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Вице-премьером Башкирии стал Андрей Трухан

18:46, 14.07.2018
Вице-премьером Башкирии стал Андрей Трухан
Фото: glavarb.ru

Заместителем премьер-министра Башкортостана стал председатель госкомитета республики по строительству и архитектуре Андрей Трухан. Соответствующий указ подписал глава республики Рустэм Хамитов.

Этим же указом Андрей Трухан освобожден от занимаемой с декабря 2017 года должности председателя госкомитета, говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

Трухан в 2010–2017 годах занимал пост управляющего делами президента (затем – главы) Башкортостана.

Ранее экс-замглавы правительства Фархад Самедов был назначен Полномочным представителем Башкирии при президенте России.

ОбществоВласть Башкортостан
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