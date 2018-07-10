Мэрия Уфы пообещала закончить старый мост через Белую за три недели

Старый мост через Белую власти Уфы рассчитывают закончить к концу июля. Ремонт опор уже завершен.

Сегодня «начались работы по подъему пролета для переопирания со старых опорных частей на новые», сообщается на сайте администрации города.

После ремонта по мосту смогут проезжать только легковые автомобили. Для этого при въезде на него будут установлены габаритные ворота.

Напомним, что в конце мая власти города уже перенесли срок сдачи моста. Были выявлены дополнительные дефекты.