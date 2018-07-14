Полпредом Башкортостана при президенте РФ стал Фархад Самедов
Полномочным представителем Башкирии при президенте России назначен Фархад Самедов. Соответствующий указ подписал глава Башкирии Рустэм Хамитов.
Этим же указом Самедов освобожден от занимаемой им ранее должности заместителя премьер-министра правительства Башкирии, говорится в сообщении пресс-службы главы Башкирии.
Самедов с 2005 по 2007 годы возглавлял ОАО «Сода». В 2012–2015 годах занимал должность директора департамента нефтехимии ОАО АНК «Башнефть», а в 2016 году – президента АО «Объединенная нефтехимическая компания».ОбществоВласть Башкортостан
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