель горсовета Уфы Валерий Трофимов предложил изменить структуру муниципального органа. В частности, он считает необходимым укрупнить депутатские комиссии.

Все 11 комиссий горсовета должны представить отзывы на предложения спикера до 23 июля, пишет «Коммерсант».

На сегодня каждая комиссия состоит из трех депутатов, где один занимает должность председателя, второй его заместитель, а третий является рядовым членом.

«Нам предварительно сообщили, что есть опыт Курултая республики, где на 110 депутатов работают всего шесть комиссий», — приводит газета слова одного из депутатов горсовета.

Он предположил, что решение вызвано большим количеством заместителей Трофимова. Должности вице-спикеров в горсовете занимают руководители трех партийных фракций: главврач Республиканского онкодиспансера Руслан Султанов («Единая Россия»), генеральный директор Уфимского городского агентства ипотечного кредитования Кирилл Бадиков (ЛДПР) и предприниматель Анатолий Горячев (КПРФ).