Путин: готовится Стратегия развития театральной сферы

Уже приняты стратегии развития библиотечного дела и креативных индустрий

Президент Владимир Путин сообщил, что в России готовится Стратегия развития театральной сферы. Об этом он заявил, выступая на съезде Союза театральных деятелей, передает ТАСС.

Путин напомнил, что в стране действует Стратегия государственной культурной политики до 2030 года, а также уже приняты стратегии развития библиотечного дела и креативных индустрий. Подобный документ теперь готовится и для театральной сферы.

Ранее среди ключевых направлений культуры Путин выделил также архивную и музейную сферы. Основное внимание, по словам главы государства, уделяется подготовке кадров.

Алсу Сабирзанова