Руководитель Администрации главы Башкирии уйдет в отставку — СМИ
Руководитель Администрации главы Башкортостана Владимир Нагорный может покинуть свой пост в предстоящий понедельник, 4 июня.
На начало недели так же ожидается и представление нового руководителя, сообщает proufu.ru со ссылкой на источники в правительстве республики. Кто сменит Нагорного, пока неизвестно.
При этом утверждается, что действующие заместители руководителя администрации Динир Ахмедьянов и Максим Михайлов пост начальника не займут.
По словам источника, руководителем администрации может стать вице-премьер Андрей Трухан. На протяжении 7 лет он был управляющим делами главы РБ. Другой источник не исключает, что пост займет премьер-министр республики Рустэм Марданов.
Ранее СМИ уже сообщали, что Нагорный уйдет в отставку. Тогда информацию опроверг пресс-секретарь главы Башкирии Фанур Ягафаров.ОбществоВласть Башкортостан
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