АСВ оценило активы «Уралкапиталбанка» в 2,5 миллиарда рублей при долге в 6,5 миллиарда

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что балансовая стоимость активов обанкротившегося ООО «Уралкапиталбанк» составила 2,54 млрд рублей. Обязательства же достигли 6,51 млрд рублей.

В кассе банка и на счетах в ЦБ находится только 435,4 млн рублей. Основные средства составляют еще 494,2 млн рублей, говорится в сообщении АСВ.

Ссудная задолженность банка равна 1,31 млрд рублей. В других кредитных организациях размещены еще 150,8 млн рублей. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, оцениваются в 40,1 млн рублей, прочие активы — 108,8 млн рублей.

Пока АСВ предъявлены требования кредиторов на 374,5 млн рублей.

Агентство уточнило, что на первоначальном этапе сможет направить на расчеты с кредиторами не более 306,5 млн рублей.

Напомним, что Арбитражный суд Башкирии признал банкротом уфимский «Уралкапиталбанк» 7 июня. Тогда же принято решение начать конкурсное производство.

