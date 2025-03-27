Возбуждено дело после крушения батискафа в Египте, где погибли четыре человека

Следком на транспорте сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с крушением батискафа в Красном море на территории Египта, где погибли четыре человека.

Расследование направлено на выяснение причин и условий, которые привели к трагедии.

Напомним, что, по данным Shot, врачу из Татарстана Кристине Валиуллиной удалось выжить в результате крушения батискафа в Хургаде. Информация пока официально не подтверждена.



Матвей Гавриков