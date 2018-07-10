Власти Башкирии потратят на новый мост через Белую в Уфе более 300 миллионов рублей

Власти Башкирии рассчитывают начать строительство нового моста через Белую уже в этом году. На первый этап планируется выделить 336 млн рублей.

На оперативном совещании в правительстве республики председатель госкомитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов рассказал, что речь идет о трехполосной вставке между двумя существующими мостами.

«Главгосэкспертиза России» уже утвердила проект, передает rbtoday.ru.

После его строительства городские власти планируют приступить к более масштабной реконструкции старого моста. На это потребуется еще 3 млрд рублей. Его планируется сделать также трехполосным. С учетом пятиполосного нового моста при въезде и выезде из города будут доступны 11 полос.

Напомним, что открыть старый мост власти Уфы пообещали в конце июля.