В Уфе на митинг против пенсионной реформы вышли около 5 тысяч человек

В Уфе прошел митинг против повышения пенсионного возраста, организованный Федерацией профсоюзов РБ. Организаторы утверждают, что мероприятие посетили 5 тысяч человек.

Участники митинга выступили против принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста в предложенной редакции, а также за введение в РФ пенсионного кодекса, передает «Интерфакс».

По окончании акции митингующие приняли резолюцию, в которой потребовали отозвать законопроект из Госдумы и «начать широкое общественное обсуждение».

Среди митингующих были представители отраслевых профсоюзов, люди пенсионного возраста, молодежь.

Напомним, что изначально профсоюзы Башкирии собирались провести митинг 1 июля, однако из-за отказа властей республики он был перенесен на 12 июля.