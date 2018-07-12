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Следком закрыл уголовное дело против главы Салавата

16:14, 12.07.2018
Следком закрыл уголовное дело против главы Салавата
Фото: salavat.bashkortostan.ru

Следственный комитет отказал в возбуждении дела в отношении главы администрации Салавата Фарита Гильманова.

Такое решение принято после доследственной проверки, передает RBtoday.

Напомним, что Следственное управление СКР по Башкирии начало проверку в отношении чиновника в июне после жалоб салаватских бизнесменов.

ООО «Радойл» депутата Госсобрания-Курултая Михаила Васильева обратилось в Следком с жалобой на препятствие законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ) и ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ) при распределении субсидий.

Напомним, что в конце 2017 года прокуратура Салавата уже требовала отставки Гильманова «за утрату доверия». Однако и тогда требование было отклонено.

ОбществоВластьПроисшествия Башкортостан
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