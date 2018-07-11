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Главу Следкома Башкирии понизят и переведут в другой регион — СМИ

17:42, 11.07.2018 1
Главу Следкома Башкирии понизят и переведут в другой регион — СМИ
Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Глава Следственного управления СКР по РБ Юрий Русанов может покинуть свой пост. Его могут не только перевести в другой регион, но и понизить в должности.

«Одни слухи говорят, что он поедет на место заместителя в Якутию, другие, что в Центральную Россию. В любом случае это будет не первая позиция», — приводит портал proufu.ru слова своего источника.

По данным другого источника, место главного следователя республики может занять сотрудник ведомства из Оренбурга. Также есть версии, что новый руководитель приедет с Северного Кавказа.

Стоит отметить, что Русанов возглавил башкирское управление год назад. Он занял место Григория Житенева.

Напомним, что в мае УФСБ по республике возглавил Юрий Серышев.

ОбществоВласть Башкортостан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11 июля
    У нас тоже надо чаще менять всех назначаемых руководителей.
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