Власти Башкирии отказались продавать пакет Туймазинского завода автобетоновозов
Башкирская госинвесткомпания «Региональный фонд» сняла с продажи 10-процентный пакет акций ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов».
Аукцион был назначен на 20 августа, но теперь отменен, передает «Интерфакс».
Стоимость пакета, состоящего из 822 тысяч обыкновенных акций, была определена в 52,5 млн рублей.
Завод входит в состав ПАО «КАМАЗ». Руководство компании выражало надежду, что власти республики не станут выходить из состава акционеров предприятия.Бизнес Башкортостан
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