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Полпредом Башкортостана при президенте РФ стал Фархад Самедов

16:45, 14.07.2018
Полпредом Башкортостана при президенте РФ стал Фархад Самедов
Фото: glavarb.ru

Полномочным представителем Башкирии при президенте России назначен Фархад Самедов. Соответствующий указ подписал глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Этим же указом Самедов освобожден от занимаемой им ранее должности заместителя премьер-министра правительства Башкирии, говорится в сообщении пресс-службы главы Башкирии.

Самедов с 2005 по 2007 годы возглавлял ОАО «Сода». В 2012–2015 годах занимал должность директора департамента нефтехимии ОАО АНК «Башнефть», а в 2016 году – президента АО «Объединенная нефтехимическая компания».

ОбществоВласть Башкортостан
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