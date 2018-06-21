Хамитов сохранил за собой лидерство в рейтинге элиты Башкирии

Глава Башкирии Рустэм Хамитов сохранил за собой первое место в рейтинге элиты республики по версии «Реального времени».

Несмотря на конфликт с Башкирской содовой компанией вокруг шиханов, противостояние с мэром Уфы Иреком Ялаловым и другие проблемы в регионе, Хамитов по-прежнему имеет самое высокое влияние в РБ.

На втором месте расположился именно Ялалов. По слухам, глава администрации Уфы может покинуть пост ради кресла сенатора в Федеральном собрании.

Третьим в рейтинге остался премьер-министр РБ Рустэм Марданов. Председатель правительства Башкирии считается преемником Хамитова.

Четвертую строчку занял новый руководитель Администрации главы РБ Евгений Маврин. Бывший министр экономики Башкирии до возвращения во власть возглавлял Культурно-образовательный центр «Арт-Уфа».

Пятым в рейтинге стал заместитель Маврина — Максим Михайлов. Он поднялся с 13-го места.

В топ-10 также вошли замруководителя Администрации главы РБ Евгений Гурьев, спикер Крултая РБ Константин Толкачев, бывший мэр Уфы Павел Качкаев и первая леди республики Гульшат Хамитова.

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