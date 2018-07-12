Следком Башкирии вновь сообщил о предъявлении обвинений бывшему вице-мэру Уфы

Следственное управление СКР по Башкирии сообщило о предъявлении обвинения в превышении полномочий бывшему вице-мэру Уфы. Его имя не называется, но речь идет об Александре Филиппове.

По версии следствия, обвиняемый причастен к махинациям с федеральной программой «Жилище». В результате незаконного включения в программу по сносу ветхого жилья ряда объектов из бюджета необоснованно были выделены 1,6 млрд рублей, передает пресс-служба СУ СКР по РБ.

Стоит отметить, что аналогичное сообщение о предъявлении обвинения Филиппову уже появлялось в апреле этого года.

В СКР сообщают, что суд арестовал земельный участок, жилое помещение и две иномарки, принадлежащие экс-чиновнику.