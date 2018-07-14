Вице-премьером Башкирии стал Андрей Трухан
Заместителем премьер-министра Башкортостана стал председатель госкомитета республики по строительству и архитектуре Андрей Трухан. Соответствующий указ подписал глава республики Рустэм Хамитов.
Этим же указом Андрей Трухан освобожден от занимаемой с декабря 2017 года должности председателя госкомитета, говорится в сообщении пресс-службы главы республики.
Трухан в 2010–2017 годах занимал пост управляющего делами президента (затем – главы) Башкортостана.
Ранее экс-замглавы правительства Фархад Самедов был назначен Полномочным представителем Башкирии при президенте России.ОбществоВласть Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым