Новости общества

02:40 МСК
Новости раздела
Общество

Руководитель Администрации главы Башкирии уйдет в отставку — СМИ

02:03, 31.05.2018
Руководитель Администрации главы Башкирии уйдет в отставку — СМИ
Фото: glavarb.ru

Руководитель Администрации главы Башкортостана Владимир Нагорный может покинуть свой пост в предстоящий понедельник, 4 июня.

На начало недели так же ожидается и представление нового руководителя, сообщает proufu.ru со ссылкой на источники в правительстве республики. Кто сменит Нагорного, пока неизвестно.

При этом утверждается, что действующие заместители руководителя администрации Динир Ахмедьянов и Максим Михайлов пост начальника не займут.

По словам источника, руководителем администрации может стать вице-премьер Андрей Трухан. На протяжении 7 лет он был управляющим делами главы РБ. Другой источник не исключает, что пост займет премьер-министр республики Рустэм Марданов.

Ранее СМИ уже сообщали, что Нагорный уйдет в отставку. Тогда информацию опроверг пресс-секретарь главы Башкирии Фанур Ягафаров.

ОбществоВласть Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем