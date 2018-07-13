В Башкирии суд рассмотрит дело о захвате в заложники двух чиновников

Следком Башкирии передал в суд уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Чишминского района, обвиняемого в лишении свободы, разбое и незаконном обороте оружия. В прошлом году мужчина захватил в заложники главу района и главу районного сельсовета.

По версии следствия в ноябре 2017 года обвиняемый обманом заманил главу сельсовета Чишминского района к себе в гараж. Там, угрожая револьвером, надел чиновнику на пояс сумку с якобы взрывным устройством, а на шею — трос с закрепленным на нем карабином, чтобы тот не сбежал.

После этого чишминец повез заложника к его брату, который также являлся главой районной администрации, сообщает пресс-служба СУ СКР по РБ. Следствие подчеркивает, что там преступник потребовал от чиновников 6 млн рублей. Глава района отдал ему 3 млн. Получив деньги, обвиняемый отпустил братьев, приказав не сообщать в полицию под страхом смерти.

«Тем не менее, потерпевшие все же обратились в правоохранительные органы и преступник вскоре был задержан. В ходе проведенного обыска дома у его родственников была обнаружена часть похищенных денежных средств. А остальная часть была обнаружена у знакомого обвиняемого, которому он передал деньги в счет оплаты долга», — говорится в сообщении.

Напомним, что речь идет о жителе Чишминского района Радике Мухамедзянове. Захватив Ильгиза и Флюра Уразметова, он записал на видео своего рода допрос чиновников. Мужчина был уверен, что братья украли 6 млн рублей, выделенных на ремонт дороги в районе.