Полиция Башкирии проверит нападение стада лимузинских коров на троих детей

В МВД Башкирии проведут проверку случая с нападением стада коров на троих детей в Туймазинском районе республики. Травмы получили две девочки, мальчик и женщина, сопровождавшая их.

«По предварительным данным, дети прогуливались с собакой, которая залаяла на пасущихся коров. Напуганное стадо направилось в сторону детей», — приводит «РИА Новости» слова представителя МВД по РБ.

Женщина 1979 года рождения и две девочки 10 и 11 лет попали в травматологию. Девятилетний мальчик находится в реанимации.

Напавшее на них стадо состояло из коров лимузинской породы, передает портал bash.news.

«По дороге на речку они видели большое стадо коров-«лимузинов». По размерам они просто огромные, примерно в 2—2,5 раза больше, чем стандартная корова», — цитирует издание отца мальчика Кирилла Федорова.

По его словам, пастух, следивший за коровами, приехал только через два часа после инцидента.