Руководитель Администрации главы Башкирии уйдет в отставку — СМИ

Руководитель Администрации главы Башкортостана Владимир Нагорный может покинуть свой пост в предстоящий понедельник, 4 июня.

На начало недели так же ожидается и представление нового руководителя, сообщает proufu.ru со ссылкой на источники в правительстве республики. Кто сменит Нагорного, пока неизвестно.

При этом утверждается, что действующие заместители руководителя администрации Динир Ахмедьянов и Максим Михайлов пост начальника не займут.

По словам источника, руководителем администрации может стать вице-премьер Андрей Трухан. На протяжении 7 лет он был управляющим делами главы РБ. Другой источник не исключает, что пост займет премьер-министр республики Рустэм Марданов.

Ранее СМИ уже сообщали, что Нагорный уйдет в отставку. Тогда информацию опроверг пресс-секретарь главы Башкирии Фанур Ягафаров.